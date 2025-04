Apple en Nederlandse ACM gaan naar rechter om geheime eis rond datingapps

Apple en de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt gaan naar de rechter om hun geschil over datingapps uit te vechten. Het is onbekend waar Apple niet aan wil voldoen, want dat moet volgens de uitspraak in een eerdere rechtszaak geheim blijven.

Apple heeft al twee bezwaren van de ACM rond datingapps weggenomen, maar aan het derde, nog geheime element wil Apple niet voldoen, schrijft de ACM. Daarom komt er nu een bodemprocedure rond het geschil en als de ACM gelijk krijgt, moet Apple alsnog voldoen aan het verzoek van de Nederlandse toezichthouder. Hoelang de zaak gaat duren, is onbekend.

De kans bestaat dat het gaat over de commissie die Apple rekent over transacties in de App Store die niet via Apples eigen betaalsysteem gaan. Daardoor blijft er met gangbare betaalmethodes als iDeal en creditcard minder over voor ontwikkelaars dan bij het betaalsysteem van Apple zelf.

Dat de ACM niet mag zeggen waar het geschil over gaat, heeft te maken met een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam, die oordeelde dat de ACM sommige dingen niet naar buiten mocht brengen. In de communicatie heeft de ACM daarom hier en daar het woord '[geschorst]' gebruikt. Nu gebruikt ze het woord '[vertrouwelijk]'.

De ACM vroeg ook om mogelijk te maken dat aanbieders van datingapps andere betaalmethodes gebruiken en daarover communiceren; inmiddels mag dat. Tweakers schreef vorig jaar nog een achtergrondartikel over de zaak.