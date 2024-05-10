Xbox lanceert eigen digitale winkel voor mobiele games in juli

Xbox maakt in juli zijn eigen digitale winkel voor mobiele games beschikbaar. Deze bevat dan alleen nog games waarvan Microsoft eigenaar is, zoals Minecraft en Candy Crush. Op de lange termijn moeten er ook games van derden in de webwinkel verschijnen.

Tijdens de Bloomberg Technology Summit zei Xbox-topvrouw Sarah Bond dat het een bewuste keuze was om te beginnen met een website. "We doen dit om de winkel toegankelijk te maken op alle apparaten en in alle landen, ongeacht het beleid van de minder toegankelijke winkels.” Daarbij doelt Bond waarschijnlijk op de appwinkels van Google en Apple, die links naar betaalmethoden van derden lang van hun platform hebben geweerd tot de invoering van de Digital Market Act in maart.

Het is nog niet duidelijk in hoeverre de webwinkel gaat lijken op de Xbox-winkel voor pc en consoles. Ook is nog niet bekend op welke specifieke datum de webwinkel online komt.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 10-05-2024 16:00 41

10-05-2024 • 16:00

41

Lees meer

Xbox gelooft nog steeds in eigen alternatieve appstore op Android en iOS
Xbox gelooft nog steeds in eigen alternatieve appstore op Android en iOS Nieuws van 22 april 2026
Microsoft komt volgend jaar met toegankelijke Xbox Adaptive Joystick-controller
Microsoft komt volgend jaar met toegankelijke Xbox Adaptive Joystick-controller Nieuws van 21 augustus 2024
Japan neemt wet aan die toestaan appwinkels van derden op smartphones afdwingt
Japan neemt wet aan die toestaan appwinkels van derden op smartphones afdwingt Nieuws van 13 juni 2024
Xbox krijgt modulaire controller voor gamers met lichamelijke beperkingen
Xbox krijgt modulaire controller voor gamers met lichamelijke beperkingen Nieuws van 16 mei 2024
Microsoft maakt 'opmaak samenvoegen' standaard in Word
Microsoft maakt 'opmaak samenvoegen' standaard in Word Nieuws van 14 mei 2024
Microsoft sluit studio's achter Redfall, Hi-Fi Rush en The Evil Within
Microsoft sluit studio's achter Redfall, Hi-Fi Rush en The Evil Within Nieuws van 7 mei 2024
Bethesda kondigt Starfield-update aan; bevat 60fps-modus voor Xbox Series X
Bethesda kondigt Starfield-update aan; bevat 60fps-modus voor Xbox Series X Nieuws van 1 mei 2024
Todd Howard: Starfield-dlc Shattered Space komt deze herfst uit
Todd Howard: Starfield-dlc Shattered Space komt deze herfst uit Nieuws van 30 april 2024
Xbox Cloud Gaming krijgt ondersteuning voor muis en toetsenbord in sommige games
Xbox Cloud Gaming krijgt ondersteuning voor muis en toetsenbord in sommige games Nieuws van 26 maart 2024
Meer producten en artikelen
Games Microsoft Xbox

Reacties (41)

