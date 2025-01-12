Microsoft gaat nieuwe Outlook-client geforceerd installeren op Windows 10

Microsoft gaat de nieuwe Outlook-app vanaf volgende maand standaard op Windows 10-systemen installeren. Volgens het bedrijf wordt die app naast de bestaande Outlook Classic geïnstalleerd, maar gebruikers en systeembeheerders kunnen die wel na afloop verwijderen.

Microsoft zegt in een supportdocument dat de nieuwe Outlook for Windows-app standaard op alle Windows 10-computers wordt geïnstalleerd. Dat gebeurt aanvankelijk als onderdeel van de optionele feature-update die op 28 januari uitkomt, maar als gebruikers die niet installeren, gebeurt het tijdens de Patch Tuesday-updateronde van 11 februari.

Volgens Microsoft wordt de software geïnstalleerd naast de oude Outlook Classic-app, zodat gebruikers twee Outlook-clients op hun systeem hebben staan. Het bedrijf zegt in een bericht in het Admin Center voor Microsoft 365 dat de nieuwe installatie niets verandert aan de instellingen en configuratie van Outlook Classic.

Er is geen optie om de installatie tegen te gaan, zegt Microsoft. Wel wordt het ná de installatie mogelijk de software weer te verwijderen. Dat kan via Remove-AppxProvisionedPackage door in PowerShell het commando Remove-AppxPackage -AllUsers -Package (Get-AppxPackage Microsoft.OutlookForWindows).PackageFullName in te voeren, zegt het bedrijf.

Microsoft wil gebruikers van Outlook Classic al langer migreren naar de nieuwe Outlook. Het bedrijf zei in december nog dat het alle zakelijke Microsoft 365-gebruikers in 2026 automatisch gaat overzetten naar de nieuwe client.

Vernieuwde Outlook-app
Vernieuwde Outlook-app

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 12-01-2025 09:41
281 • submitter: TheVivaldi

12-01-2025 • 09:41

281

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (281)

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Renzzie 12 januari 2025 09:44
Wat is de drijfveer om de gebruikers te pushen naar deze versie van Outlook?
Osxy @Renzzie12 januari 2025 09:45
Zodat ze nog maar 1 versie hoeven onderhouden.
Blokker_1999
@Osxy12 januari 2025 09:57
Dat ze dan eerst maar eens aan feature parity werken tussen de twee. Zolang die er niet is, is het zinloos om deze troep te pushen naar iedereen.

En even voor die mensen die mij naar 0 duwen, ga eens opzoeken wat de verschillen zijn. Ik vond het niet leuk tickets van managers te zien die vragen wat er gebeurd is met de mails die ze op het vliegtuig hebben zitten typen. Tot enkele maanden terug kon de nieuwe client helemaal niet offline werken! Daarna kon die offline werken op voorwaarde dat die online gestart was en sinds kort kan deze ook, eindelijk, offline gestart worden. Maar wel standaard met een sync van de afgelopen 7 dagen wat je maximaal op 1 maand kunt zetten in tegenstelling tot de klassieke Outlook waar je dit kan aanpassen naar je volledige mailbox als je wenst.

Probeer eens fatsoenlijk met PST bestanden te werken, je kan ze sinds een zeer recente update eindelijk openen om mails te bekijken, maar editeren (mails verplaatsen, folders verplaatsen/hernoemen/...) gaat nog altijd niet.

Heb je nog on-prem Exchange? Vergeet het maar, staat zelfs niet op de roadmap!

Meerdere mail profielen? Kan niet, komt er wel aan.

Shared mailboxen in je omgeving? Enkel als je direct lid bent van die mailbox en dus een automount hebt voor die mailbox. Want handmatig toevoegen gaat nog altijd niet, en als die gedeelde mailbox een archief heeft kan je ook niet aan het archief. En als iemand je toegang heeft gegeven tot bepaalde folders in zijn/haar mailbox, dan kan je die op dit moment ook niet openen.

Ben je iemand die graag de invite in zijn mailbox houdt nadat je geaccepteerd hebt? Ook dat kan op dit moment niet. Maak je nog gebruik van COM add-ins of formulieren? Ook weer pech gehad.

En de lijst blijft maar gaan ... of het nu conditional formatting is, het vertraagd verzenden van mails, het openen van .msg bestanden, een mail merge, ... allemaal ontbreekt het of is het maar half geimplementeerd.

En ik begrijp dat sommige dingen, zoals de COM add-ins verdwijnen en niet zullen terugkomen om goede redenen. Maar veel van de ontbrekende functionaliteit wordt door vele gebruikers in een bedrijfsomgeving vaak genoeg gebruikt dat het mij een raadsel is waarom MS deze rommel blijft pushen naar iedereen met al die gebreken ondanks dat ze er al zovele jaren mee bezig zijn, of misschien is dat net de reden. Ze zijn er al zovele jaren mee bezig en management wil nu toch echt wel eens vooruitgang zien.

[Reactie gewijzigd door Blokker_1999 op 12 januari 2025 10:13]

Jermak @Blokker_199912 januari 2025 15:37
Waarom denk je dat ik nog steeds Eudora gebruik. Outlook etc kunnen nog steeds niet tippen qua snelheid en eenvoud
Chopper_Rob @Blokker_199912 januari 2025 10:05
Waarom zinloos, pushen zonder parity zorgt er nog steeds voor dat Microsoft minder kosten heeft. En dat vinden ze belangrijker dan die paar missende features en boze klanten. Ja mensen zullen niet blij zijn, maar uiteindelijk zullen ze het toch wel slikken.
Bedrijven gaan er echt niet door overstappen.
Blokker_1999
@Chopper_Rob12 januari 2025 10:23
Hoe kan iets een volwaardig alternatief zijn wanneer kernfunctionaliteit zoals offline werken of het werken met .pst files ontbreekt? Wanneer mensen hun werk niet meer naar behoren kunnen doen, dan zullen ze dat niet blijven slikken, dan kijken ze vroeg of laat naar alternatieven.

Microsoft geeft zelf aan de klassieke Outlook tot minstens 2029 te blijven ondersteunen, ze hebben tijd genoeg voor een goed migratietraject uit te voeren van zodra ze belangrijke, veel ontbrekende functionaliteti toevoegen aan de client. Het is niet alsof er vanuit de gebruikers geen vraag is, maar Microsoft blijft doof voor die vragen.

Ondertussen zijn ze bezig met vele gebruikers te frustreren. En dat is gewoon geen goede zet. Want ondertussen moet ik als beheerder maar blijven uitzoeken of de applicatie overal nog perfect verwijderd wordt omdat wij deze niet meer wensen in onze omgeving, moet ik tijd steken in het opvolgen vna de evolutie van deze applicatie om regelmatig te beoordelen of deze eindelijk geschikt is voor gebruik binnen de organisatie en moet ik tijd steken in het beantwoorden van vragen van gebruikers waarom zij de applicatie niet kunnen of mogen gebruiken en wanneer ze dat dan wel gaan kunnen.
_AN @Blokker_199912 januari 2025 12:49
Ik ben het eens dat het pushen van de nieuwe Outlook in zakelijke omgevingen niet wenselijk is. Maar ik zou het werken met PST geen kernactiviteit meer willen noemen. Volgens mij zijn daar inmiddels andere oplossingen voor, zoals Online Archivering, etc. Ik snap niet zo goed waarom je dit nog zou willen/moeten gebruiken. Uiteraard moet je als organisatie ergens een keer afscheid nemen en ik snap dat dit niet in één dag gebeurd is.

Ik ben overigens best een tevreden gebruiker van de nieuwe Outlook. In het begin nog vaak teruggepakt op de klassieke client, maar inmiddels ben ik helemaal over. Er zitten ook nieuwe functies in, die de klassieke Outlook niet heeft, zoals een email slepen naar de zijbalk om een agenda-item of een ToDo te maken. Het levert dus ook wel voordelen op.

[Reactie gewijzigd door _AN op 12 januari 2025 12:52]

Llopigat
@_AN12 januari 2025 21:25
Ik snap niet zo goed waarom je dit nog zou willen/moeten gebruiken.
PST's kan je buiten Microsoft's diensten om bewaren en archiveren. Dat is best belangrijk want als je een gebruiker verwijdert is hun archief ook weg. En zo zijn er wel meer redenen.

Maarja Microsoft is heel erg druk bezig hun klanten in een soort houdgreep te krijgen waardoor je helemaal van ze afhankelijk bent. Dat is de kern van hun business model.
CrownVictoria @Llopigat13 januari 2025 09:14
Dan maak je van die gebruiker een Shared Mailbox :)
redfightjuh @CrownVictoria13 januari 2025 10:50
Een shared mailbox is niet echt een oplossing voor een PST opslag. Tevens is dit een nieuw probleem, want maximum opslag.

Persoonlijk heb ik een zakelijk account met toegang to meerdere shared mailboxen. En ik ben juist bij de oude outlook gebleven omdat het overzicht van de nieuwe outlook ver ondermaats is. Tevens is er geen migratie naar de nieuwe, dus alles wat gecatogoriseert is moet opniew ingevoerd worden en opnieuw "geflagged worden". En zo zijn er nog tal van kleine dingetjes die erg vervelend zijn in de nieuwe versie welke niet fatsoenlijk opgelost word.

Ik vind het bijzonder narcisties van Microsoft dat ze dit door de strot duwen van hun gebruikers en hoop dat er een fatsoenlijke e-mail client voor zakelijk gebruik komt van een concurrent. Misschien nemen ze dan hun gebruikers serieuzer. Zij zijn immers degene die het bedrijf laten bestaan......
fredst @redfightjuh13 januari 2025 22:31
Helaas komt dit veel bij grote IT bedrijven en afdelingen voor. ik zie dat ook bij Google. Als de lokale Outlook applicatie komt te vervallen dan schakel ik privé over emClient die ik al gekocht heb. (Onder Android gebruik ik BlueMail)
0x0 @_AN12 januari 2025 20:52
Ik ben dol op mijn PST.
pegagus @0x013 januari 2025 12:57
Ik ook. Zeker voor archiveren. Alles van een jaar in een apart pst-bestand en op mijn NAS ter archivering.
Chopper_Rob @Blokker_199912 januari 2025 10:41
Offline zou er vast wel in een lichtere variant komen, net genoeg om een paar uurtjes niet online te zijn. Maar uiteindelijk is Microsoft een cloudprovider die wilt dat je altijd online bent en zoveel mogelijk resources bij hen gebruikt. Dus waarom dan nog een pst bestand ondersteunen als je ook 'simpel' meer storage bij hen kan afnemen? Denk dat een pst niet perse in het belang van Microsoft meer is en de support van pst was ook niet altijd even lekker in de oude client. Heb genoeg problemen gehad met pst bestanden. Dus win win als ze daar vanaf zijn.

UIteindelijk zal alles de cloud in gaan bij Microsoft en dat levert ze heel veel geld op. Het zou mij niet verbazen als ze uiteindelijk de hele desktop laten vallen en alleen nog focussen op diensten.

Overigens ben ik het met je eens dat het slechte praktijken zijn. Maar ik vermoed niet dat Microsoft naar jou of mij gaat luisteren.

[Reactie gewijzigd door Chopper_Rob op 12 januari 2025 11:16]

Satangel @Chopper_Rob12 januari 2025 11:33
Precies dit.

PST's zijn wat, 25 jaar oud? Nog langer? Dat is gigantisch lang in de IT wereld.

