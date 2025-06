Microsoft test realtime vertalen van streams en videogesprekken in Windows 11

Microsoft is begonnen met het testen van realtimevertalingen in Windows 11. Dat vereist wel een Copilot+-pc met Intel- of AMD-processor. De software kan audio uit 44 talen realtime vertalen naar het Engels.

Daardoor kunnen gebruikers met een dergelijke machine een Nederlandstalige stream volgen in het Engels, blijkt uit informatie van Microsoft. De software ondersteunt 44 talen, maar de vertalingen gaan alleen naar het Engels toe en zijn vooralsnog niet beschikbaar in andere talen.

Microsoft test dit in Windows 11 Insider Preview Build 26120.2705, al is het de bedoeling dat de functie later ook in de stabiele versie van Windows uitgebracht wordt. Of en wanneer dat gebeurt, is niet bekend. Ook is onduidelijk of het een vereiste blijft dat de gebruiker een Copilot+-pc heeft met Intel- of AMD-processor. Die pc's zijn er namelijk ook met Qualcomm-socs.