Nederland krijgt PVV-staatssecretaris voor Digitalisering

Het aankomende Nederlandse kabinet krijgt opnieuw een staatssecretaris voor Digitalisering. Die wordt aangedragen door de PVV. Het is nog niet bekend wie de staatssecretaris wordt en wat de taken zullen zijn.

Formateur Richard van Zwol zegt volgens de NOS dat er in de definitieve verdeling van ministersposten voor het aankomende kabinet, net als in het huidige kabinet, een staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering komt. Volgens Van Zwol wordt deze aangedragen door de Partij voor de Vrijheid, maar het is nog niet bekend wie deze rol zal gaan invullen. Later deze week volgen er gesprekken met de kandidaten. Het is ook niet duidelijk of de PVV voor de rol een Tweede Kamerlid van de eigen lijst wil halen of iemand van 'buitenaf' zal aanwijzen. De vier beoogde coalitiepartijen spraken eerder al af dat minstens de helft van het kabinet 'van buiten' moet komen. De PVV heeft, naast Geert Wilders, geen leden, dus de partij moet of een van zijn 37 Kamerleden uitzoeken of een extern persoon aandragen.

Nederland kreeg in het kabinet-Rutte IV voor het eerst een staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, momenteel nog Alexandra van Huffelen van D66. Het was de vraag of het nieuwe kabinet dezelfde post zou krijgen. Tot nu toe was deze informatie niet bekend, ondanks het uitlekken van verschillende posten in de afgelopen week.

Het is ook nog niet duidelijk met welke beleidsterreinen de staatssecretaris zich bezig gaat houden. In het 'hoofdlijnenakkoord' van de PVV, VVD, NSC en BBB staan weinig punten die specifiek over digitalisering gaan. Het toekomstige kabinet, dat later deze maand bekend moet zijn, moet dat akkoord nog verder uitwerken tot een regeerakkoord.