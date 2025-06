MediaTek komt met Dimensity 8400-soc met 'all big core'-ontwerp

MediaTek heeft de Dimensity 8400 aangekondigd. Het betreft een mobiele octacorechip met enkel Arm Cortex-A725-prestatierekenkernen. De soc heeft een verbeterde zevenkernige Mali-gpu meegekregen en een verbeterde npu voor AI-taken.

Uit de productpagina blijkt dat de Dimensity 8400 een mobiele soc voor het premiumsegment is. De chip heeft volgens de fabrikant een ‘all big core’-chipontwerp meegekregen. De Dimensity 8400 heeft een enkele Arm Cortex-A725 met 1MB aan L2-cachegeheugen, drie Cortex A725-cores met 512KB aan L2-geheugen en ten slotte vier Cortex-A725-rekenkernen met 256KB aan L2-geheugen. Er is in totaal 6MB aan L3-cachegeheugen beschikbaar. De rekenkernen kunnen een maximale kloksnelheid van 3,25GHz aan. Het geheel kan volgens MediaTek tot 41 procent hogere multicoreprestaties op de mat leggen. Dat is in vergelijking met de MediaTek Dimensity 8300. De nieuwe chip gebruikt, in vergelijking met die vorige chip, bij piekprestaties 44 procent minder stroom. De Dimensity 8400 kan overweg met Lpddr5x-geheugen met een maximale snelheid van 8533Mbps en UFS 4-geheugen voor opslag van gegevens.

De mobiele soc komt met een Arm Mali-G720-gpu met zeven rekenkernen. De piekprestaties van deze gpu zouden volgens Arm 24 procent hoger liggen, in vergelijking met de vorige generatie. De gpu zou hiervoor 30 procent minder geheugenbandbreedte nodig hebben. Dit onderdeel zou tevens 24 procent minder stroom verbruiken. De MediaTek Dimensity 8400 beschikt over een nieuwe npu die instaat voor AI-taken: de MediaTek NPU 880. Dit onderdeel zou 20 procent beter presteren bij floating point-berekeningen en 18 procent energiezuiniger zijn, in vergelijking met de vorige generatie npu’s van MediaTek. Het bedrijf claimt dat de npu 33 procent sneller is in het genereren van tekst, bij gebruik van het Baichuan 4b-taalmodel. Bij het gebruik van Stable Diffusion v1.5 voor beeldgeneratie is er naar verluidt een snelheidswinst van ongeveer 21 procent waargenomen.

MediaTek heeft ook de image signal processor verbeterd. De Imagiq 1080 kan naar verluidt met camerasensoren overweg die 320-megapixelfoto’s kunnen maken. De isp biedt ook ondersteuning voor video-opnames in 4k60. Bij het filmen van 4k-video met hdr, wordt er twaalf procent minder stroom verbruikt. Het is dankzij de nieuwe isp ook mogelijk om over het hele zoombereik hdr-opnames te maken. De chip bevat een verbeterde 5G-modem, die een maximale snelheid van 5,17Gbps ondersteunt. De Dimensity 8400 biedt ondersteuning voor Bluetooth 5.4 en Wi-FI 6E. Het is op dit moment niet duidelijk welke smartphones de nieuwe MediaTek-chip zullen krijgen.