Gewoon in de cloud plaatsen bij volgende laptop migratie vd eindgebruiker. Zo heb ik het gedaan in 2023, vanaf dat bekend werd hoe hard Microsoft de nieuwe client ging pushen.
Was even ongemakkelijk voor de eindgebruiker maar de klachten stoppen na een week en nu zijn ze die Online Archive ook gewoon gewend hoor.
J_van_Ekris @Satangel12 januari 2025 12:18
PST's zijn wat, 25 jaar oud? Nog langer? Dat is gigantisch lang in de IT wereld.
Maar de functionele behoefte is er binnen bedrijven. Sommige organisaties vinden het belangrijk om ontwerp en projectinformatie bij het project te houden, al is het maar om te zien welke discussies er gelopen hebben over een onderwerp als er problemen in het veld zijn (en soms is een mailtje van een opdrachtgever dat zij het risico dragen letterlijk miljoenen waard). Dat wil je niet afhankelijk laten zijn van de mailboxen van projectmedewerkers die x jaar geleden al een nieuwe baan of pensioen hebben gekregen. En dat zie ik nog niet opgelost worden.
walteij @J_van_Ekris12 januari 2025 19:21
Je wilt nog minder afhankelijk zijn van een PST die maar door 1 gebruiker tegelijkertijd geopend kan worden en corrupt kan raken.
Zeker bij dergelijke archief PST's die met wat geluk slechts eens in de 3 maanden geopend worden, is het restoren van zo'n ding een draak.
Liever een shared mailbox online houden (kost immers geen licentie) en mensen hier toegang tot geven dan een PST met alle malaise die daarbij hoort.

En nog beter zijn fatsoenlijke archiving tools die een dergelijke mailbox op een veilige en geindexeerde manier kunnen opslaan.

[Reactie gewijzigd door walteij op 12 januari 2025 19:22]

fredst @J_van_Ekris13 januari 2025 22:27
Ik herken dit volledig. Wij hebben vaak projecten lopen die vele jaren in beslag nemen. Het komt soms wel eens voor om "projectarcheologie" te doen om mails terug te vinden van 15 jaar terug. Daarvoor zijn public folders essentieel. En met de Outlook classic interface is het soms lastig zoeken in sub-folders, maar de overige zoekmogelijkheden zijn heel handig.
Siaon @Satangel14 januari 2025 12:05
De klachten stoppen, omdat mensen leren dat klagen zinloos is.

Ik ben zelf een gebruiker die in het primaire proces van het bedrijf zit, de ict is ondersteunend.

Na het maken van ticket na ticket is de conclusie vaak: het gaat niet anders.

Ik klaag alleen nog maar over dingen die mijn werk onmogelijk maken. De facilitering van mijn werk - de mensen zijn goed hoor - werkt gewoon niet.

Dat is niet anders geweest bij andere bedrijven.

De sector is wel zorg...

[Reactie gewijzigd door Siaon op 14 januari 2025 12:53]

TheVivaldi @Chopper_Rob12 januari 2025 11:46
Heb genoeg problemen gehad met pst bestanden. Dus win win als ze daar vanaf zijn.
Ik heb ook genoeg problemen gehad met docx-bestanden. Dus jij voorziet dat Microsoft die ondersteuning binnenkort uit Word gaat slopen, omdat ik daar problemen mee had?
Chopper_Rob @TheVivaldi12 januari 2025 17:40
ik bedoel win win voor Microsoft, zij hoeven het niet meer te ondersteunen en ze verdienen meer geld omdat alles nu de cloud in moet.
GameNympho @Chopper_Rob12 januari 2025 15:21
Ik ga een ander dom voorbeeld geven wat jij schets in mijn ogen.
Je rijdt een bepaalt merk auto, en die willen dat jij alleen bij een bepaalde afnemer benzine/gas/diesel of ec komt afnemen, bij de andere merken afnemen rijdt je auto minder en wat je erbij wilt verzinnen.
MS heeft genoeg tijd om voor 2029 dit netjes te doen, maar nu pushen om anderen in hun vaarwater te krijgen is in mijn ogen fout. Als er miljoenen normale gebruikers erdoor met vragen of problemen komen te zitten, moet men niet zeuren, want dit is weer een "vernieuwing"
Ik heb nog steeds het gezeur van MS ivm mijn oude mail adres (msn.com) dit wordt ook autom. omgezet, maar waarom iets veranderen, als dit goed werkt en men in mijn netwerk, allemaal deze email hebben?
Zo zijn er meerdere zaken is Windows, maar goed soms is een vernieuwing een uitkomst, soms weer niet en dit is er een van.
Het is ook wat @Blokker_1999 zegt, er komen nu ineens zaken naar boven, die de beveiliging van een bedrijf, gewoon omzeilen. En dan is hij al iemand die meer kaas heeft gegeten dan velen.

Ik ben zelf al bezig al gewone normale consument, kijken en proeven van een variant van Linux.
Want ik wil niet steeds maar in de lijn van die Amerikaanse bedrijven lopen, die maar doen en eisen graag dat je achter hun aan blijft lopen, het is net FB en Zuckerberg en hun geduw en getrek, kom naar mij en blijf bij mij, je krijgt voordelen, no thnx ik begin steeds meer mijzelf als beginner, te beschermen tegen dit soort bedrijven en software. Regelgeving wordt altijd pas later gemaakt en vaak nog in het voordeel van die bedrijven (ook al gaat het de goede kant op).
Als hun daar willen, dat wij in een maatpak daar lopen, geen probleem, wij hier eisen ook graag nu en gaan niet meer opzij voor al het data gegraai.
Hoe wil een normaal iemand, steeds opboksen tegen een algoritme of nu zelfs de AI? Ze vinden steeds slimmere zaken uit, die pas later soms het daglicht zien.
Diegene die zich ECHT veilig voelt op het internet, zal iemand zijn die kaas heeft gegeten van de OS`en en werking en hoe zich op het net, niet te laten zien, zodat er geen data achter blijft waar hij is, komt en gaat en naar kijkt etc.
armageddon_2k1 @Blokker_199912 januari 2025 20:26
Mensen gaan helemaal niet kijken naar alternatieven, omdat die mensen die het gebruiken niet de beslissingmakers zijn.
TheVivaldi @Chopper_Rob12 januari 2025 11:44
Het hangt er natuurlijk vanaf hoe belangrijk die ontbrekende functie is. Om maar weer de autovergelijking aan te halen: als iemand een auto koopt en elke maand van Groningen naar Antwerpen rijdt en geen tijd heeft voor tussenstops, dan wil die een auto die lang mee kan. Stel nu dat die gedwongen moet overstappen vanwege de vergroening. Denk je dat die dan akkoord gaat als zijn favoriete merk BMW zegt “we hebben een aanbod voor u van een elektrische auto die 80 km meegaat op een lading”? Of zal die toch bij een ander merk gaan kijken of er iets is dat aan xijn eis “lang meegaan op een lading zonder te hoeven stoppen, want geen tijd” voldoet?

Zo kan het bij Outlook net zo zijn. Als bijvoorbeeld de eis is “we moeten offline kunnen werken” en de nieuwe Outlook biedt die optie niet, dan kun je toch niet akkoord gaan met de overstap? Er is dan best kans dat als Microsoft niet tijdig alsnog die functie aanlevert, dat het bedrijf in kwestie naar alternatieven gaat kijken.
Chopper_Rob @TheVivaldi12 januari 2025 17:36
Ja dat kan.
Maar je neemt outlook niet als een standalone applicatie af. Microsoft heeft een hoop extra spul in office365 gestopt waardoor overstappen een stuk lastiger wordt. Want dan moet je ook ineens van je Sharepoint, Onedrive, Teams, Intune, Excel, Word en alle andere spullen die ze erin hebben gestopt af.

Of je moet er een licentie voor een ander pakket erbij nemen, maar daar zitten bedrijven ook niet op te wachten. Want dan heb je dubbele licenties.

En de standaard gebruiker heeft al die outlook features niet nodig, die hebben voldoende aan een postvak in met een agenda.

Hetzelfde zie je met Windows 11, een hoop mensen willen die niet vanwege verschillende redenen en blijven daardoor op Windows 10. Maar als Windows 10 eenmaal eol is dan zie ik die mensen niet allemaal overstappen op een macos of linux. De meeste zullen zich erbij neerleggen en alsnog de overstap maken naar Windows 11.
Llopigat
@Chopper_Rob12 januari 2025 21:32
Ik zie veel consumenten eigenlijk helemaal niet om updates hebben, die zullen het gewoon blijven gebruiken. Ik had laatst nog een vriendin die hulp nodig had met haar iMac. Bleek eentje uit 2010 te zijn met High Sierra erop (allang niet meer ondersteund)

Heb uitgelegd dat dit niet verstandig is. Maarja zegt ze, ik wil geen nieuwe computer kopen a €1500 en daar geef ik haar ook gelijk in. Heb er een SSD in gezet en nu gaat hij weer prima.
TheVivaldi @Llopigat12 januari 2025 22:03
OpenCore Legacy Patcher?
Llopigat
@TheVivaldi12 januari 2025 22:08
Mja dat kan. Maar ik heb daar zelf gemengde ervaringen mee (heb ook nog een 2010 MacBook Pro en een 2011 Mac Mini hier). Het is tof dat ze dat doen (en dosdude die het voor dit project al deed onder andere namen) maar een niet-technische gebruiker zou ik het niet aanraden. Ik gebruik het zelf wel hoor maar vaak met updates moet je toch weer een beetje aanrommelen om het weer werkend te krijgen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 12 januari 2025 22:10]

Maglite007 @Chopper_Rob12 januari 2025 21:18
Dat is de rede dat ik overgestapt ben naar Mac Os dan heb je dit soort gezever niet meer 😊 Want voor Win 11 moet je wel een nieuwe PC aanschaffen helaas 🤔

[Reactie gewijzigd door Maglite007 op 12 januari 2025 21:26]

Franckey @Maglite00712 januari 2025 23:29
Voor een overstap naar Mac heb je toch ook een nieuw systeem nodig? Dus dat argument gaat dan niet op.

En er zijn verschillende manieren om toch Windows 11 op een niet supported systeem te zetten.

Ik ben het wel eens dat het vreemd is dat Microsoft onnodig hoge eisen stelt aan hardware voor Windows 11.
Justin0017 @Maglite00713 januari 2025 09:25
Ohja want met Mac heb je natuurlijk totaal geen problemen.
FreezeXJ @TheVivaldi12 januari 2025 12:06
Heb je keuze dan? Zover ik weet is het Outlook of Outlook, en als Microsoft daar iets mee wil kun je hoog of laag springen, maar de rest integreert niet met je Teams, duikt niet overal hinderlijk op als je toevallig op iets klikt dat wel eens een email-adres zou kunnen zijn, en stuurt niet elke 2 minuten pop-ups. Dus da's geen optie. Of wou je soms overstappen naar Mac / Linux?
TheVivaldi @FreezeXJ12 januari 2025 12:12
Ik ben al Linuxgebruiker, maar dat terzijde. Nee, niet alles integreert, maar dat is ook niet voor alle bedrijven belangrijk. Bedrijven die volledig offline willen kunnen werken in Outlook, zullen niet de bedrijven zijn die uitstekende Teams-integratie willen, om maar wat te noemen.
MrWillow @FreezeXJ14 januari 2025 09:58
Ik gebruik al vele jaren Mozilla Thunderbird op mijn zakelijk laptop.
Ja, bij sommige klanten moet je wel eens meedraaien en krijg je het wrak Outlook, waar werkelijk erg vaak iets mee is.
Ik wil maar zeggen: Je hoeft niet mee te doen met Outlook...
Verwijderd @Chopper_Rob12 januari 2025 15:59
Bedrijven gaan er echt niet door overstappen.
Wedden van wel?
Misschien niet direct maar ze zullen uiteindelijk wel moeten.
Of draaien ze ook nog steeds Win XP?
Llopigat
@Verwijderd12 januari 2025 21:33
Of draaien ze ook nog steeds Win XP?
Ik denk niet dat je het antwoord op deze vraag wil weten ;) :P
Verwijderd @Llopigat12 januari 2025 21:42
Een aantal zullen dat ongetwijfeld...
Llopigat
@Verwijderd12 januari 2025 21:43
Ja bij ons ook en er is ook geen plan om dat te veranderen.
TheVivaldi @Verwijderd13 januari 2025 09:52
Maar dat zullen veelal bedrijven zijn die kritieke software gebruiken en grotendeels offline werken.
Triblade_8472 @Chopper_Rob12 januari 2025 10:29
Nòg niet, maar de dag komt dichter en dichter bij.

Er wordt steeds vaker en harder geroepen voor alternatieven. Ook komen Europese datacenters serieus dichterbij.

Wij gaan het nog meemaken dat overheden verplicht worden deze zaken binnen de EU af te nemen waarbij office producten niet gespaard blijven.

