Microsoft kondigt Adaptive Accessoires aan voor pc-gebruikers met een beperking

Microsoft introduceert zijn Adaptive Accessoires voor mensen met een beperking. Het betreft een hub, een aanpasbare muis en knoppen met opzetstukken. De accessoires komen op 25 oktober uit in bepaalde landen. Hoeveel de accessoires moeten kosten, is niet duidelijk.

De aanpasbare muis kan volgens Microsoft zowel met als zonder hulpstukken gebruikt worden. Zonder die stukken heeft de muis een vierkant uiterlijk met afgeronde hoeken. Met de hulpstukken voor de handpalm en duim krijgt het geheel een ander uiterlijk en kan het aanwijsapparaat naar verluidt comfortabeler gebruikt worden. De muis blijft met de opzetstukken geschikt voor links- als rechtshandige gebruikers. Het wordt bovendien mogelijk om opzetstukken voor de muis te printen via een 3d-printer.

Het Amerikaanse bedrijf introduceert ook een hub, de Microsoft Adaptive Hub. Hiermee kunnen vier afzonderlijke draadloze knoppen, die Microsoft ook introduceert, verbonden worden met maximaal drie verschillende apparaten. De verbinding tussen een computer en een hub gebeurt draadloos of via een USB-C-aansluiting. Elke draadloze knop kan acht programmeerbare invoeren aan. Het bedrijf geeft hierbij een d-pad- of een joystick-interface als voorbeeld aan. Het wordt bij deze knoppen ook mogelijk om een opzetstukken te printen.

Microsoft richt zich met deze accessoires in de eerste plaats op mensen met een beperking, maar ook op pc-gebruikers die hun productiviteit willen verhogen. Het bedrijf vermeldt dat de producten vanaf 25 oktober beschikbaar zullen zijn in bepaalde landen. Welke landen dat zijn, is niet duidelijk. Hoeveel de accessoires gaan kosten, heeft het bedrijf nog niet bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat Microsoft accessoires op de markt brengt die gericht zijn op mensen met een beperking. In 2018 introduceerde het bedrijf de Xbox Adaptive Controller, dat is een Xbox-controller die dergelijke gamers moet helpen tijdens het gamen.