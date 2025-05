Xbox krijgt modulaire controller voor gamers met lichamelijke beperkingen

Microsoft heeft een nieuwe controller gepresenteerd voor gamers met lichamelijke beperkingen. De zogeheten 'Proteus Controller' is een modulaire kit die gamers zelf kunnen aanpassen aan hun eigen behoeften.

De controller werd gemaakt in samenwerking met het Ierse Byowave. Het apparaat bestaat uit kleine kubussen waar bepaalde controls aangehangen kunnen worden, zoals een D-pad, een kleine analoge stick en een trigger. Op iedere kubus passen vier onderdelen en gamers kunnen meerdere kubussen aan elkaar hangen. Bovendien kan een gamer alle knoppen opnieuw remappen via de bijbehorende app om zo zijn ideale configuratie samen te stellen. In totaal zijn er ruim honderd configuraties en ledlichtopties mogelijk.

De Proteus Controller werkt in eerste instantie alleen met de Xbox Series X/S, Xbox One en Windows 10 en 11. Of later ondersteuning volgt voor meerdere platformen, is nog niet bekend. De controller verschijnt deze herfst voor 299 dollar, maar is nu al te preorderen via de website van Byowave.