Foto’s-app Windows 11 krijgt ondersteuning voor synchronisatie iCloud-foto’s

De Foto’s-app in Windows 11 krijgt in november ondersteuning voor de synchronisatie van iCloud-foto’s. De functie wordt momenteel uitgetest via het Windows Insider-programma en wordt volgens Microsoft volgende maand uitgerold naar reguliere Windows 11-gebruikers.

Om de functie te activeren moeten Windows 11-gebruikers de iCloud-app uit de Microsoft Store downloaden. Daarna moeten ze volgens Microsoft via de app de synchronisatie van iCloud-foto’s inschakelen. Gebruikers van het Windows Insider-programma kunnen de functie nu al uittesten, zegt het bedrijf. Het is niet duidelijk of de functionaliteit in de toekomst ook naar de Foto’s-app van Windows 10 zal komen.