En al zou het niet verplicht worden, mensen zijn het gepest zat. En zodra er een ècht alternatief komt, stapt men graag over.

En terecht, zo blijft dik geld in de EU!
Krommetenen @Triblade_847213 januari 2025 08:16
Er zijn gewoon alternatieven.
Wie zegt dat MS geen datacentra regionaal gebruikt?
Is het pesten wanneer er zat aankondigingen zijn geweest, en knop zodat je het al kan proberen en een roadmap wat telkens wordt uitgesteld omdat gebruikers wensen pushen boven de basisfuncties die gewoon al werkend zijn?
Triblade_8472 @Krommetenen13 januari 2025 08:36
Ja Bill.

Het is pesten omdat ze iets vervangen terwijl de helft van de veelgebruikte features er niet meer in zitten en je je maar moet afvragen of ze nog terugkomen.

Leuk dat ze aankondigen dat ze iets slopen, maar het maakt de pijn niet minder he?

Er zijn geen Azure/AWS alternatieven. Met name geen M365 alternatieven.

Lidl schijnt wel een aardig DC te bouwen, maar dat is nog ver van grootschalig inzetbaar volgens mij. Dat heeft niks te maken dat Microsoft regionale datacenters gebruikt te maken, maar de services die zij aanbieden.

Het maken van VMs, het gebruik van Powershell, Teams als communicatieplatform, samenwerken in documenten, SSO, delen met andere (in andere bedrijven) enz enz. Nu zijn er voor bepaalde onderdelen een alternatief, ja. Maar niet voor de samenwerking, en interactie tussen software.

Stel dat je alles alternatief afneemt dan heb je een vrij onhandig (ouderwets?) onsamenhangend geheel, als het al goed werkt samen. Het kost sowieso een berg meer inzet, geld en menskracht.
Seth_Chaos @Blokker_199912 januari 2025 10:28
Microsoft wil juist van pst's af. En wil van het handmatig toevoegen van shared mailboxen af. Ze willen van de slecht geschreven addins voor Outlook af die te pas en onpas Outlook doen crashen en data in de mailbox kunnen wegschrijven waar Microsoft zelf niets mee kan. En geheel terecht. Dat gebeurd helaas wel weer op zijn Microsofts. De nieuwe versie van Outlook is inmiddels al een geruime tijd uit. Zat tijd voor al die bedrijven om zich te conformeren naar hoe Outlook gebruikt dient te worden. In plaats van Outlook proberen te conformeren naar de werkwijze van ieder afzonderlijk bedrijf. Wat nu nog vaak gebeurd. In mijn ogen volstrekt logisch dat ze deze stap zetten.
metalmania_666 @Seth_Chaos12 januari 2025 10:44
Ik wil best overstappen naar de nieuwe versie áls het alternatief gelijkwaardig is aan de classic versie. En dat is het dus nog lang niet.
Zoals @Blokker_1999 ook al aangeeft ontbreekt er nog teveel functionaliteit.

Het doet mij denken aan hoe ze destijds de nieuwe mail app hebben opgedrongen aan gebruikers die eerst Outlook express of Livemail hadden
Seth_Chaos @metalmania_66612 januari 2025 12:03
Of jij het gelijkwaardig vindt is voor Microsoft toch totaal niet belangrijk? Zij faseren gewoon de oude versie uit.
FreezeXJ @metalmania_66612 januari 2025 12:08
Tuurlijk, maar het is niet aan jou of je wilt overstappen. Microsoft geeft je nu verplicht de keuze, en kan straks doodleuk het oude alternatief afsluiten. Niet mee eens? Dan stuur je maar een boze mail met de nieuwe Outlook.
metalmania_666 @FreezeXJ12 januari 2025 12:17
Dan ga ik wel overstappen op een OSS alternatief
willieverhoef @metalmania_66612 januari 2025 13:55
Je nieuwe auto heeft ook feen handel meer om het raam te openen. Mischien geen reserve wiel, of nog erger mist een versnellingspook. Software mag best veranderen, het zal even wennen zijn, maar willen we vooruit dan moeten we varanderen.
metalmania_666 @willieverhoef12 januari 2025 15:12
Tuurlijk moeten we veranderen. Daar heb ik ook geen moeite mee. Ben een paar maanden na het uitkomen van Windows 11 ook overgestapt (wel eerst een back-up gemaakt natuurlijk).

Waar het mij om gaat is dat MS een halfbakken product neerzet
Llopigat
@willieverhoef12 januari 2025 21:38
Nou een auto zonder reservewiel vind ik echt niet kunnen. Ik ken ze wel hoor "gratis service inbegrepen". Mja leuk maar ik kan een heel stuk sneller een wiel vervangen dan dat ik op een anwb of iets dergelijks moet wachten. Bovendien zijn die dingen ook nog gratis als de auto 15 jaar oud is? En je staat ook wel eens stil op een plek zonder mobiel bereik (misschien niet zo snel in Nederland maar de wereld is groter dan dat).

Voor mij is dat gewoon een dealbreaker. Dat koop ik niet. En ik wil bovendien een echt reservewiel, niet zo'n 'thuiskomertje' van max. 80km/u.

En zo zijn er op software gebied ook dingen die geen vooruitgang zijn. De lock-in van de cloud oplossingen bijvoorbeeld.

Dit zijn nou precies dingen van ontwikkelingen die absoluut geen vooruitgang zijn. Maar meer een lock-in van de verkoper. Een ander typisch auto ding is van die koplampen die je niet meer zelf kan wisselen. Ook weer een manier waarop ze je bij de dealer binnen proberen te trekken zodat ze je meer diensten kunnen aansmeren.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 12 januari 2025 22:18]

Waterbeesje @willieverhoef13 januari 2025 10:59
Laten we die door trekken. Je volgende lease auto heeft geen deuren meer, volgens de fabrikant omdat de naden slecht zijn voor de luchtweerstand.

Wel kun je een app abonnement nemen waarmee je met een telefoon van een specifiek merk en type (want handjeklap overeenkomst) kunt bedienen. Met die app kun je de ramen openen om in de auto te klauteren.

Dit vergelijk ik met een app die het offline niet doet 'by design'; je bent beperkt door bijzondere keuzes en verplicht een data abonnement te hebben onderweg.
fredst @willieverhoef13 januari 2025 22:41
Mijn ervaring is dat upgrades vaak aan de man gebracht worden door te wijzen op nieuwe features die dan beschikbaar komen. Maar daarbij komt het dan vaak voor dat het merendeel van die features geen toegevoegde waarde leveren en andere essentiële functies soms wegvallen. Als er toegevoegde waarde van nieuwe features is dan komt het ook regelmatig voor dat het merendeel van de gebruikers ze niet zal gebruiken omdat ze op een lager niveau van computervaardigheid zitten.
renecl @metalmania_66612 januari 2025 16:12
Outlook express _/-\o_

Deed precies wat het moest doen, ontvangen en versturen van mail :-)

[Reactie gewijzigd door renecl op 12 januari 2025 16:12]

walteij @renecl12 januari 2025 19:30
Ja, en het toonde ook een bijlage filename.vbs als je de mail eindigde met "begin filename.vbs" (dubbele spatie na begin).
Kiekus @metalmania_66612 januari 2025 17:08
Heb nu nog steeds LiveMail. bevalt me het beste, gewoon mooi uiterlijk en simpel.

LiveMail ondersteunde de outlook mail niet meer en kon dus niet meer schuiven met post.
Heb nu daarnaast Thunderbird wat wel schuiven van post van lokaal naar webmail geeft.
En natuurlijk Outlook 2016 en Outlook W10.
Straks dus nog een erbij ?
Kan ik bij die nieuwe dan net als bij LiveMail mijn post in 1 regel krijgen.?
Heb nu post - Afzender - Onderwerp - Datum in 1 smalle regel
Hierdoor past er veel post op waardoor ik alles kan overzien.
fredst @Kiekus13 januari 2025 22:46
Dat is typisch iets wat ik ook altijd essentieel vind. Ik moet soms terugzoeken in duizenden e-mails en dan is zo'n breed opgezette presentatie van de basis gegevens enorm contraproductief.
Krommetenen @metalmania_66613 januari 2025 08:21
Het is geen alternatief. Het is een upgrade met meer functies. Wellicht niet alle functies wat je gebruikt, maar genoeg om te mailen.

Want dat is Outlook. Een mailprogramma.
Het is niet je boekhouding, niet je digitale archief, niet je rollerdex, nieuwsmedia, tekstverwerker of agenda.
En toch zitten enorm veel van deze functies ook in je nieuwe Outlook.
DeCo @Krommetenen13 januari 2025 10:39
En daar gaat 't bij veel verstokte gebruikers mis: het is hun digitale archief, rollerdex, nieuwsmedia, tekstverwerker of agenda.

Een kennis van mij gebruikte de prullenbak als archief, want dat deed hij al jaren zo ten tijde van POP3/IMAP. Toen ie overging naar cloud, was de automatische policy dat de prullenbak na 30 dagen geleegd werd. Ik heb 'm geholpen door de policy handmatig te wijzigen, maar ook gewezen op het feit dat hij het misschien anders moet organiseren.

Ergens kun je er iets van vinden, dat Microsoft op eigen houtje functies en features wijzigt, maar ik snap hun stelling en waar ze naar toe willen.. een mailprogramma moet kunnen mailen. Punt.

Ik vind 't jammer dat ze Microsoft Mail eruit hebben gesloopt in Windows. Ik vond dat serieus een prima mailprogramma en deed precies wat het moest doen. Het had zelfs samengevoegde postvakken. Dat mis ik heel erg in Outlook. Op de Mac bestaat het wel.
fredst @DeCo13 januari 2025 22:52
Dat is makkelijk gezegd. Maar als je correspondentie/communicatie in een heel traag tempo verloopt dan moet je terug kunnen grijpen naar mails die veel ouder zijn 30 dagen. Wij hebben soms response tijden van 3 maanden. En acties die 1,5 jaar doorlooptijd kosten voordat ze gesloten worden.
DeCo @fredst13 januari 2025 23:15
maar die communicatie bewaar je niet in de prullenbak, toch?
fredst @DeCo13 januari 2025 23:27
Nee inderdaad niet. Zolang de communicatie over een actie niet is afgerond staan de laatste relevante mails in de Inbox.
Maar ik zie je punt. Een gebruiker die zaken in zijn prullenbak bewaard is niet slim. (Zo heb ik ook een gebruiker meegemaakt die voor elk onderwerp een .pst-file ging aanmaken, wat ook niet slim is)
webhalla @DeCo14 januari 2025 13:38
Vroegâh telde de mails in de prullenbak niet mee voor het mailbox-quota. Dus idd mensen die veel mails met attachments bewaarden, deden dat in de prullenbak.
Geekomatic @Seth_Chaos12 januari 2025 13:34
Ik behoud ook graag mn mail archieven vanaf het jaar 0 (oke 1995).
Wie heeft er een goed alternatief voor Outlook Classic ?

[Reactie gewijzigd door Geekomatic op 12 januari 2025 21:50]

VincentvdBergh @Geekomatic12 januari 2025 18:40
Mozilla Thunderbird.

Ik ga kijken of ik er mijn werk mail (office365) er fatsoenlijk in krijg (desnoods via een Add on) en dan kan ik helemaal van Microsoft af (ook zakelijk buiten de mail die daar nog hangt).

LibreOffice doet alles wat ik aan kantoor zaken in een office pakket wil / moet doen, Nextcloud opslag is net zo goed als OneDrive.

Waar een wil is, is een weg.
Llopigat
@Geekomatic12 januari 2025 21:39
Ja precies ik ook. Heel fijn om dat allemaal te hebben. En onafhankelijk van het blijven betalen van geldhaaien als Microsoft.
fredst @Geekomatic13 januari 2025 22:58
Ik kan je aanraden emClient eens uit te proberen. Die toont veel gelijkenis en zegt zo'n beetje alle Outlook functies te bieden + een beetje meer.
JeroenNietDoen @Blokker_199912 januari 2025 12:02
In die nieuwe client kan je niet eens het onderwerp van een ontvangen mail aanpassen. Dat gebruiken ik en collega's om een ticketnummer in een onderwerp te zetten en deze vervolgens naar ons FMIS systeem te laten importeren in de betreffende melding.

