MediaTek brengt Dimensity 7400 uit, is downgrade ten opzichte van voorganger

MediaTek heeft drie nieuwe socs met 5G-modems uitgebracht. De Dimensity 7400 is in vrijwel alles gelijk aan voorganger Dimensity 7300, maar de CPU-kernen van de nieuwe soc zijn gebaseerd op de oude ARMv8-architectuur.

De Dimensity 7400 en 7400x hebben vier ARM Cortex A78-kernen op 2,6GHz en vier Cortex A55-kernen op 2,0GHz. De oudere Dimensity 7350 heeft twee nieuwere Cortex A715-kernen op 3GHz en zes Cortex A515-kernen. Daarmee gaat MediaTek af van de 64bit-ARMv9-architectuur en schakelt terug op de oudere ARMv8-processorkernen. Waarom het bedrijf dat doet, is onduidelijk. Het bedrijf zegt daar niets over.

MediaTek claimt ook geen verbeteringen op gebied van snelheid of efficiëntie ten opzichte van voorgangers, alleen ten opzichte van 'concurrerende socs'. Onder meer de gpu, npu, ondersteuning voor displays en camera's zijn allemaal hetzelfde gebleven. De 7400x krijgt ondersteuning voor de dubbele schermen van vouwbare klaptelefoons.

De derde nieuwe soc is de Dimensity 6400. Die is in alle opzichten gelijk aan de 6300, op één verschil na: er is nu wereldwijd ondersteuning voor 5G. Dat was met de 6300 niet het geval. De 6400 blijft steken op WiFi 5 met ondersteuning voor een enkele antenne.