Microsoft Surface Laptop Go 2 met Tiger Lake-i5 kost 669 euro

Microsoft heeft de Surface Laptop Go vernieuwd. De tweede versie krijgt een Intel Core i5135G7-processor, waar zijn voorganger een i5 van de tiende generatie heeft. Daarnaast zegt Microsoft dat de Go 2 stiller is en een 'verbeterde webcam' heeft.

De Surface Laptop Go 2 heeft altijd die i5-1135G7-processor, naast een Iris Xe-gpu. Het geheugen bedraagt 4 of 8GB Lpddr4x en de ssd heeft een grootte van 128 of 256GB. De 64GB-optie van zijn voorganger vervalt dus met de Go 2. Verder is de nieuwe laptop stiller, wordt hij beter gekoeld en is de webcam verbeterd. De resolutie van die webcam is nog steeds 720p.

Microsoft zegt verder dat meer onderdelen van de laptop te vervangen zijn, zoals het toetsenbord, de trackpad, het scherm en de accu. Het is niet duidelijk of Microsoft zelf die onderdelen ook aan klanten gaat verkopen of dat alleen officiële reparateurs ze kunnen vervangen. De laptop moet 13,5 uur meekunnen op de 41Wh-accu, een halfuur langer dan de voorganger, en krijgt een nieuwe, groengrijze kleur.

Verdere specificaties zijn gelijk gebleven. Zo heeft de laptop nog steeds een 12,4"-scherm met een resolutie van 1536x1024 pixels en een hoogte-breedteverhouding van 3:2. De maximale helderheid bedraagt 330cd/m². De laptop heeft twee USB-aansluitingen, waarvan een Type-C, een 3,5mm-aansluiting en een Surface-laadaansluiting. Verder hebben alle modellen buiten het goedkoopste model een vingerafdrukscanner onder de aan-uitknop.

De Surface Laptop Go 2 is 278,2x206,2x15,7mm groot en weegt 1,127kg. Hij is nu te koop en wordt vanaf 7 juni geleverd. De laptop kost 669 tot 869 euro, afhankelijk van de uitvoering.