Zo'n simpele feature, waarom laten ze dat er dan uit...
michelr @JeroenNietDoen12 januari 2025 12:22
Waarom doe je dat door de mail te corrumperen? Hallo compliancy.
Je hebt vlaggetjes voor workflow-achtige scenarios.
JeroenNietDoen @michelr12 januari 2025 12:43
Topdesk leest een folder in een specifieke shared mailbox uit en importeert wat daar in staat. Heeft het geen ticketnummer in het onderwerp maakt Topdesk een nieuwe ticket. Staat er wel een ticketnummer in dan importeert Topdesk het naar een actieveld in betreffende ticket.
Je hebt vlaggetjes voor workflow-achtige scenarios.
Dat is prima als er altijd een nieuw ticket aangemaakt moet worden, maar soms wil je communicatie die bij een bestaand ticket hoort daaraan toevoegen. Ergens moet je dus een referentie naar een bepaald ticket meegeven.
Triblade_8472 @Blokker_199912 januari 2025 10:25
Dat ze dan eerst maar eens aan feature parity werken tussen de twee. Zolang die er niet is, is het zinloos om deze troep te pushen naar iedereen.
Dit dus.

Het is zoveel slechter dan Classic. En per 6 maanden fixen ze 1 feature als dan niet half...

Waarom ze überhaupt nog een cliënt uitbrengen is mij een raadsel gezien dit een UWP versie van "Outlook Online" is. Featureloos en slecht werkend.

Probeer maar eens iets simpels als een folder te herschikken.

Dat naast het achterlijke algemene systeem dat de beheerder niet kan bepalen welke (onzichtbare) build een gebruiker heeft met features die een ander weer niet kan gebruiken. Waardoor gebruikers komen klagen dat het onze schuld is dat de een een feature wel heeft en zij zijn achtergesteld.
blinchik @Blokker_199912 januari 2025 11:17
Dezelfde troep met de 2 teams accounts die tot in den treure naast elkaar bleven tevoorschijn komen, en dan diegene die je nodig had voor het bedrijfsleven opeens af en toe "Teams New" werd en crashte.
Elp @Blokker_199912 januari 2025 11:57
De meest storende wijziging in de nieuwe Outlook is voor mij de AutoPick / Find Time functionaliteit in de agenda.

De nieuwe functionaliteit lijkt alleen naar opties te zoeken in de 10 dagen na de datum die je selecteert. Voor mensen met een volle agenda is dat onwerkbaar.

Daarnaast, ik weet niet of het echt ontbreekt of dat het naar een onlogische plek verplaatst is, maar als je een afspraak wil afwijzen en een nieuwe tijd wil voorstellen, dan ontbreekt de gehele Find Time functionaliteit.

Conditional formatting zit er nu wel in overigens, of een vorm van in ieder geval. Dat ontbrak in een eerdere versie inderdaad, toen was ik na 10 minuten alweer terug op Classic. Nu heb ik het een maand uitgehouden maar inmiddels weer terug op Classic.
michelr @Blokker_199912 januari 2025 12:21
Was even bang dat je de hele waslijst ging opnoemen :) . Een (te) groot deel is "in development" of "planned", dus dan de boel forceren is niet handig. Delegate-scenarios en plug-ins zijn de grootste blockers bij klanten. Zolang er nog geen einddatum hangt aan Classic zie ik weinig initieel New Outlook gebruiken, ook bij VDI upgradetrajecten. Voor huis-tuin of met 1 mailbox prima, voor enterprise zijn er nog teveel gaps.
flexity @Blokker_199912 januari 2025 12:47
With this update of support for .pst files (a.k.a. Outlook data files) in the new Outlook for Windows, users will be able to move, copy, delete, flag/unflag, mark as read/unread, and set categories for email within .pst files. Additionally, users will be able to create, delete, move, and rename folders within .pst files. Future releases of new Outlook will expand the support for .pst file capabilities. #newoutlookforwindows

Feature ID: 473995
Added to roadmap: 12/20/2024
Last modified: 12/23/2024
Product(s): Outlook
Cloud instance(s): GCC, Worldwide (Standard Multi-Tenant)
Platform(s): Desktop
Release phase(s): Targeted Release, General Availability

bron: https://www.microsoft.com...?filters=&searchterms=pst

[Reactie gewijzigd door flexity op 12 januari 2025 12:48]

William_H @Blokker_199912 januari 2025 14:40
Waarom dan nog Outlook gebruiken als mailcliënt. Ga dan over naar een Thunderbird of vergelijkbaar. Oké, sommige plug-ins zal je moeten missen, maar of dat nu zo extreem erg is, die zouden het in Outlook ook niet meer doen.
Dan kun je je na die overgang weer lekker focussen op waar je aandacht aan wil besteden.
xFeverr @Blokker_199912 januari 2025 20:40
Om nog maar te zwijgen over dat het geen native applicatie meer is en zich dus ook niet als native applicatie gedraagt. Ja, met overal pleisteren hacks implementeren kom je een beetje in de buurt, maar je merkt het altijd.

Ik wou eens de gehele mailtekst kopieëren uit het leesvenster. Dus ik klik er op en druk op CTRL+A. En jawel hoor: alles selecteert, ook het onderwerp en ontvangersveld. Ook de beantwoorden-en doorsturen-knoppen. Alles. Dit zijn dingen die dus NOOIT gebeuren in native applicaties.

En alles is zo traag. Vreselijk.
Scriptkid @Blokker_199912 januari 2025 11:45
Volgensmij heb jij het nu over zakelijk.

Voor zakelijk komt de feature parity komenende 1,5 jaar. Zoals je zelf al aangeeft vee dingen toegevoegd afgelopen half jaar.

Voor 95 % zijn al deze features prive niet nodig.

Juist voor enterprise is het een hele stap vooruit omdat bijna alles nu op backend geforceerd kan worden ipv client side.
Timmiee @Blokker_199912 januari 2025 17:53
Precies dit… wel goed te lezen dat je eindelijk offline kunt starten: dat was een van mijn issues om gillend gek terug te rennen naar de classic omgeving
Yggdrasil @Blokker_199912 januari 2025 19:22
invite in zijn mailbox houdt nadat je geaccepteerd heb
Dat kan sinds kort dus wel, als optie. Verder een duidelijke lijst. Bedankt.
Therealpro1341 @Blokker_199913 januari 2025 08:53
Haha, begin er niet over, alleen al het onderdeel addins is een groot hoofdpijn dossier.
Verinco @Blokker_199913 januari 2025 10:08
Nog eentje bij de lijst:

Mails kan je niet verplaatsen van map (noch via menu, nog via slepen) van de ene account naar de andere (vb main account naar shared account)
renecl @Osxy12 januari 2025 10:36
Ik snap het niet, het is een zooitje bij Microsoft:

- Outook (in het softwarepakket Office)
- Outlook (de app)
- Outlook (de webomgeving)

3 totaal VERSCHILLENDE applicaties, met ieder eigen beperkingen. Krijgen allemaal nagenoeg dezefde interface en naam.

Hoe leg je dat een normaal mens uit?

Handig......... not

[Reactie gewijzigd door renecl op 12 januari 2025 10:37]

Scriptkid @renecl12 januari 2025 11:47
En precies dat is dadelijk dus 1.

Alle apps, clients en web gebruiken zelfde interface op backend. Dat is juist het idee achter de nieuwe client 1 single unified backend driven client
The Zep Man
@Scriptkid12 januari 2025 12:43
Blijft relevant.

Ik zie grote organisaties voorlopig nog niet Outlook "classic" vervangen, en ik denk dat Microsoft die client voor hun grote klanten na 2026 blijft ondersteunen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 12 januari 2025 12:44]

Scriptkid @The Zep Man12 januari 2025 13:07
Natuurlijk totaal anders. Outlook is 1 leverancier. Geen multivendor standaard.

En als er geen client protocols meer zijn is alle clients automatische backend want daar gaan we naar toe.
The Zep Man
@Scriptkid12 januari 2025 13:41
Natuurlijk totaal anders. Outlook is 1 leverancier. Geen multivendor standaard.
Vervang "standaard" met "mail client".
Scriptkid @The Zep Man12 januari 2025 13:57
Hoezo jouw mame gaat over standaarden.

Ook als jij het over mail clients hebt slaat het kan nog wal want ze aimen geen meerdere dingen te vervangen door 1.
willemb2 @renecl12 januari 2025 13:47
Ik ben nu met pensioen, maar heb in mijn leven heel wat tijd besteed aan pogingen om al die verwarring te repareren in de hoofden van managers.
Microsoft maakt m.i. software van gemiddeld matige kwaliteit die in de praktijk toch best bruikbaar tot handig is. Maar veel wordt verpest hun marketing afdeling. Die is gevestigd op een andere planeet, met andere dimensies, logica en werkelijkheid.
The Zep Man
@renecl12 januari 2025 11:31
Hoe leg je dat een normaal mens uit?
Relevant.

Microsoft heeft een geschiedenis van zaken verwarrend (her)noemen. Zo maar wat klassieke voorbeelden: op enig moment alles onder de .NET vlag (".NET Messenger Service"), Skype for Business, ...

Je frustratie wordt gedeeld. Een theorie is dat Microsoft dit expres doet omdat ze eigenlijk niet heel vaak iets echt nieuws hebben. Het is het opnieuw verpakken van hetzelfde product. Als dit klopt, dan denk ik dat het met name gedaan wordt om MBA's of marketeers aan het werk te houden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 12 januari 2025 11:37]

sympa @The Zep Man12 januari 2025 13:01
Teams... Teams (Work or School). Teams (New).
Maar wat ontbreekt is Teams (Good) of zelfs maar Teams (Decent).
Scriptkid @sympa13 januari 2025 08:46
Ik merk wel dat ook de schuld is van de wereld.

Na release van een product regend het DCR'S en wil iedereen dat het product ook x doet voor hem.

Resultaat is dan weer dat soms zelfs onder druk. Dit doorgevoerd moet worden en het product dus bloated word.

Damd if you do damd if you dont.
sympa @Scriptkid13 januari 2025 08:52
Dit is toch meer het in de lucht willen houden van verschillende producten onder 1 naam. Skype heet plotseling Teams - of welke productnaam kwam er nog tussen.
De bloat in Teams is verder dramatisch vind ik. Ja het kan veel, maar doordacht ziet het er niet uit.
Niks voor mensen die zich ook eens moeten concentreren op hun werk. Zeker niet als je een omgeving van een opdrachtgever en van je werkgever hebt...
Scriptkid @sympa13 januari 2025 13:27
nu geef je het zelf ook aan,

iedereen wil dat het een draak is die alles kan dan krijg je dit.

Als teams gewoon chat was zonder apps en integratie dan was het snel maar zie je iedereen klagen dat het niet doet wat jij wil. en alles bij elkaar wat al die jijs willen is een lijst van een draak van een tool.
sympa @Scriptkid13 januari 2025 13:48
Een programma dat veel kan hoeft nog niet een chaotisch programma te zijn.
Misschien wel bij open source (al wordt zelfs Freecad beter met elke release) maar van een bedrijf zo groot als Microsoft zou je meer mogen verwachten.
michelr @Osxy12 januari 2025 12:15
En 1 rest-based protocol vanuit client-backend via mail (evt gevoed via IMAP/POP/etc).
kodak @Renzzie12 januari 2025 10:12
Een applicatie gedwongen laten accepteren, zonder af te vragen of ze het wel willen, gaat meestal om wat de klant waardevol maakt. Die gebruikelijke waarde zit in indirecte verdienmodellen op basis van marktaandeel, gedrag en gegevens.

Het nieuws gaat er wel op in waarmee Microsoft wil overtuigen: van de bestaande instellingen wijzigt er niets. Maar ik lees niet wat de nieuwe kenmerken van deze app zijn, zoals functionaliteiten om bijvoorbeeld aankopen te doen, advertenties te tonen, gedrag te meten, gegevens van gebruikers en hun contacten te verwerken enz.

