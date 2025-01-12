Microsoft gaat nieuwe Outlook-client geforceerd installeren op Windows 10

Microsoft gaat de nieuwe Outlook-app vanaf volgende maand standaard op Windows 10-systemen installeren. Volgens het bedrijf wordt die app naast de bestaande Outlook Classic geïnstalleerd, maar gebruikers en systeembeheerders kunnen die wel na afloop verwijderen.

Microsoft zegt in een supportdocument dat de nieuwe Outlook for Windows-app standaard op alle Windows 10-computers wordt geïnstalleerd. Dat gebeurt aanvankelijk als onderdeel van de optionele feature-update die op 28 januari uitkomt, maar als gebruikers die niet installeren, gebeurt het tijdens de Patch Tuesday-updateronde van 11 februari.

Volgens Microsoft wordt de software geïnstalleerd naast de oude Outlook Classic-app, zodat gebruikers twee Outlook-clients op hun systeem hebben staan. Het bedrijf zegt in een bericht in het Admin Center voor Microsoft 365 dat de nieuwe installatie niets verandert aan de instellingen en configuratie van Outlook Classic.

Er is geen optie om de installatie tegen te gaan, zegt Microsoft. Wel wordt het ná de installatie mogelijk de software weer te verwijderen. Dat kan via Remove-AppxProvisionedPackage door in PowerShell het commando Remove-AppxPackage -AllUsers -Package (Get-AppxPackage Microsoft.OutlookForWindows).PackageFullName in te voeren, zegt het bedrijf.

Microsoft wil gebruikers van Outlook Classic al langer migreren naar de nieuwe Outlook. Het bedrijf zei in december nog dat het alle zakelijke Microsoft 365-gebruikers in 2026 automatisch gaat overzetten naar de nieuwe client.