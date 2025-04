'Apple wilde in 2019 5G-chips van Samsung kopen, die kon er niet genoeg leveren'

Apple zou in 2019 met Samsung aan de onderhandelingstafel hebben gezeten. Het bedrijf had interesse om 5G-modems van de Zuid-Koreaanse fabrikant te kopen, maar Samsung kon naar verluidt niet genoeg chips leveren om aan de vraag van Apple te voldoen.

Volgens The Korea Economic Daily was Apple dat jaar ook onderhandelingen aan het voeren met Qualcomm over de aankoop van 5G-modems. Die onderhandelingen verliepen naar verluidt stroef waardoor Apple ging aankloppen bij Samsung om smartphone-5G-chips aan te kopen. De Zuid-Koreaanse fabrikant concludeerde dat het niet aan de vraag van Apple kon voldoen en daarom moest Apple terug aan tafel gaan zitten met Qualcomm. Die twee bedrijven sloten een deal en die verliep in 2023.

Begin september kondigde Apple aan een nieuwe deal te hebben gesloten met Qualcomm. Qualcomm blijft tot en met 2026 smartphone-5G-modems leveren aan Apple. De twee bedrijven melden niet welke bedragen er met de deal zijn gemoeid. Apple werkt al enkele jaren aan eigen 5G-modems. Het Amerikaanse bedrijf nam in 2020 de 5G-divisie van Intel over voor een miljard dollar. De 5G-chips van Apple zouden volgens sommige bronnen drie jaar achterliggen op de beste modemchips van Qualcomm.