Om de nieuwe outlook te kunnen proberen moet de gebruiker de eigen en andermans gegevens minimaal 'synchroniseren' met Microsoft. Waarbij er meerdere verleidingen zijn om andere maildiensten en de daarbij behorende gegevens zoals emails, andermans contactgegevens, agenda-afspraken enz via Microsoft te laten verwerken.

Microsoft legt dat gedeeltelijk uit. Maar als gebruikers als de moeite nemen om dit op te zoeken om de betekenis, het verschil en de werking te willen weten dan laat Microsoft na om duidelijk in te gaan op de privacyverschillen.
Sync your account in Outlook to the Microsoft Cloud - Microsoft Support

[Reactie gewijzigd door kodak op 12 januari 2025 10:31]

R4gnax
@kodak12 januari 2025 13:37
Om de nieuwe outlook te kunnen proberen moet de gebruiker de eigen en andermans gegevens minimaal 'synchroniseren' met Microsoft.
Sterker nog; mocht je toevallig van de oude Windows Mail & Calendar app afkomen, en dacht je die op te starten, wordt die automatisch afgesloten en start in plaats daarvan de Outlook app door -- waarna Outlook automatisch de inloggegevens van je mail account geregistreerd in de Mail & Calendar app gebruikt om de synchronisatie met Microsoft te starten.

Je krijgt niet eens de kans om toestemming te verlenen of te kiezen om deze reden Outlook links te laten liggen en uit te wijken naar een ander product als Thunderbird. Je krijgt te horen dat je gegevens gesychroniseerd zullen worden, wanneer dat feitelijk al plaats gevonden heeft.


Ik mag hopen dat de EU dit oppikt en er weer een salvo boetes komt.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 12 januari 2025 13:38]

CAPSLOCK2000
@R4gnax12 januari 2025 15:06
Ik mag hopen dat de EU dit oppikt en er weer een salvo boetes komt.
Ik hoop dat IT'ers een streep in het zand trekken en besluiten om weg te migreren van Microsoft. Zakelijk en privé. Boetes van de EU hebben weinig zin als iedereen die software toch blijft gebruiken en MS de boetes kan doorbereken in de prijs omdat hun klanten toch niet overstappen naar een andere leverancier.

Ik zie liever dat de EU subsidie geeft aan (bv) Thunderbird dan boetes aan Outlook.
Ik zou het ook prima vinden om MS op te splitsen zodat Exchange & Outlook als zelfstandige producten verder moeten die echt moeten concurreren zonder hulp van vendor lock-in zoals deze gedwongen installatie.
wildhagen
@Renzzie12 januari 2025 09:48
Het onderhoud vereenvoudigen vermoed ik. Als je nog maar één versie moet onderhouden is dat goedkoper en kost het dus minder geld en developers.

Daarbovenop weet je dat alle gebruikers dan dezelfde cliënt gebruiken, wat het weer consistenter en eenduidiger maakt.
_eLMo_ @Renzzie12 januari 2025 09:51
Ik denk dat het een balans is tussen de client upgraden versus een nieuwe client ernaast.

Bij de eerste is het opeens niet controversieel, maar kan je geen security updates meer sturen als gebruikers niet updaten (omdat ze op de oude versie willen blijven nog).

Bij de tweede kun je de oude client nog van security updates voorzien en gun je je klanten een zelfgekozen tijdstip om over te gaan, maar heb je problemen met definitief alle mensen over te krijgen naar de nieuwe versie.

Zou mooi zijn als er voor userspace software ook een soort semver / getrapte updates komen. Op sommige (alle?) operating systemen kun je nu kiezen tussen type updates. Bijvoorbeeld een kleinere update voor je huidige versie, of een hele major / nieuwe versie (bijvoorbeeld: je zit op iOS 16.2.0 en kan upgraden naar iOS 16.2.4 of gelijk naar 17.x.x).
Ablaze @Renzzie12 januari 2025 09:53
Waarschijnlijk omdat de basis van de oude Office applicaties nu zo'n 25 jaar oud is. Nieuwe developers hebben meer kaas gegeten van webgerelateerde technieken dan good old C++ en win32.

Daarnaast, MS wil geld verdienen dus er is een push naar online services first, on-prem als afterthought.
sus @Renzzie12 januari 2025 09:58
Dat zie je de eerste keer als je die app start

“Wij delen je gevens met onze 800-nogwat partners”. Melding klik je snel weg, maar het staat er echt.

Dat is voor ons in de winkel de primaire reden dat we iedereen overzetten naar Thunderbird - los van dat het een dramatische app is die nog heel veel functionaliteit mist.

[Reactie gewijzigd door sus op 12 januari 2025 10:00]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@sus12 januari 2025 22:47
“Wij delen je gevens met onze 800-nogwat partners”. Melding klik je snel weg, maar het staat er echt.
Ik heb net een test gedaan en dit niet gezien :?
nnndoh @Renzzie12 januari 2025 11:23
Voor een reclame vrije abonnement op je email
jpsch @Renzzie12 januari 2025 09:53
Promotie van Thunderbird? /s

Vind Outlook steeds waardelozer worden, zeker de nieuwe versie.
blinchik @jpsch12 januari 2025 11:23
Outlook is steeds al een waardeloos product geweest (zelfs basis functionaliteit zoals zoeken werkt voor geen meter, dezelfde opdracht intypen in de fat client of in de webclient levert volledig andere resultaten op).

Het probleem is dat er niet echt een deftig alternatief is voor calendering (ook niet Thunderbird) en veel managers beschouwen dat als kernfunctionaliteit. Ook shared boxen (niet via IMAP, maar via Office 365) zit niet in Thunderbird, dus Outlook zal helaas nog niet snel begraven (of liever gecremeerd) worden. Daarenboven heb je nog allerlei lastige plugins (extenties), tevens als beheerder rampzalig maar de gebruiker eist die vaak wel. En die werken ook niet in Thunderbird.

Zelf werk ik meestal in de webinterface om niet met de Outlook client te moeten werken. Die evolueert ook wel en is al minder rampzalig, alhoewel ik nog steeds wel liever bv in Roundclube werk (handiger qua filters, veel accurater zoeken, veel sneller, noem maar op). Maar als een Outlook web evolueert naar dezelfde handigheid als een Roundcube webmail dan wordt het wel werkbaar.
Scriptkid @blinchik12 januari 2025 14:03
dezelfde opdracht intypen in de fat client of in de webclient levert volledig andere resultaten op).
Dat is toch logische. 2 verschillende indexes waar 1 full mailbox is ten tujden van ingestie en de andere client side cache only ten tijden van sync.

Ik zou eerder versteld staan als ze het zelfde lieten zien.

Dat is ook een van de dingen die de neiuwe client dus wel doet omdat hij gebruik gaat maken van de snellere server side index.
blinchik @Scriptkid12 januari 2025 14:22
Dat is toch logische. 2 verschillende indexes waar 1 full mailbox is ten tujden van ingestie en de andere client side cache only ten tijden van sync.
Ik vind het allesbehalve logisch. Als je bv. Thunderbird koppelt aan een acherliggende Dovecot, zal de server index gewoon gebruikt worden en krijg je exact dezelfde resultaten weer als in de webinterface. Enkel bij het ontbreken van een connectie naar de server, val je op de offline index terug.

Misschien is het dat dat je bedoelt, dat het logisch zou zijn als je offline werkt? Dat bedoel ik dus niet, als je in Outlook online werkt, krijg je andere resultaten terug dan via de webinterface (wat ook al raar is, want waarom is die indexing anders). En dat is toch echt enorm van de pot gerukt?

[Reactie gewijzigd door blinchik op 12 januari 2025 14:23]

Scriptkid @blinchik12 januari 2025 17:58
Nee outlook was altijd offline/ client side. je moet even terug in de tijd waar outlook index beter was als die van exchange.

Nu in de moderne tijd is het anders om en dat is precies wat je zegt niet meer handig vandaar dat ze daar al sinds exchange 2016 al mee bezig zijn.

Nu dat klaar is draaien ze dat in outlook ook eindelijk om.

Commentaar geven is makelijk maar zorg dan wel dat je de achtergrond kent waarom het zo is want dan had je dat waarschijnlijk beter begrepen
blinchik @Scriptkid12 januari 2025 20:22
Tja, hoe dat in het verleden was, is niet belangrijk. Ik draai al een tijdje mee in de IT en weet dat inderdaad toevallig wel, maar als je als klant een product koopt, verwacht je dat het werkt. Je verwacht niet dat als je naar woord XXX op de webclient zoekt je 10 mails krijgt en in Outlook (waar je nota bene nog meer voor moet betalen) slechts 7 mails krijgt.

Thunderbird bestaat bijna even lang als Outlook (1 jaar later) en had historisch ook een eigen index (en nog, voor offline zoeken), maar net als quasi elke andere IMAP-client ondersteunt die ook server side search en zal dat bij online werken standaard gebruiken, met correcte zoekresultaten tot gevolg.

Dus nee, commentaar geven is niet "zomaar" makkelijk. Het is troep die gewoon niet goed werkt, en hoe het vroeger was, is misschien een excuus, maar het doet er helemaal niet toe - zeker niet naar de klant toe.

[Reactie gewijzigd door blinchik op 12 januari 2025 20:40]

Scriptkid @blinchik13 januari 2025 08:33
Outlook is geen primaire mapi client wat tbird wel is /was.

Totaal andere use case.

Hoe kun je nu in ict werken en niet vinden dat waar je vanaf komt niet teld.

Changes door voeren met compleet redesign op wereld wijd nivo is geen week werk maar kost jaren.
sympa @Scriptkid13 januari 2025 08:54
Ik denk bij dat product dan ook "you had one job". Maar dat was de job waar ik aan dacht.
MS heeft een heel andere job.
CAPSLOCK2000
@blinchik12 januari 2025 14:04
Het probleem is dat er niet echt een deftig alternatief is voor calendering (ook niet Thunderbird) en veel managers beschouwen dat als kernfunctionaliteit. Ook shared boxen (niet via IMAP, maar via Office 365) zit niet in Thunderbird, dus Outlook zal helaas nog niet snel begraven (of liever gecremeerd) worden.
Bij heel veel MS software heb ik het gevoel dat die niet geschreven is voor "normale" gebruikers maar vooral voor de managers die de software zelf nauwelijks gebruiken. Misschien moet ik Outlook voortaan maar gaan zien als calendar-applicatie met een beperkte mailfunctionaliteit.
Ik kan niet efficient werken met Outlook, alles voelt onhandig en omslachtig.
Zelf werk ik meestal in de webinterface om niet met de Outlook client te moeten werken. Die evolueert ook wel en is al minder rampzalig, alhoewel ik nog steeds wel liever bv in Roundclube werk (handiger qua filters, veel accurater zoeken, veel sneller, noem maar op). Maar als een Outlook web evolueert naar dezelfde handigheid als een Roundcube webmail dan wordt het wel werkbaar.
MS is al bijna 30 jaar aan het aanrommelen met mail. Echt vanaf het begin was het gedoe omdat Exchange eigenlijk gebouwd is voor andere mail-protocollen dan SMTP/POP/IMAP. MS gokte op de X400 standaard maar de rest van de wereld koos voor SMTP etc. Later heeft MS dat ook aan Exchange toegevoegd maar het is altijd blijven schuren.
De laatste tijd heb ik het idee dat ze eigenlijk liever zouden hebben dat iedereen via Teams gaat communiceren ipv van mail.
fredst @CAPSLOCK200013 januari 2025 23:16
Best @CAPSLOCK2000 Ik heb precies de tegenovergestelde ervaring als je MS-Outlook vergelijkt met GMail. Ons bedrijf is van MS-Outlook overgeschakeld naar GSuite (GMail, Chat, Calendar). Ik werk al met e-mail sinds 1988(!) en heb vele e-mail programma's zien ontwikkelen en gebruikt. Maar als je GMail met Outlook vergelijkt, dan mis je veel functionaliteit maar erger nog is dat GMail vergeleken met Outlook vreselijk slecht te bedienen is. De grafische user interface van GMail is enorm amateuristisch. Het is inconsistent, en vergeleken met Outlook inefficiënt. Het kost me drie keer meer klikken en scrollen met de muis. (ik voel af en toe zelfs artrose verschijnselen in mijn muis vinger). Sinds de introductie heb ik bijgehouden welke zaken in GMail ontbreken, meer bedieningsacties vragen en irriteren. Ik kom inmiddels op een lijst van 2 A4tjes. Mijn conclusie is dat GMail in de reviews zwaar wordt overgewaardeerd. Ik was al een Outlook adept, maar ging het na die transitie naar GMail nog veel meer waarderen (en missen). En dan ben ik echt een heavy-user van e-mail.
VincentvdBergh @Renzzie12 januari 2025 09:56
Omdat ze gebruikers willen frustreren die functionaliteit gebruiken uit Outlook Classic die niet in de nieuwe Outlook zit.

