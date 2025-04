Qualcomm heeft variant van Snapdragon 8 Elite met cpu-kern minder

Qualcomm heeft een tweede variant aangekondigd van de Snapdragon 8 Elite. De varianten zijn gelijk, maar deze nieuwe versie heeft zeven in plaats van acht processorkernen. Vermoedelijk gaat het om een 'binned' variant van de soc.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite

De nieuwe versie heet SM8750-3-AB, in plaats van SM8750-AB, zo blijkt uit de productdetails. Hij heeft wel dezelfde productnaam, namelijk Snapdragon 8 Elite. In voorgaande generaties was er een 'binned' variant voor Samsung met de For Galaxy-naam erachter.

De versie met zeven kernen scoort iets lager op benchmarks, maar genereert minder warmte en heeft daardoor minder koeling nodig. Daarom is die vooral bedoeld voor vouwbare smartphones, waarin minder plaats is voor koeling, meldt Mishaal Rahman. Qualcomm kondigde de Snapdragon 8 Elite in oktober aan.