-Moderatie-faq
41
39
12
1
0
24
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Emunator 10 mei 2024 16:06
Mijn grootste vraag is of ze hun apps dan nog in andere appwinkels laten staan, of dat het echt gaat versplinteren qua mobiele winkels, net zoals met video streaming.
hottestbrain @Emunator10 mei 2024 16:14
Microsoft lijkt door te hebben dat door op meer plekken aanwezig te zijn, je meer verkoopt en daar draait het om: bottom line
xoniq @hottestbrain10 mei 2024 16:21
Niet alleen dat, maar Microsoft wil natuurlijk Xcloud / Gamepass op zoveel platformen hebben zodat men op zoveel mogelijk plekken gamepass kan gebruiken. Dat kan alleen met eigen App Store.
hottestbrain @xoniq10 mei 2024 16:42
Wat weer bijdraagt aan de bottom line. Ik denk ook dat ze daarom overwegen de xbox open te gooien voor 3rd parties: Het creeert een precedent richting sony en nintendo die hopelijk gedwongen kan worden hun consoles ook open te gooien, met bijkomend voordeel dat een xbox een interessantere keuze wordt voor veel gamers.
xoniq @hottestbrain10 mei 2024 19:26
met bijkomend voordeel dat een xbox een interessantere keuze wordt voor veel gamers.
Vooral dit stukje denk ik. Mensen in laten zien dat je bij Xbox een open platform hebt met device keuze, of je nou een PC, Xbox of iPhone koopt.
borbit @xoniq11 mei 2024 13:29
Als ik voor de xbox een spel koop kan ik die toch niet op een pc installeren?
patrickp0078 @borbit12 mei 2024 17:38
Nee, over het algemeen kun je een Xbox-spel niet rechtstreeks op een pc installeren, er zijn enkele uitzonderingen. Microsoft heeft bijvoorbeeld het Play Anywhere-programma, waarmee je sommige games die je voor de Xbox koopt ook op je pc kunt spelen, en vice versa. Maar dit geldt alleen voor specifieke titels die deel uitmaken van dat programma.

[Reactie gewijzigd door patrickp0078 op 23 juli 2024 03:18]

hottestbrain @borbit11 mei 2024 14:23
Dat verschilt per game, maar ik heb aardig wat games die ik zowel op xbox als PC kan spelen. Idem voor game pass ultimate natuurlijk.
logix147 @xoniq10 mei 2024 19:34
Die werkt nu gewoon via Safari en volgens hun “handleiding” hoe je dat moet installeren.

In de Google Playstore kan je de officiële app al downloaden zie ik net dus waarom er een eigen storefront moet komen… geen idee maar men zal er naar verwachting meer geld mee denken te kunnen verdienen.

[Reactie gewijzigd door logix147 op 23 juli 2024 03:18]

Finraziel
@Emunator10 mei 2024 16:11
Dat is afwachten natuurlijk, maar het algemene pad wat Microsoft de laatste jaren bewandeld heeft lijkt meer op dat ze hun software op zoveel mogelijk plekken aan willen bieden dus ik zou niet verwachten dat ze in dit geval alles ineens exclusief zouden maken.

Misschien wel wat extra perks als je via hun winkel komt om mensen daartoe aan te zetten en zo minder aan Apple/Google af te hoeven dragen.
Qws @Emunator11 mei 2024 11:20
Waarschijnlijk early access bij hun eigen store. Maar ja, dit is wat mensen willen, meer app stores en slechtere gebruikservaring.
indivp @Emunator13 mei 2024 19:25
Mijn vraag is dan hoe ze de app gaan sideloaden op IOS.
Op android kan je zo een bestandje neerzetten en hoppa.
Maar op IOS? Hoe werkt dat?
ShadLink 10 mei 2024 16:10
Volgende nieuws: Microsoft verwijderd Candy Crush en Minecraft uit andere App Stores.
raro007 @ShadLink10 mei 2024 16:17
Kans is nihil want het duurd jaren tot ze een fatsoenlijke gebruikers aantal hebben.
En dat hebben ze ook niet gedaan met minecraft.. Die werd zelfs native op de ps5.
watercoolertje @Nitramuse10 mei 2024 16:33
Handig als je dat soort stellingen onderbouwd :)
Vexxon @Nitramuse10 mei 2024 16:41
Volgens is het juist Microsoft die net nu begonnen is met het uitbrengen van hun games op PlayStation, deals heeft met andere streamingdiensten om hun games daarop aan te bieden. Sea of Thieves is de meest gespeelde game op de PlayStation afgelopen maand.
Je reactie staat in schril contrast met de werkelijkheid zo lijkt het
Idleidol89 @Nitramuse10 mei 2024 16:51
Gestoord? Laat mij maar weten wat er gestoord is. Zakelijk, ja. Pijnlijk, ja. Maar als een studio ofwel niet levert (arkane austin) ofwel leegloopt nadat de oprichter wegging vorig jaar na hifi rush (tango) dan moet je keuzes maken. Zeker omdat xbox steeds meer (terecht) voelt dat er kwaliteit geleverd moet worden en geen redfall 2
Nitramuse @Idleidol8910 mei 2024 17:17
Halo heeft in het begin gefaalt door mismanagement:
https://www.pcgamer.com/f...s-shouldnt-have-happened/
Halo, notabene. Half gefaald, best gestoord.