Verder is de nieuwe outlook meer een veredelde browser wrapper waarmee er AI rotzooi mogelijk gemaakt kan worden.
fredst @VincentvdBergh13 januari 2025 23:17
Ik zie in die veredelde browser wrapper gelijkenis met GMail en vrees het ergste. (Zie hierboven mijn andere post over de vergelijking van Outlook classic met GMail.
FredFJ @Renzzie13 januari 2025 10:40
De reden is de eerste regel van postvak in:
reclame inkomsten
MPIU8686 @Renzzie14 januari 2025 05:41
Wat is de drijfveer om de gebruikers te pushen naar deze versie van Outlook?
Om deze te gaan gebruiken natuurlijk ..

De originele verdwijnt dan op een bepaald moment, dat zal dan wel aangekondigt worden wanneer.
Pompi 12 januari 2025 09:56
Dus in plaats van Office 2024 Office voor Thuisgebruik en Zelfstandigen a 229 euro te kopen, kan je dan ook gewoon Office Home 2024 a 149 euro kopen? Want het enigste verschil tussen die 2 pakketten is dat de eerste Outlook heeft en de Home variant niet. Beetje apart dat Microsoft dat gaat doen aangezien ze de laatste tijd vooral naar zoveel mogelijk inkomsten lijken te kijken.

Weten jullie zeker dat dit niet alleen geldt voor 365 abonnementen? De support documents gaan ook over 365, dus gok dat ze bedoelen dat alle Windows 10 gebruikers die 365 gebruiken dit geforceerd krijgen en het dus niet een blanked statement is voor ALLE Windows 10 gebruikers, dus ook voor mensen die geen 365 abonnement hebben.
sus @Pompi12 januari 2025 10:05
Is de vervanger van de Mail-app die in Windows 10 en 11 zit.
arjan1995 @sus12 januari 2025 10:42
Volgens mij zijn er 2 upgrade paden.

Mail app -> outlook (new)
Op zich prima, ik denk dat de nieuwe outlook wel hetzelfde kan als de mail en agenda apps, en zelfs iets meer.

Outlook desktop app -> outlook (new):
Geen verbetering, zoals door vele anderen wordt genoemd ontbreken nog veel features en is offline werken beperkt mogelijk.
R4gnax
@arjan199512 januari 2025 13:43
Mail app -> outlook (new)
Op zich prima
Helemaal niet 'op zich prima' - want de oude Mail app deelde geen gegevens met Microsoft. De nieuwe Outlook app doet dat wel. En start daarmee zelfs automatisch wanneer er overgemigreerd wordt uit de Mail app. Outlook hergebruikt de geregistreerde logingegevens van de Mail app, en opent je mailbox automatisch. En begint daarmee ook meteen over te pompen.

Je krijgt als gebruiker niet tussentijds de vraag om de gegevens wel of niet te importeren, en Microsoft wel of niet toestemming te geven je gegevens binnen te slurpen. Dat doen ze gewoon - punt.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 12 januari 2025 13:46]

sympa @R4gnax13 januari 2025 09:28
"Even if you pay, you are still the product".
Kan je dan niet net zo goed de Google suite gaan gebruiken? Al is dat tegenwoordig ook wel eens ergernis.
R4gnax
@sympa13 januari 2025 21:05
Dan kun je beter GMail gaan gebruiken, zelfs.
Want de hoeveelheid publiek bekende data-breaches met die producten zijn op één hand te tellen; terwijl er bij Outlook's online omgevingen al legio oopsies in de media gepasseerd zijn.
Andros @Pompi12 januari 2025 10:31
Het verwarrende is dat te veel dingen "Outlook" heten. Dit gaat om een vervanger van het simpele Windows mail & calendar, ze noemen het Outlook app. Jij doelt op het complete Outlook van Office dat veel meer doet en ook zakelijk veel gebruikt wordt. Tevens hebben een webbased outlook.com wat ooit een vervanger voor hotmail was. Drie verschillende zaken en het heet allemaal "Outlook", leg het maar uit...
MrDaViper @Andros12 januari 2025 11:04
Neen dat is niet verwarrend want ook de Outlook die in Office zit wordt vervangen door de nieuwe outlook app.
Daar proberen ze al langer de corporate mensen naar toe te forceren. Ook al ontbreken nog heel veel features en is de nieuwe versie belachelijk om mee te werken.
Zie ook het statement aan het einde van het artikel
Microsoft wil gebruikers van Outlook Classic al langer migreren naar de nieuwe Outlook. Het bedrijf zei in december nog dat het alle zakelijke Microsoft 365-gebruikers in 2026 automatisch gaat overzetten naar de nieuwe client.
Blokker_1999
@Pompi12 januari 2025 10:15
Nee, want dit vervangt ook de Windows Mail en Windows Calendar applicatie.
Han_Solo @Pompi12 januari 2025 11:21
Of Office 365 family, met 6x 1Tb onedrive voor € 75,-/j en dan de kosten delen met vrienden en familie. Geen fan, maar mijn NAS doet een backup naar onedrive, met encryptie en het is snel en betrouwbaar. Binnen Office 365 kan je voorlopig nog kiezen tussen beide outlook varianten en als vervanger voor de mail in windows 10 en 11 is het prima.

[Reactie gewijzigd door Han_Solo op 12 januari 2025 11:25]

Jermak @Pompi12 januari 2025 15:42
Libreoffice.org
stefan2006588 12 januari 2025 11:11
De arrogantie van Microsoft om dit te doen. Hebben ze bij Win 11 ook al gedaan, levert heel erg veel vragen van klanten op. Gebruikers switchen zonder dat ze het weten ineens naar New Outlook, en gaan dan tickets aanmaken omdat dingen niet meer werken of dat ze niet meer weten hoe het moet. Echt een schandalige manier van een product doordrukken dit.

Los van het feit dat het de New Outlook belange na niet kan wat Outlook Classic wel kan.
michelr @stefan200658812 januari 2025 12:09
Appels en peren. Voor consumenten is het de overstap van "Calendar" en "Mail" naar New Outlook. Dat is an sich een prima stap. Je kan die ouwe meuk niet tot in den treure blijven supporten.
Luchtbakker @michelr12 januari 2025 12:17
Appels en peren. Voor consumenten is het de overstap van "Calendar" en "Mail" naar New Outlook. Dat is an sich een prima stap. Je kan die ouwe meuk niet tot in den treure blijven supporten.
Wat is er mis met het design dat ze hadden? Het kon alles en het was overzichtelijk. Nu is alles nieuw en naar mijn inziens (en van vele om mij heen) echt ongelofelijk onoverzichtelijk geworden.

Geef gebruikers gewoon een keuze, maar dat hebben ze nu simpelweg gewoon niet.
michelr @Luchtbakker12 januari 2025 12:23
"Modern en fris uiterlijk" heet zoiets. Vraag me dan altijd af hoeveel slechtzienden geraadpleegd zijn.
Ricco02 @michelr12 januari 2025 13:08
De enige reden waarom Microsoft dit door wilt drukken is niet vanwege het nieuwe design. Het is zodat ze maar 1 versie van outlook hoeven te ondersteunen.

Namelijk de Web versie. En de gehele reden waarom ze dat dan niet met de oude (Classic) Outlook doen is omdat de nieuwe Outlook client gewoon de web versie is die verpakt zit in een client.

Terwijl het gewoon beter zou zijn om niet eens een web versie te hebben en de huidige Outlook client in een nieuw jasje te steken. Dan heb je 1 client, nieuw uiterlijk en alle functies.
jimzz @Ricco0212 januari 2025 15:42
Yup en ook nog eens met smerige reclame als je geen abonnement hebt op 365. Dat vind ik nog wel het meest storend. Waar ik me ook aan stoor is dat ze inderdaad mensen willen forceren naar de nieuwe Outlook terwijl die inferieur is aan de oude, de helft vd functies uit Classic ontbreekt gewoon in de nieuwe. Het is alsof Microsoft je forceert om je Mercedes in te ruilen voor een Fiat Panda.

Heb Microsoft hier meermaals over bericht, maar zoals vaker met grote bedrijven gaat daar toch niks mee gebeuren. Ik verwacht zelfs dat ze het niet eens gelezen hebben.
vWelie @jimzz12 januari 2025 16:03
mee eens, zelf gebruik ik veel functies in de menubalk, die zijn nu weg
en mijn contacten gaan bij de nieuwe versie ook niet mee, alles handmatig weer invullen (of zie ik dat verkeerd, bij import via de pst file zitten ze er niet in)
sympa @jimzz13 januari 2025 09:31
Ik verbaas me bij de gratis producten van MS er over hoe slecht ze zijn.
Bij vrienden die zo dom zijn daar een mailadres te hebben moet ik altijd in de spambox duiken om belangrijke (overheids) mail terug te vinden.
De Outlook for Android client die weigert om meer dan X berichten terug te kijken of zelfs maar te zoeken. Gewoon onbereikbaar en onzichtbaar die oudere berichten. Vroeger kon je die instelling nog veranderen maar die hebben ze er uit gesloopt "om je mail snel te houden".
Echt geen customer focus daar.
TheChrisTRose @michelr12 januari 2025 14:40
Gebruikte de app nooit op windows. Net even geopend, wat is er mis mee? binnen windows kan je de tekstgrote makkelijk vergoten, font kiezen, etc. Werkt hetzelfde als de browser versie. Weet van de keren dat ik de oude gebruikte dat het een chaos was.
firest0rm @TheChrisTRose12 januari 2025 14:49
De UI van de nieuwe outlook is minder overzichtelijk.
Gedeelde mailboxen zijn niet in hun eigen tab maar zitten nu in een mapje die je moet uit klappen en je niet direct kan zien of je daar mail hebt ontvangen.

De map icoontjes zijn overigens ook te groot en nemen te veel ruimte in beslag waardoor je meer moet scrollen.

En ook reclame weergave in outlook zelf terwijl er al betaald word voor het product.

Al met al minder gebruikers vriendelijk in mijn optiek.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 12 januari 2025 14:50]

batjes
@firest0rm12 januari 2025 15:41
Gedeelde mailboxen zijn 1 van de grootste obstakels. Ik heb nog niemand kunnen overtuigen de nieuwe Outlook client te gebruiken die dus gretig gebruik maakt van gedeelde mailboxen en dat zijn zakelijk.... best een significant deel van de gebruikers.

Outlook regels zijn beduidend minder veelzijdig.

Er wordt zakelijk ook behoorlijk veel gebruik gemaakt van plugins en het hele Outlook New plugin systeem is ... waardeloos.
Ultrapc @batjes12 januari 2025 16:54
Lijkt erop dat er eindelijk verandering gaat komen (voor het gedeelde postvakken deel dan), zie ook deze feature request: https://www.microsoft.com...utlookforwindows%2C375635

[Reactie gewijzigd door Ultrapc op 12 januari 2025 16:54]

TheChrisTRose @firest0rm12 januari 2025 15:22
Ik heb de classic and de nieuwe bekeken.
Zie daar toch geen verschil in, want je moet bij beide de andere mailbox uitklappen via het pijltje om bij de inbox een cijfer te zien.

Zie ook geen relcame.

De UI heeft minder knoppen dus je focus word beter geleid, misschien wat meer dropdowns, maar maakt het wel minder rommelig.

