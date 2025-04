'MediaTek Dimensity 9300-soc is sneller dan Snapdragon 8 Gen 3'

Een Chinese leaker heeft meer details vrijgegeven over een prototype van de Dimensity 9300. Een van de vier Arm Cortex X4-kernen van de chip zou op een kloksnelheid van 3,25GHz draaien. De Dimensity 9300 zou ook sneller zijn dan de Snapdragon 8 Gen 3, maar minder energie-efficiënt.

Volgens de Chinese leaker Digital Chat Station beschikt de MediaTek Dimensity 9300 ook over vier Arm A720-rekenkernen. De mobiele gpu is een Mali Immortalis G720, die twaalf rekenkernen en lpddr5t-geheugen bevat. Lpddr5t-geheugen kan snelheden tot 9,6Gbit/s halen. Dat is ongeveer 13 procent sneller dan Lpddr5x-geheugen. Digital Chat Station gaf verder geen details over de gpu.

Digital Chat Station claimt dat dit prototype van de Dimensity 9300 beter presteert in benchmarks dan de Snapdragon 8 Gen 3 van Qualcomm, en dat in zowel cpu- als gpu-taken. Het is niet duidelijk hoeveel stroom de soc daarbij verbruikt, maar de leaker lijkt aan te geven dat de chipset van MediaTek minder energie-efficiënt is.

Begin september gaf leaker Evan Blass aan dat de Dimensity 9300 momenteel nog te heet wordt bij het behalen van de beloofde prestaties. MediaTek zou volgens Blass mogelijk de kloksnelheden moeten terugschroeven om de hitteproductie enigszins te beperken.

De Taiwanese processorontwerper MediaTek heeft de Dimensity 9300 nog niet officieel aangekondigd. De vorige socs zijn telkens in het najaar aangekondigd. Qualcomm zal op 24 oktober 2023 zijn nieuwste socs presenteren. Daar hoort de Snapdragon 8 Gen 3 vermoedelijk bij.

Update, 12.40 uur: Extra alinea met context over de Dimensity 9300- en Snapdragon 8 Gen 3-socs toegevoegd aan het artikel. Met dank aan tedades.