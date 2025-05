OnePlus stelt release Watch 3 uit vanwege typfout

OnePlus heeft de release van zijn Watch 3 uitgesteld naar april. Het horloge had dinsdag moeten uitkomen, maar er staat een typfout op de behuizing en de fabrikant wil eerst een nieuwe batch klaarleggen waarop 'Made in China' juist gespeld staat.

Wanneer het horloge precies in de verkoop gaat, zegt OnePlus later. Klanten die het horloge al hebben ontvangen met de typfout, mogen het houden. Vorige week bleek dat op de behuizing 'Meda in China' staat. Klanten mogen het horloge om deze reden retourneren. De tekst is niet op elke versie goed te lezen. Bij het reviewexemplaar van Tweakers staat 'Meda in China' als donkere tekst op een donkere achtergrond. Het gaat bovendien om de achterkant van het horloge, die dus veelal tegen de huid van de gebruiker aan zal zitten.