En qua scrollen betreft, als je slecht ziet is de tekst groter, alles groter en is scrollen altijd een ding.
sympa @TheChrisTRose13 januari 2025 09:35
Als het om "focus" gaat zit je bij MS sowieso verkeerd. Ben je wat aan het doen, forceren ze je om een knop met "Got it" te drukken met een wijziging. Geef me dan een knop met "Donder op".
Notificaties van Teams-berichten waar je een antwoord kan sturen. Maar wel binnen 5 seconden, anders zijn ze weg. En kan je proberen op te duiken waar de Teams-client is, en vervolgens te zoeken of het bericht in een chat was of in een lijk van een vergadering. Of misschien wel in een "Team".
Bah.
Iconlast @Luchtbakker12 januari 2025 13:44
Die keuze hebben ze ook gegeven, maandenlang. Niet doen alsof dit niet het geval was. Microsoft dwingt het na een tijd gewoon af ivm security, product continuïteit en dat soort dingen.
willieverhoef @Luchtbakker12 januari 2025 13:50
Niet mis, behalve een draak van een stuk software wat vaak erg grote postvakken had welke ook nog een keer corrupt waren. Verschillende plugins welke niet werkten op de web uitvoering. De nieuwe cliënt is gewoon bijna de webclient en de ontwikkeling gaan nu dus ook 2x zo snel
twiet @michelr12 januari 2025 13:29
Wat je vergeet te vermelden is dat de nieuwe Outlook alle mail en agenda-entries in hun cloud bewaart. Dat gebeurde al bij Microsoft365 of outlook.com, maar daar kies je voor.

Maar nu ook als je een imap account bij je internetprovider hebt, wordt een kopie van de mail bij Microsoft bewaard (https://www.elevenforum.c...dding-imap-account.18627/). Dat was niet zo en ik vind dat helemaal geen prima stap voor gebruikers die hun KPN of Ziggo mailadres gebruiken. En dat zijn er heel veel.
theduke1989 @twiet12 januari 2025 13:43
Lijkt me stug. Want wij mogen niks buiten Luxembourg bewaren. Als dat zo is komt er een dikke claim naar hun toe
rijnsoft @theduke198912 januari 2025 14:39
Het verrast mij niet. Microsoft heeft niet echt iets met privacy. Het is een hindernis. Denk aan het recall-debacle. Recent liep ik, als webontwikkelaar, aan tegen een probleem in Edge. Daar zit nu een Copilot chatbot in, en mensen gebruiken dat ding. Nu maken wij websites met daarin privacy gevoelige gegevens van klanten en werknemers. Wij hebben veel tijd besteed aan de beveiliging van die gegevens, m.b.v. MFA, contracten met leverancier en afnemers, en veel meer. Nu blijkt dat als iemand een vraag aan Copilot in Edge stelt, dat er een kopie van de geopende pagina naar Microsoft wordt gestuurd om een response te kunnen genereren. Dit omzeilt al onze beveiligingen. Microsoft zegt bovendien expliciet dat zij alles bewaren, en dat als je hun AI-tools gebruikt, dat je daarmee instemt. Nee dus. Wij werken met kleine bedrijven, zij hebben weinig ICT kennis in huis, en ik kan niet in de website zelf aangeven dat de getoonde pagina's niet door AI-tools gekopieerd mogen worden. Het enige wat ik kan doen, en dat gebeurt nu ook, is gebruikers herhaaldelijk een grote rode waarschuwing tonen, om vooral geen AI-tools in de browser te gebruiken. Het lijkt er bovendien op dat vrijwel alle andere browsers hetzelfde gaan doen. Vooral Google heeft grote plannen: Zij willen alle tabs lezen, en ook terug gaan in de tijd. Zeg maar een soort Recall voor je browser. Microsoft vraag niet expliciet om toestemming, zou Google dat wel doen?
zenith @rijnsoft12 januari 2025 16:52
Bizar zeg!
sympa @rijnsoft13 januari 2025 09:37
Het zou wat zijn als security-afdelingen gaan eisen dat het personeel werkt met een browser die niet van de grote spelers afkomstig is.
En jullie als webontwikkelaar: "vanwege pricacy-redenen is Firefox is Private Mode de enige browser die werkt".
rijnsoft @sympa13 januari 2025 10:20
Er is helaas weinig keuze qua browsers, en ook "Private Mode" zal niet helpen. Zelfs Brave heeft ingebouwde AI-tools, al beloven ze wel dat ze de data die ze ontvangen niet permanent zullen bewaren. Echter, het probleem waarover ik hier spreek is juist dat de data de beveiligde omgeving van de browser verlaat. Het lekt, wie weet waar naar toe? Alle browsers gaan dit doen.

Ik denk dat je vergeet dat het hier ook om jouw privacy gevoelige informatie gaat. Denk aan je adres, contactgegevens, banknummer, hoeveel je verdient, je familie, en waarom je laatst die berisping hebt ontvangen.... Alle informatie over jou, die in een browser benaderd wordt, kan door AI-tools naar externe servers doorgestuurd worden omdat ze in de browser zelf kunnen meelezen.

Het is onmogelijk geworden om een website echt tegen deze vorm van data-diefstal te beveiligen. De gevolgen zullen groot zijn.
sympa @rijnsoft13 januari 2025 10:43
Ik wil dit ook helemaal niet. Gebruik niet voor niets Firefox en Privacy Badger. Maar ja, anderen verwerken mijn gegevens ook. En kunnen dar die lekker dataverzamelende browsers voor gebruiken.
michelr @theduke198913 januari 2025 14:15
Succes met je claim, ik zou de T&C er nog eens op nalezen waarmee je toko akkoord gegaan is.
theduke1989 @michelr13 januari 2025 15:16
We zijn nergens op ingegaan. Sowieso gebruiken we nog exchange 2016 met classic cliënt.

Maar hij zegt he wordt automatisch omgezet naar de cloud. Dat is dus verboden voor ons. Dan dus inderdaad een claim.
michelr @theduke198913 januari 2025 17:08
Sta je het gebruik van Outlook Mobile toe? Zelfde verhaal.
theduke1989 @michelr13 januari 2025 17:12
Dat is ook uit, bij ons is echt puur outlook cliënt. Dat is ook het hele punt.
R4gnax
@twiet12 januari 2025 13:55
Inderdaad.
En als je door Microsoft gemigreerd wordt vanuit de oude Mail & Calendar app naar de Outlook app, dan hergebruikt Outlook ook automatisch de login gegevens voor je mail account uit de oude app -- waardoor zonder verdere tussenkomst van de gebruiker die dacht de Mail app op te starten, de Outlook app gestart wordt, je credentials naar MS gaan, en zij naar jouw mail account connecten.

Ze voeren dus een man-in-the-middle uit waarbij ze volledige toegang houden tot je mail account, omdat ze de credentials hebben.

https://www.elevenforum.c...ccount.18627/#post-363848
Huge privacy leak A recent boast about Outlook (new) is that it works for non-Microsoft accounts such as Gmail, Yahoo, iCloud, etc. What Microsoft doesn’t say is that you have to give it your login and password for those mailboxes.

Outlook desktop connects directly to each mailbox, with the login details shared only with the mail host. Outlook (new) works very differently. It passes your login details to Microsoft’s servers, which then connect to the non-Microsoft mailbox. All your data passes through Microsoft’s hands, and the company saves your login details."

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 12 januari 2025 13:56]

Llopigat
@R4gnax12 januari 2025 21:42
Ik vind het inderdaad een raadsel dat dit niet keihard afgestraft wordt in de EU.
michelr @R4gnax13 januari 2025 17:09
Ze hebben je credentials niet, tenzij je BasicAuth gebruikt. Dan ben je sowieso af anno 2025.

[Reactie gewijzigd door michelr op 13 januari 2025 17:10]

R4gnax
@michelr13 januari 2025 21:06
Ze hebben je credentials niet, tenzij je BasicAuth gebruikt. Dan ben je sowieso af anno 2025.
Ik vraag me af of pak hem beet Ziggo's mail ondertussen al iets anders ondersteunt als basic auth.
Dat heeft vziw heel lange tijd niet gewerkt.

[EDIT]
Nee dus.
Hun instructies voor Windows Mail en andere apps zijn nog steeds op basis van naam/wachtwoord met basic auth. Dus iedereen die z'n Ziggo mail op Windows Mail opent en door Microsoft automatisch overgezet is op Outlook mag wss wachtwoorden gaan wijzigen.
En het zal met veel andere diensten niet anders zijn.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 13 januari 2025 21:22]

michelr @twiet13 januari 2025 14:16
Niet vergeten te vermelden; wilde niet weer zo'n irrelevante onzindraad over "M1cros0ft L33st je M4il en weet je w4chtw00rden" triggeren :)
Nasalis @michelr12 januari 2025 12:15
Een van de organisaties waar ik mee werk, gebruikt EAS. Voor zover ik weet, is Mail de enige desktop client waarop dat wordt ondersteund. Dus elke keer moet ik diverse stappen uitvoeren om toch nog Mail te kunnen gebruiken.
1st_Uruk_Hai @michelr12 januari 2025 15:38
In de oude Mail & Calendar app zaten geen advertenties. In Outlook (new) zit dat wel. En niet zomaar advertenties, het zijn advertenties die zich voordoen als een nieuw e-mail bericht met heel klein [adv] naast de titel. In de hoop dat je er maar op gaat drukken om extra geld voor microsoft te genereren.

Nee, ik vind het niet behoorlijk wat Microsoft doet. Dit is naar mijn idee het gevolg van Windows Upgrades gratis aanbieden en een ander verdienmodel zoeken. Met naar mijn idee negatieve gevolgen voor de consument. De rollen worden steeds meer omgedraaid, Microsoft consumeert ons i.p.v. andersom. Wij zijn het product geworden.
Jermak @michelr12 januari 2025 15:47
Moet je wel een beter produkt brengen
stefan2006588 @michelr12 januari 2025 16:20
Voor consumenten alleen zou ik het nog snappen mits er een keuze is, maar omdat dit ook op zakelijke laptops gebeurd is het wel vervelend. Zeker omdat zoals Microsoft aangeeft "het wordt altijd geinstalleerd, maar je kan het er wel afhalen". Dat is helemaal vragen om problemen. Zakelijke gebruikers snappen hier namelijk helemaal niets van. Dan is er iets nieuws, dan weer niet. Wat nou als je IT afdeling het niet meteen eraf haalt maar pas na een tijdje, dan hebben ze al gewerkt met de nieuwe versie en is die ineens weer weg.

Nieuwe app? ok.
Wordt die ooit verplicht? ook prima, plan het in, communiceer het maar laat het aan de gebruiker/beheerders om zelf het omschakel moment te bepalen.
Qalo @michelr12 januari 2025 15:26
Je leeft duidelijk niet met het principe om zelf keuzes te mogen maken? Als ik "die ouwe meuk" wil blijven gebruiken als gebruiker, dan moet je dat gewoon kunnen doen. Daar heb je geen bedrijf voor nodig die jou de keuze ontneemt. De arrogantie weer...

Dit besluit van Microsoft (ze veranderen uiteindelijk ook nooit hè?) treft mij niet persoonlijk, omdat ik hun rotzooi op mijn eigen apparatuur niet meer gebruik. Maar ik irriteer me mateloos aan dat softwarebouwers voor jou gaan bepalen wat er op JOUW machine gebeurt. Mooi niet dus (in mijn geval). IK bepaal dat!

Waar betalen we nog voor inmiddels? En waarom? Om ons opgedragen te worden hoe, en met welke software we iets MOETEN gebruiken? Ik zal me er ALTIJD blijven tegen verzetten. Of het nu gaat over je lulijzer (je foon dus) of over je computer thuis.