Redfall heeft gefaald door mismanagement:
https://nl.ign.com/redfal...icrosoft-het-zou-annulere
Halverwege de development overgaan op live service, best gestoord.

De leegloop door Mikami is onwaar:
https://twitter.com/Tolkoto/status/1788570852339933581?s=19

Over 2 weken komt Hellblade 2 uit, maar nergens dikke reclame.

Ze kopen een studio, die een succesvolle game aflevert maar zeggen dag tegen de studio, wat best gestoord is.

Lees de sentimenten maar eens van de devs, Microsoft is ontzettend slecht is management. Booty gaf als reden aan dat management te dun is uitgesmeerd over alle studio's.
Niet te vergeten hoe slecht de verkopen gaan op dit moment, console verkoop is minimaal. Ze hebben op Gamepass gemikt, maar die groei stagneert inmiddels. Kijk in de winkels, de ruimte waar Xbox staat is minimaal en soms zelfs afwezig.
Beakzz @Nitramuse10 mei 2024 17:32
Redfall was denk ik al een tijdje in ontwikkeling voor dat MS zich er mee ging bemoeien?

Ik zal echt de laatste zijn die zegt dat alles wat MS doet handig is en naar mijn zin, maar de sluitingen van de laatste week tel ik daar niet bij. De halve wereld doet ineens of de best presterende studio's zijn gesloten terwijl ze eigenlijk middelmatige games afleverden en zelfs al was de game goed dan verkochten ze nog slecht (Hi-Fi).

En dat gooien sommigen ook weer op de slechte marketing, maar het is gewoon niet het type game dat aanslaat bij het grote publiek. Zonder GP had die game waarschijnlijk niet eens boven komen drijven. Een game met goede reviews releasen staat niet gelijk aan winst maken.
loki504 @Nitramuse10 mei 2024 19:10
Je 2de link geeft al aan dat het een puinhoop was voor MSFT het kocht. Kan je daar msft de schuld van geven? Dat was eerder een bethesda ding.

En wat wil je precies met die 3de link zeggen? Zover ik weet heeft MSFT dat nooit gezegd dus een gerucht blijkt niet waar te zijn en ze hebben 3 a 4 jaar gewerkt aan een project niet financieel niet echt succesvol is gebleken en besluiten we gaan voor deel 2. Ja dat gaat dan ineens een financieel succes worden
Zerora @ShadLink10 mei 2024 16:55
Voorlopig nog niet,want zolang Candy Crush enzo nog bakken met geld opleveren, willen ze dat echt niet links laten liggen.
eggsforpedro @ShadLink10 mei 2024 17:36
De trend is dat MS juist op zoveel mogelijk manieren z’n software wil aanbieden, redelijk slechte voorspelling dus
Tripwire999 10 mei 2024 16:13
Nou daar begint het gedoe dus al, nu Apple het toelaat vanwege de EU regeltjes gaan we straks net zoals op PC een wildgroei aan verschillende stores krijgen met alle gevolgen van dien. Ik durf te wedden dat straks Minecraft e.t.c. niet meer in de App Store te downloaden is maar in de Microsoft store waar je wil allemaal moeilijk moet gaan doen met betalingsmethodes, laat staan of de beveiliging wel in orde is. Zonde dat het nu mag in de EU had liever gewoon het gesloten systeem van de Apple App Store gehad met hun goed geintegreerde betaalmethodes. Het allermakkelijkst voor de gebruiker, waarschijnlijk ook het beste voor de gebruiker.

