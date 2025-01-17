Microsoft test Windows 11-functie om tijdelijk adminrechten te krijgen via Hello

Microsoft heeft een testversie van Windows 11 uitgebracht waarin het zogenaamde Administrator Protection is toegevoegd. Daarbij kan een gebruiker met normale gebruikersrechten werken, maar adminrechten opvragen via een eenmalig token bij zaken waarvoor hogere rechten nodig zijn.

De functionaliteit zit in Insider Preview 27774 in het Canary Channel van Windows 11. In die bètaversie zit een eerste uitwerking van Administrator Protection, een functie die Microsoft in november al aankondigde. Administrator Protection is een nieuwe manier om tijdelijke adminrechten te vragen op een pc.

Met Administrator Protection kan iedere gebruiker, ook admins zelf, de beveiligingsrechten krijgen van een normale gebruiker. Als de gebruiker daarna adminrechten nodig heeft, bijvoorbeeld om software te installeren of zaken aan te passen, kan die daarvoor tijdelijk geautoriseerd worden als beheerder.

Dat gebeurt via Windows Hello. Windows maakt in dat geval een admintoken aan dat eenmalig kan worden gebruikt. Dat token wordt vernietigd nadat de taak is uitgevoerd. In tegenstelling tot het huidige systeem, waarbij een normale gebruiker een wachtwoord in kan voeren, is de toegang zo niet persistent. Dat moet het systeem volgens Microsoft beter beschermen tegen malware, die vaak eerst probeert hogere beheerdersrechten te krijgen en te behouden. Door de autorisatie via Windows Hello te laten lopen, is het volgens Microsoft bovendien moeilijker om directe kerneltoegang te krijgen, zegt Microsoft.