J5Create toont Thunderbolt 5-dock met externe gpu en geïntegreerd M.2-slot

J5Create heeft op de CES-beurs een Thunderbolt 5-dock getoond met een egpu, geïntegreerd M.2-slot en GaN-adapter. In feite gaat het dus om een dockingstation, externe gpu, externe ssd en oplader in een.

Het dockingstation bevat een geïntegreerde GeForce RTX 3060- of Radeon RX 7600M-gpu in mxm-formaat. Er is daarnaast een adapter van galliumnitride ingebouwd die 240W kan leveren en er is een M.2-2280-ssd-aansluiting aanwezig. Via Thunderbolt 5 kan het dock tot 100W aan vermogen leveren aan aangesloten apparaten. Naast Thunderbolt 5 bevat het dock ook aansluitingen voor DisplayPort 2.0, HDMI 2.0, USB-A en ethernet.

J5Create meldt verder dat het dockingstation een 'geïntegreerde npu' heeft, al is het niet duidelijk of de fabrikant daarmee doelt op de gpu, die geschikt is voor AI-berekeningen, of ook echt een neural processing unit heeft ingebouwd. Het apparaat moet in het derde of vierde kwartaal van 2025 beschikbaar komen voor een prijs van ongeveer 1400 dollar.

Vorig jaar toonde de fabrikant al een prototype van zijn 'normale' Thunderbolt 5-dock. J5Create gaf toen aan dat het product in de zomer van 2024 op de markt moest komen, maar dat is niet gebeurd. Het bedrijf laat nu weten dat dit Dual 8K60 Display Docking Station in het tweede kwartaal van 2025 moet verschijnen voor een prijs van circa 500 dollar.