"OPPO: Find N5 is dunste vouwbare telefoon tot nu toe, is mogelijk OnePlus Open 2"

OPPO heeft de Find N5 geteased. Het zou gaan om de dunste vouwbare smartphone tot nu toe, met in opengeklapte vorm een dikte van maximaal rond de 4mm. De dunste vouwbare smartphone tot nu toe is opengeklapt 4,35mm.

Foto's van een topman van OPPO laten de vouwbare telefoon zien naast onder meer twee munten van een yuan. Die munt is rond de 1,85mm dik, waardoor de dikte van de opengeklapte telefoon uit zou komen op 3,7mm. De dunste vouwbare smartphone tot nu toe is de Honor Magic V3. Dichtgeklapt komt die uit op 9,3mm; op welke dikte de OPPO Find N5 uit zou komen, is onbekend.

OPPO gaat de nieuwe vouwbare smartphone volgende maand aankondigen. De kans lijkt aanwezig dat de telefoon ook de OnePlus Open 2 wordt. Voorganger Find N3 kreeg ook een release als OnePlus Open in het najaar van 2023.

