Windows 11-update 22H2 beschikbaar als preview build

De volgende versie van Windows 11 is beschikbaar als preview build. De verwachting is dat Microsoft de nieuwe versie van zijn besturingssysteem eind deze zomer naar alle gebruikers uitrolt.

Microsoft maakt bekend dat iedereen die in de Preview Channel zit de nieuwe update kan downloaden. Het gaat om Windows 11 22H2 build 22621 die al beschikbaar was voor de Beta Channel. Het is nog niet bekend wanneer de update voor alle gebruikers beschikbaar komt, maar de officiële release wordt verwacht in september.

In de update krijgt Windows 11 een aantal nieuwe functies. Het startmenu krijgt mappen voor apps en kunnen gebruikers weer gebruikmaken van drag and drop op de taakbalk. Verder krijgt taakbeheer een nieuw ontwerp en een donkere modus. Ook voegt Microsoft met deze update live ondertiteling toe als toegankelijkheidsfunctie.

Om toegang te krijgen tot de Preview Channel en de Preview Builds moeten Windows-gebruikers zich inschrijven. Zij krijgen eerder toegang tot nieuwe versies van het besturingssysteem.