[Reactie gewijzigd door Tripwire999 op 23 juli 2024 03:18]

watercoolertje @Tripwire99910 mei 2024 16:26
net zoals op PC een wildgroei aan verschillende stores krijgen met alle gevolgen van dien.
Welke stores zijn er dan allemaal voor de PC, ik ken er 1 en dat is de Windows Store :+
Ik durf te wedden dat straks Minecraft e.t.c. niet meer in de App Store te downloaden is
Prima, hoeveel wil je wedden? PM maar een voorstel O+
Zonde dat het nu mag in de EU had liever gewoon het gesloten systeem van de Apple App Store gehad met hun goed geintegreerde betaalmethodes.
Zonde he, dat Apple hun positie/macht uit heeft proberen te buiten waardoor die regels nodig zijn. Kan je naar de EU wijzen maar die maken pas regels als andere (Apple in dit geval) er voor zorgen dat het nodig is...
Het allermakkelijkst voor de gebruiker, waarschijnlijk ook het beste voor de gebruiker.
Misschien wel, maar hoezo is dat relevant? Gratis spullen in de winkel zijn ook het beste voor de consument, maar is ook geen optie want daar worden bedrijven (te veel) benadeeld. Dat geldt hier ook, de consument is echt niet het enige waar rekening mee gehouden moet worden...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 03:18]

loki504 @watercoolertje10 mei 2024 16:34
Welke stores zijn er dan allemaal voor de PC, ik ken er 1 en dat is de Windows Store :+
Epic Game Store
Steam
GoG
De honderden grijze import stores
De wat meer geoorloofde game stores.

(de semi appstores die het zelfde werken als de aankomende xbox store(voor nu)))
https://ninite.com/
https://en.softonic.com/
https://filehippo.com/

en zo zullen er nog heel veel zijn.
en ja ze verkopen vaak het zelfde voor de zelfde prijs helaas dus als consument heb je er weinig aan maar toch zijn ze er wel.
watercoolertje @loki50410 mei 2024 16:38
Ah jah gamestores, zo las ik het niet maar die vallen natuurlijk wel onder de noemer 'stores'.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 03:18]

loki504 @watercoolertje10 mei 2024 16:43
yep. nu verwacht ik niet dat het zo snel zal lopen dat ze uit de apple store/playstore gaan. puur omdat het marktaandeel op PC voor xbox VEEL bekender is en daar komen ze ook elke keer weer op steam.
en kijken we naar EGS dan komt dat ook na jaren geld pompen niet van de grond. maar het is leuk om er bij te hebben en een beetje concurentie:P
Tripwire999 @watercoolertje10 mei 2024 21:16
Hoezo positie uitbuiten op een platform wat ze zelf gebouwd hebben van de grond af aan, alleen omdat het "te groot" word moeten we opeens allemaal regeltjes gaan bedenken. Je kan ook stellen, als je het er niet mee eens bent gebruik je het niet maar dat geld blijkbaar niet.

Het probleem zie je overigens nu al, Delta de emulator voor iOS is in US gratis maar in EU moet je de Altstore installeren en €2,- per jaar betalen, sterker nog als je wilt BETA testen mag je nog eens €3,- per maand betalen. Is dat dan wat we met z'n allen willen?
Metallize @Tripwire99910 mei 2024 16:19
En dan gaan zij aanhalen waarom fysieke winkels op de winkelstraat wel hun eigen goederen mogen verkopen, maar een digitale winkel niet ?

Ik ben bang dat het niet zo makkelijk gaat, je gaat immers iets op de schop halen, wat al sinds het ontstaan van de mensheid bestaat in twijfel trekken, want met zo'n wet kun je dan ook zeggen ...waarom zal ik 3 verschillende supermarkten in het dorp hebben als 1tje het ook kan ??
Aiii @Metallize10 mei 2024 16:42
Zoveel winkels zijn er niet die alleen hun eigen goederen verkopen. Ik kom zo snel even niet verder dan e-bikes, auto's en wellicht de Apple Stores e.d. (even uitgezonderd dat al deze winkels ook 3rd party producten verkopen natuurlijk in hun winkels)? Maar in principe zijn al die producten ook gewoon te koop in andere fietswinkels, autogarage's, en (tech) winkels, dus ook dat maakt het niet vergelijkbaar.

