Xbox lanceert eigen digitale winkel voor mobiele games in juli

Xbox maakt in juli zijn eigen digitale winkel voor mobiele games beschikbaar. Deze bevat dan alleen nog games waarvan Microsoft eigenaar is, zoals Minecraft en Candy Crush. Op de lange termijn moeten er ook games van derden in de webwinkel verschijnen.

Tijdens de Bloomberg Technology Summit zei Xbox-topvrouw Sarah Bond dat het een bewuste keuze was om te beginnen met een website. "We doen dit om de winkel toegankelijk te maken op alle apparaten en in alle landen, ongeacht het beleid van de minder toegankelijke winkels.” Daarbij doelt Bond waarschijnlijk op de appwinkels van Google en Apple, die links naar betaalmethoden van derden lang van hun platform hebben geweerd tot de invoering van de Digital Market Act in maart.

Het is nog niet duidelijk in hoeverre de webwinkel gaat lijken op de Xbox-winkel voor pc en consoles. Ook is nog niet bekend op welke specifieke datum de webwinkel online komt.