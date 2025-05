Prototype van Xbox-streamapparaat Keystone mogelijk getoond in foto

Xbox-topman Phil Spencer heeft maandag een foto gedeeld, waarin het mogelijke prototype van het Keystone-streamapparaat te zien is. Het is niet duidelijk of het Spencers bedoeling was om het apparaat in beeld te brengen.

Spencer feliciteerde Bethesda maandag met het 25-jarig bestaan van de Fallout-serie en deelde een foto van een Vault Boy-figuur op een van zijn planken. Op de bovenste plank, naast de Xbox Series-controller, is een wit apparaatje met het Xbox-logo zichtbaar. Het Twitter-account van Xbox reageerde grappend op de tweet van Spencer met de vraag 'wat er precies is afgesproken over het tonen van oude prototypes op planken'.

Het is mogelijk dat het apparaat een prototype van het Keystone-streamapparaat is. Microsoft bevestigde eerder dit jaar aan Windows Central dat Keystone bedoeld was om met een tv of monitor te verbinden om Xbox-games te spelen via de gamestreamdienst Xbox Cloud Gaming. Hiermee heeft de gebruiker geen Xbox-console nodig. De site beweerde eerder dat Keystone een dongle zou zijn, maar schrijft nu op basis van de foto dat het apparaat een kastje lijkt te zijn.

Het bedrijf liet echter weten dat het de huidige iteratie van Keystone had verlaten en 'de koers heeft gewijzigd'. Microsoft maakte in mei het initiatief Xbox Everywhere bekend, waarmee het Xbox Cloud Gaming naar smart-tv's wil brengen.