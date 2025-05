OnePlus: klanten mogen OnePlus Watch 3 met typfout omruilen

OnePlus-klanten die onlangs een OnePlus Watch 3-horloge met typfout hebben aangekocht, kunnen dit gratis omruilen via de fabrikant. Dat heeft OnePlus bekendgemaakt. Het bedrijf geeft toe dat het een fout heeft gemaakt.

Zowel OnePlus Europe als OnePlus USA hebben een post op X geplaatst waarin het bedrijf de fout erkent. Klanten die hun Watch 3 met typfout willen omruilen, kunnen dat doen zonder dat er naar meer informatie of andere motivaties wordt gevraagd. Eind februari kwam aan het licht dat er een typfout op de behuizing van de OnePlus Watch 3 staat. Er staat ‘Meda in China’ op de achterkant van de metalen behuizing van de horloges gegraveerd, terwijl dat ‘Made in China’ moet zijn. Uit foto's van reviewers blijkt dat er meerdere exemplaren van de OnePlus Watch 3 in omloop zijn die de typfout bevatten.