Toegang tot Kadaster wordt voorlopig niet verder beperkt tot bepaalde groepen

Meer groepen professionele gebruikers kunnen in de toekomst namen opzoeken in het Nederlandse Kadaster. Het blijkt te ingewikkeld om specifieke groepen die dit al mochten nader te definiëren.

Dat schrijft minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting in een brief aan de Tweede Kamer. Die gaat over een wijziging van het Kadasterbesluit die in november vorig jaar in had moeten gaan. In dat besluit zouden maatregelen worden opgenomen om doxing via het Kadaster tegen te gaan; het bleek relatief eenvoudig voor iedereen om persoonsgegevens uit de database te halen.

Deel van die maatregelen was dat niet iedereen kon zoeken op naam, ofwel de gegevens van een huis of gebouw opzoeken op basis van iemands naam. Dat was alleen voorbehouden aan bepaalde groepen professionele gebruikers zoals bewindvoerders, makelaars, advocaten, journalisten of accountants. Het was altijd makkelijk om zo'n account aan te maken omdat daarop geen controle werd gehouden.

Het kabinet wilde vorig jaar het Kadasterbesluit aanpassen door onder andere de specifieke groepen nader te specificeren. Dat bleek echter lastig: er werden al meerdere rechtszaken gevoerd, onder andere door een particulier onderzoeksbureau dat niet in een van die categorieën viel, maar wel toegang wilde tot de Kadastergegevens. Volgens minister Keijzer is het 'niet goed uitvoerbaar en juridisch lastig om een duidelijke grens te trekken' wie wel en niet tot die groep professionele gebruikers behoort. "Daarbij bestaat het risico dat een nieuwe afbakening van groepen zal leiden tot hernieuwde discussie en mogelijk wederom een rechtszaak."

Keijzer neemt het besluit met twee belangrijke kanttekeningen waardoor de privacy minder in gevaar komt, zegt ze. Het nieuwe Kadasterbesluit maakt het bijvoorbeeld ook makkelijker voor particulieren om gegevens af te schermen. Bovendien geldt er nu een verplichting om in te loggen met eHerkenning, waarvan alleen ondernemers gebruik kunnen maken. Dat verkleint de kans op misbruik, zegt de minister.