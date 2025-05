Microsoft introduceert Surface Pro 9 met Intel- of Arm-soc

Microsoft heeft de Surface Pro 9 aangekondigd, een 2-in-1 die voor het eerst ook met Arm-soc te koop is. Voorheen was alleen de Surface Pro X met Arm-soc te koop, maar Microsoft voegt dat model samen met de genummerde Pro-lijn. In de Pro 9 zit een aangepaste Qualcomm-soc.

De SQ3-soc is volgens Windows Central een aangepaste Qualcomm Snapdragon 8xc Gen 3 en komt met 5G-ondersteuning. Voor die 5G-ondersteuning is er een nano-simkaart en een e-sim aanwezig. Daarnaast heeft de SQ3 een npu, of neural processing unit, die extra AI-functies mogelijk moet maken bij de camera en microfoons om bijvoorbeeld de achtergrond te vervagen of de stem helderder te laten klinken.

De Arm-versie heeft verder een langere accuduur met maximaal 19 uur in plaats van 15,5 uur van de Intel-versie. Deze SQ3-variant is wel met minder opslag en geheugen te specificeren dan de Intel-versie. De SQ3-variant krijgt 8 of 16GB Lpddr4x-geheugen en 128 tot 512GB opslag. De Intel-versie krijgt 128GB tot 1TB opslag en 8 tot 32GB Lpddr5-geheugen.

Microsoft levert de Intel-Surface Pro 9 met een Core i5-1235U of Core i7-1255U, beide van de Alder Lake-generatie. De gpu is altijd een Intel Iris Xe-exemplaar. De Intel-versie krijgt geen npu en mist dus de AI-functies. Deze versie krijgt ook geen 5G-modem.

Verder zijn de twee versies grotendeels gelijk. Ze hebben beide een 13"-scherm met een resolutie van 2880x1920 pixels en een beeldverhouding van 3:2. De dynamische verversingsnelheid gaat tot 120Hz en er zijn twee 2W-speakers. De tablets ondersteunen Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.1 en hebben een 1080p-frontcamera en een 10-megapixelsensor aan de achterzijde. Beide modellen hebben twee USB 3.2-poorten, de Intel-versie ondersteunt hierbij Thunderbolt 4.

De twee versies hebben dezelfde behuizing en zijn 287x208,3x9,4mm groot. Beide modellen wegen ook rond de 880 gram. De Arm-versie is alleen beschikbaar in platina, de Intel-variant ook in saffier, bosgroen en grafiet. De SQ3-versie kost 1299 euro en is vanaf 8 november te koop. De variant met Core i5 kost minstens 1639 euro, de i7-versie is vanaf 2189 euro te koop.