Microsoft die hun eigen mobiele applicaties alleen in hun eigen winkels verkoopt en niet in derden is daarmee niet vergelijkbaar met de situatie die hier geschetst wordt.

Supermarkten is inderdaad een interessant voorbeeld. Recentelijk heeft Albert Heijn de keten Jan Linders overgenomen, daarbij mochten ze bepaalde winkels niet overnemen want die waren te dichtbij andere van hun winkels en dat zou een lokale monopolie creeren, die hebben ze dus moeten afstoten en dat zij nu Jumbo's in plaats van AH's geworden.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 23 juli 2024 03:18]

Emunator @Tripwire99910 mei 2024 16:20
Het gaat hier niet alleen om Apple, ook om Google. Ikzelf vind extra opties niet erg, zolang het maar niet versplinterd zoals gebeurd is met video streaming. Ik heb graag keuze vrijheid.
raro007 @Tripwire99910 mei 2024 16:21
Jij ziet beren op de weg... Minecraft staat nog steeds op de ps5.
En wat jij zegt is helemaal niet beter voor de gebruiker tegen overgesteld zelfs. Kan je al steam in home streaming gebruiken, want dat mocht jaren geleden niet.
eggsforpedro @Tripwire99910 mei 2024 17:59
De trend is dat MS juist op zoveel mogelijk manieren z’n software wil aanbieden, niet de beste voorspelling dus
ewoutw 10 mei 2024 16:12
Voorlopig wel vermoed ik. Zeker die van Apple. Daar kun je nu niet om heen. Maar niet raar op gaan kijken dat sommige apps verschillende functies krijgen afhankelijk van welke App Store. Denk dan bijvoorbeeld dat je geen abbemement kan afnemen via een bepaalde store ofzo. Of een beperking die een store oplegt.

Maar voor veel gebruikers blijft voorlopig wel de Apple/Google store de voorkeur hebben denk ik.
raro007 @ewoutw10 mei 2024 16:46
Mooi toch als apple gebruikers iets verbied op een functie dan kunnen ze naar een ander gaan! Vrijheid/keuze je zou dat maar niet gegund worden.
SinergyX
10 mei 2024 16:51
Xbox game pass, mobile games zonder reclame, voor mij helemaal prima.

Er zijn maar weinig bedrijven die op elk vlak van gaming actief zijn, buiten keuze van ecosysteem, zou ik eerder een gamepass nemen waarmee ik op elk van de 3 (of technisch 4 als je browser meetelt) platformen gewoon kan spelen. Google had dit, niet meer, Apple ... nouja, ecosysteem. Netflix.. nee. Amazon denk ik met Prime een beetje?
BHD294 10 mei 2024 19:36
Joepie nog een store(not), maar uit oogpunt van MS volkomen te begrijpen.
SpitfireNL 11 mei 2024 05:19
Mijn voorspelling. Er gaat ook ondersteuning komen in de windows store. Hier kan je best een weddenschap op leggen.
Echter vermoed ik dan in de eerste plaats alleen voor windows versie op ARM.
Dan kan later het sub system voor android op windows x86/x64 ooit weer herintroduceerd worden misschien wanneer de appsite volwassen genoeg is.

Project van Android Sub system voor windows ligt nu stil en zal in 2025 helemaal weg zijn was gezegd. Vraag me dus af of deze keuze ooit nog terug gedraaid gaat worden.
Linksquest Moderator Spielerij
11 mei 2024 10:23
Ik ga me afvragen hoeveel games van Microsoft zelf er daadwerkelijk in gaat zitten, en of dit straks in combinatie gaat met Game Pass. Ik vraag me ook af of straks die Xbox Game Pass niet samen gaat met die van de Store, om zo meer mensen daarop te krijgen, want nu heb ik je Dus de Xbox en Xbox Game Pass app.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.