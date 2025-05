Coalitieakkoord: salderingsregeling verdwijnt helemaal vanaf 2027 - update

Het komende kabinet schaft de salderingsregeling voor Nederlandse kleinverbruikers af per 2027. Dat valt te lezen in het coalitieakkoord dat de PVV, NSC, VVD en BBB hebben gepresenteerd. De stimulering van elektrisch rijden blijft in stand.

In de budgettaire bijlage staat dat deze regeling per 1 januari 2027 beëindigd wordt. De partijen willen verder dat de kerncentrale in Borssele openblijft en de bouw van twee kerncentrales wordt doorgezet. Ook komen er twee extra kerncentrales, 'waarbij ook de mogelijkheden voor meerdere kleine centrales worden betrokken'. Voor de zorg willen de partijen een veilig, decentraal vormgegeven elektronisch patiëntendossier."

De elektrische rijder gaat eerlijk bijdragen, om de opbrengsten op de lange termijn houdbaar te houden", zeggen de partijen in het coalitieakkoord. "De aanschaf van elektrische voertuigen blijft ondersteund worden, waarbij ook oog gehouden wordt voor de ‘fossiele rijders’ en een eerlijke verdeling van de kosten tussen beide groepen. De subsidies stoppen allemaal per 2025, de MRB gewichtscorrectie (fiscaal) blijft bestaan."

Daarnaast wordt het gebruik van AI door de overheid in het akkoord benoemd. De partijen zien dat dit voordelen biedt, maar het wordt ook aan voorwaarden gebonden, 'zodat veiligheid, privacy en rechtsbescherming geborgd zijn'. Bovendien moet de kennis van digitalisering bij de overheid worden versterkt en moet de maatschappij weerbaar worden gemaakt tegen desinformatie en deepfakes.

De aanpak van digitale dreigingen door statelijke actoren en cybercriminelen wordt versterkt, aldus het akkoord. Ook worden de maximumstraffen voor cybercriminaliteit verhoogd en spionage moet strenger bestraft worden. "De bevoegdheden en middelen van de veiligheidsdiensten worden uitgebreid voor het

tegengaan van economische spionage. Elektronica, zoals scanapparatuur, wordt afgebouwd

in strategisch belangrijke sectoren en diensten vanuit landen met verhoogde spionagerisico’s."

Update 08.33 uur - Het artikel is verder uitgebreid met informatie uit de budgettaire bijlage en het coalitieakkoord.