Ik ben blij dat ik dit soort gezeik niet meer tegenkom sinds ik definitief afstand heb genomen van Windows. Het is genoeg geweest! Basta! Linux bevalt me méér dan prima en voorziet 100% in mijn behoeftes. En die nieuwe Outlook, die douwen ze maar in hun ree..[CENSUUR]. :(
fredst @michelr13 januari 2025 23:20
Dit is typisch een reactie van iemand van een beheerafdeling. Mijn ervaring is dat optimalisatie naar beheer vaak ten koste gaat van gebruikersproductiviteit. En als je dat op een organisatie betrekt, het soms maar de vraag is hoe je netto uitkomt.
Patrickccc @stefan200658812 januari 2025 12:37
Arrogantie?Ik weet het nog niet, maar als je van 7 gratis naar 10 of 11? kon gaan kun je toch moeilijk van arrogant spreken.Noem het kostenbesparing en daarna krijg je reclame gratis erbij.
Ryunoru @Patrickccc12 januari 2025 13:25
Die gratis upgrades staan ze alleen toe om gebruikers op het Windows ecosysteem te houden. Bovendien verdienen ze alsnog bakken met geld met nieuwe systemen waarop Windows voorgeïnstalleerd staat.
kodak @Patrickccc13 januari 2025 10:12
Het 'gratis' is niet zomaar te vergelijken met deze verplichting. Eerder juist een reden om te bedenken waarom ze het 'gratis' verplichten niet zomaar met acceptabele gevolgen komt. En dan valt prima van arrogantie te spreken als het bedrijf op geen enkele manier rekening blijkt te houden dat bedrijven en gebruikers zelf moeten kunnen beslissen of specifieke upgrades wel aan hun eisen voldoen. Bijvoorbeeld of de persoonkijkegegevens wel standaard via microsoft verwerkt mogen worden, in plaats van hoe de oorspronkelijke software het zonder microsoft verwerkt.
Zackito @stefan200658812 januari 2025 12:51
Iets met problem management, rol dan een beleid uit dat de nieuwe Outlook niet gebruikt mag worden. De optie kan je zelfs server sided regelen als je Exchange Online gebruikt.

Persoonlijk vindt ik de nieuwe Outlook ideaal. In het geval shared mailboxen zijn er nog wel verbeterpunten.
vrijmark @stefan200658812 januari 2025 14:40
Ik heb nu al veel moeite om alles te volgen wat microsoft aan het doen is ik ben er zeker van dat miljoenen mensen verplicht moeten afhaken de veranderingen gaan in zo een extreem hoog tempo ook AI en chatbot dat veel mensen gedwongen moeten afhaken om zich digitaal nog te redden
Gwaihir @Vaevictis_12 januari 2025 15:37
Denk dat je iets meer moet zeggen dan het woord 'spyware' om het in het gesprek te laten passen..

(Ik luister)
Nutellaah 12 januari 2025 09:50
Is het niet zo dat deze Outlook client web gebaseerd is en dus ook in de toekomst meer AI integraties kan krijgen? Ik was op een opleiding van Microsoft en daar kwam de vraag uit de zaal. Dit antwoord kwam als één van de redenen aan bod.
Blokker_1999
@Nutellaah12 januari 2025 09:59
Het is inderdaad een PWA en kon tot voor kort helemaal niet offline werken en vandaag in beperkte mate.
_nethack @Nutellaah12 januari 2025 12:35
Meer AI integraties, meer tracking, meer telemetry, meer data om hun ellendige Copilot te trainen.

Dat zal ook de reden zijn om dit nu op deze manier bij iedereen door de strot te gaan duwen; de eindgebruikers hebben het niet nodig, willen het niet, en stappen dus niet over; maar de marmeren toiletten van de aandeelhouders zijn natuurlijk wel weer eens aan nieuwe gouden kranen toe...
rene_fb 12 januari 2025 10:00
Microsoft wil gebruikers van Outlook Classic al langer migreren naar de nieuwe Outlook.
Zolang ze geen support voor lokale IMAP Accounts hebben (dus zonder alles via de MS cloud te moeten laten lopen) en always online verplicht is, blijf ik nog op de oude classic cliënt.

Of topic...
Ik vond trouwens de standaard mail app in win10 best een fijne straight forward mail client. Jammer die er niet meer is...
ISaFeeliN @rene_fb12 januari 2025 10:54
Ja dat het via de cloud moet gaan is voor mij een totaal belachelijke keuze. Heeft mij aardig wat tijd gekost voor ik hier achter kwam (mijn imap servers laat van specifieke IP adressen IMAP toe dus MS cloud servers konden er niet bij komen en dan werkt het dus niet). Heel irritant.
R4gnax
@rene_fb12 januari 2025 13:48
Ik vond trouwens de standaard mail app in win10 best een fijne straight forward mail client. Jammer die er niet meer is...
Die is er nog wel. En die werkt nog steeds 100%.
Je zou die perfect kunnen blijven gebruiken. Alleen zonder verdere ondersteuning.

Dat is alleen niet in Microsoft's belang, dus duwen ze op het laatste moment een update door ieders strot heen die de hele app remote-killed.
Rataplan_ 12 januari 2025 09:57
Werkt dit inmiddels met on-premises Exchange installaties, die MS nog steeds ondersteunt? Er zijn echt nog wel bedrijven die hun diensten niet bij MS willen of kunnen afnemen.

[Reactie gewijzigd door Rataplan_ op 12 januari 2025 10:00]

Blokker_1999
@Rataplan_12 januari 2025 10:15
Nee, die wordt nog steeds niet ondersteund, zie Feature comparison between new Outlook and classic Outlook - Microsoft Support
Rataplan_ @Blokker_199912 januari 2025 10:26
Nee precies, dat weet ik ook wel, eigenlijk was het een suggestieve vraag. Wij doen op een paar plekken nog zelf Exchange, omdat ze ofwel gewoonweg niet naar cloud willen (wordt een steeds betere reden imho overigens), ze zelf controle willen, of ze er van verzekerd willen of moeten zijn dat de data ook echt in NL staat.
De push naar de online diensten wordt steeds agressiever, en als ik naar onze klanten kijk de afkeer tegen MS steeds groter. Reclames in een OS, de ongekende push naar cloud wat écht niet overal de Walhalla-oplossing is, het hele Recall debacle (hier in EU nog niet zo van toepassing, maar wie bedénkt het toch), en nu bv het forceren van nieuwe apps die gewoon niet productie klaar zijn.
Tuurlijk is het ontzettend krachtig en schaalbaar dat Azure, maar vaak ook ontzettend duur zo gauw het geen standaard services meer zijn. Een beetje performant VM's met fatsoenlijke storage is nog steeds ontzettend prijzig.

Nee ik vind dit geen fraaie move van MS wederom.
TheVivaldi @Rataplan_12 januari 2025 12:05
Het is ook zo gek dat het een trend lijkt te worden. Niet alleen bij MS, maar ook bij gameontwikkelaars, die games uitbrengen die nog niet af zijn. Prima, maar noem het dan niet “af” maar een bèta of zo en biedt gebruikers de keuze of ze die willen testen.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 12 januari 2025 12:06]

Ninaomi 12 januari 2025 09:57
Als je voor imap de ‘’sender name” kan aanpassen ben ik over naar de New Outlook i.p.v de classic variant.
sus @Ninaomi12 januari 2025 10:04
De “weergavenaam” bedoel je?

Even via de oude methode in het configuratiescherm doen. Zet daar je icoontjes even op kleine weergave, pak het icoontje Email. Daar kan je je mailaccount aanpassen en ook de weergavenaam aanpassen.

De nieuwe wizzard die je vanuit Outlook hebt is inderdaad niet prettig, gelukkig werkt dit oude stukje techniek prima :)
Ninaomi @sus12 januari 2025 10:06
Weet je het zeker?

Ook voor me eigen imap accounts?
Dus dat mijn ontvangers een naam zien en niet het e-mail adres
sus @Ninaomi12 januari 2025 13:40
Jep, dat kan je daar prima instellen :)

Werkt voor alle imap-accounts, of dat nu een eigen domein of dat van de provider is. Gebruik je gmail/outlook/yahoo/… dan stel je dat in de regel in je profiel bij de betreffende dienst in en hangt dat account vaak op een andere manier in Outlook, niet als imap
MennoE 12 januari 2025 10:17
Ik vind de nieuwe Outlook fijn werken. Een groot nadeel is alleen dat je e-mails niet vanuit de nieuwe Outlook naar SharePoint kunt slepen. Dat is voor mijn werk noodzakelijk. Nu moet ik met de oude en nieuwe Outlook naast elkaar werken. Heel onhandig.
Jermak @MennoE12 januari 2025 15:44
Sharepoint is zeker geen MS product :+
Llopigat
@Jermak12 januari 2025 21:54
Echt van alle MS cloud diensten is SharePoint wel het slechtste. Het mist tools om te structureren en elke app maakt maar automatisch nieuwe sites aan waardoor het een grote afvalbak wordt en je niks terug kan vinden.

En ook de reden waarom diensten die er bovenop gebouwd zijn (teams en OneDrive) zoveel problemen hebben. Zoals bepaalde filenames niet accepteren.
shicomm 12 januari 2025 10:42
Als het geforceerd word betekend het dus dat alle mogelijke migratie issues vanuit winmail verholpen zijn...

Kan een mooie aanjager zijn om klanten vlotter naar 11 te krijgen en meteen de mail uit ms clients te halen...
Ik denk dat thunderbird er een heleboel gebruikers bij gaat krijgen..
redo033 @shicomm12 januari 2025 12:04
dat klopt, sinds een maand ook thunderbird, En het is echt beter, ruimt tenminste de spam op de outlook steeds doorlaat.
VanHeelVer 12 januari 2025 12:20
Ik vermoed dat er verschillende redenen zijn voor deze geforceerde overstap:
  • Het .pst formaat heeft veel te veel beperkingen, en ongeveer alle andere alternativen zijn veel beter;
  • Als de cloud een verplichting wordt, is het makkelijker te spioneren en meer geld te verdienen achter een e-mail gebruiker;
  • Veel gebruikers gaan pas later tegen de beperkingen van de nieuwe versie aanlopen en op dat moment zal het te laat zijn terug te gaan naar de oude versie omdat een aantel recente mails niet meer in de oude versie zullen te vinden zijn, of in ieder geval Microsoft gaat dit moeilijk maken voor de doorsnee gebruiker;
  • Behalve de tweakers die dit op voorhand weten, gaan de meeste gebruikers verrast worden. Een overstap naar een alternatief is goed voor de migratie naar de nieuwe versie, na de migratie naar de nieuwe versie is een overstap naar Thunderbird minder zinvol. Microsoft denkt dus dat ze niet veel klanten gaan verliezen en heel veel geld gaan verdienen met de klanten die niet overstappen;
  • Een aantal power-users gaan moeten overstappen naar de Office versie, wat opnieuw meer geld gaat opleveren.
dasiro @VanHeelVer12 januari 2025 16:40
Het .pst formaat heeft veel te veel beperkingen, en ongeveer alle andere alternativen zijn veel beter
je kan de oude outlook perfect gebruiken zonder pst en zelfs zonder ost
• Als de cloud een verplichting wordt, is het makkelijker te spioneren en meer geld te verdienen achter een e-mail gebruiker
"de cloud" bestaat niet, je kan ook in de nieuwe versie gewoon je eigen mailprovider configureren
Veel gebruikers gaan pas later tegen de beperkingen van de nieuwe versie aanlopen en op dat moment zal het te laat zijn terug te gaan naar de oude versie omdat een aantel recente mails niet meer in de oude versie zullen te vinden zijn, of in ieder geval Microsoft gaat dit moeilijk maken voor de doorsnee gebruiker
dat ligt puur aan hoe je je oude versie hebt geconfigureerd, daar heeft Microsoft weinig mee te maken.
Behalve de tweakers die dit op voorhand weten, gaan de meeste gebruikers verrast worden. Een overstap naar een alternatief is goed voor de migratie naar de nieuwe versie, na de migratie naar de nieuwe versie is een overstap naar Thunderbird minder zinvol. Microsoft denkt dus dat ze niet veel klanten gaan verliezen en heel veel geld gaan verdienen met de klanten die niet overstappen
nieuwe of oude versie maakt voor het verdienmodel van Microsoft niet uit, want tot content van je third-party mailbox heeft Microsoft geen toegang.
Een aantal power-users gaan moeten overstappen naar de Office versie, wat opnieuw meer geld gaat opleveren.
Die hebben ze al: de "oude" Outlook is géén gratis product, in tegenstelling tot de ingebouwde mail-app van windows.

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