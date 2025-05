Microsoft komt volgend jaar met toegankelijke Xbox Adaptive Joystick-controller

Microsoft brengt begin volgend jaar een Xbox Adaptive Joystick-controller uit. Deze toegankelijke controller is bedoeld voor gamers met een beperkte mobiliteit. Volgens de fabrikant krijgt het apparaat een adviesprijs van 30 dollar.

Microsoft omschrijft de Xbox Adaptive Joystick als een 'partner' voor bestaande Xbox-controllers. De Adaptive Joystick kan rechtstreeks verbinding maken met een Xbox Adaptive Controller, maar kan ook via USB-C worden aangesloten op een Xbox-console of pc. Het apparaat dient dan gekoppeld te worden aan een andere Xbox-controller, die gebruikt kan worden voor het navigeren van menu's en toegang tot de 'Nexus'-knop. De joystick biedt vervolgens vier extra knoppen, twee triggers en een thumbstick.

Het apparaat moet gamers in staat stellen om een controller te gebruiken zonder dat daarvoor beide handen nodig zijn. Gebruikers kunnen de Adaptive Joystick vasthouden, maar ook monteren aan vast oppervlak zoals een tafel. Dat kan via 'iedere montagebracket' met een standaard 1/4"-20-schroefdraad.

Bron: Microsoft

Alle knoppen op de Adaptive Joystick zijn volgens Microsoft herprogrammeerbaar, net als de bestaande Adaptive Controller. De joystick biedt daarbij ondersteuning voor meerdere profielen, ieder met hun eigen instellingen. Gebruikers kunnen knoppen herprogrammeren en tussen profielen wisselen met de Xbox Accessories-app.

Bron: Microsoft

De techgigant maakt het daarnaast mogelijk om thumbsticktoppers te ontwerpen via het Xbox Design Lab. Gebruikers kunnen daarmee de omvang van de thumbstick aanpassen, zodat die gemakkelijker te gebruiken is. Het is niet mogelijk om de thumbsticktoppers te bestellen bij Microsoft. In plaats daarvan kunnen gebruikers hun ontwerpen downloaden en zelf 3d-printen.

De Xbox Adaptive Joystick verschijnt 'begin 2025' in 'geselecteerde Xbox-markten'. Microsoft zegt niet om welke landen dat precies gaat. Het apparaat wordt dan exclusief verkocht via de Microsoft Store. De techgigant biedt al langer toegankelijke controllers aan. Het bedrijf introduceerde in 2018 de Xbox Adaptive Controller, die beschikt over twee grote knoppen, een d-pad, enkele andere knoppen en negentien poorten voor accessoires. Sony kwam eind vorig jaar met een Access-controller voor de PS5, die ook gericht is op toegankelijkheid.