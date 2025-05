Microsoft introduceert RSS-feed met nieuws over beveiligingsupdates

Microsoft heeft een RSS-feed geïntroduceerd waarin het alle nieuws over de beveiligingsupdates van de Microsoft Security Update Guide zal opnemen. Het Amerikaanse bedrijf doet dit naar eigen zeggen na verzoeken van gebruikers.

Sommige van die gebruikers hadden volgens Microsoft graag gezien dat de RSS-feed de primaire vorm van communicatie wordt wat betreft het nieuws over de beveiligingsupdates. Of dat in de toekomst ook zal gebeuren, is echter niet duidelijk. Het bedrijf vermeldt ook de wijziging in het beleid ten aanzien van e-mailnotificaties over beveiligingsupdates. Voorheen waren die enkel beschikbaar voor ontwikkelaars met een Microsoft-account, maar daar stopte het bedrijf eerder dit jaar mee. Het is voortaan immers mogelijk om op elk e-mailadres beveiligingsupdates te ontvangen.

De Microsoft Security Update Guide is de officiële bron van Microsoft waarin het bedrijf informatie geeft over de beveiligingsstatus van zijn producten. Het platform biedt uitgebreide informatie over beveiligingsproblemen die ontdekt zijn en biedt ook handleidingen en patches aan om kwetsbaarheden op te lossen of beveiligingsrisico's te vermijden.