Nederlandse overheid publiceert openbare registers waarin persoonsgegevens staan

Het Nederlandse demissionair kabinet heeft een overzicht gepubliceerd met openbare registers waarin persoonsgegevens van Nederlanders staan. Het gaat dan onder andere om zaken als het Kadaster of de Rechtspraak. Staatssecretaris van Huffelen telt zo'n 65 openbare registers.

Demissionair staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze het register online heeft gepubliceerd. Dat doet de staatssecretaris na vragen van de Kamer, die eerder deze maand werden gesteld na het behandelen van de Wet implementatie open data richtlijn. De Tweede Kamer wilde daarin weten in welke openbare registers persoonsgegevens van Nederlanders staan. In die registers kan iedereen, of in ieder geval een grote groep mensen, met weinig beperkingen gegevens opvragen van Nederlandse burgers.

In het overzicht staan volgens van Huffelen ongeveer 65 registers. Die zijn verdeeld onder alle verschillende ministeries. Alleen de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, Onderwijs en Financiën hebben geen van zulke registers. Sommige van de registers zijn breed bekend. Dat zijn bijvoorbeeld het Kadaster of het overzicht van gerechtelijke uitspraken. Maar er staan ook obscuurdere registers in het overzicht, zoals het register van duikerartsen of het Register Buitenlandse Kinderopvang.

In het overzicht staat niet alleen onder welk ministerie de registers vallen, maar ook welke wettelijke grondslag er is voor het aanhouden van de registers. Het gaat dan bijvoorbeeld om een andere wet zoals de Geneesmiddelenwet, waarin het bestaan van het Register van gevestigde apothekers staat vastgelegd. Het gaat om 'in ieder geval' 65 openbare registers 'die persoonsgegevens (kunnen) bevatten en voor iedereen raadpleegbaar zijn', schrijft van Huffelen.