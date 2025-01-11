J5Create toont Thunderbolt 5-dock met externe gpu en geïntegreerd M.2-slot

J5Create heeft op de CES-beurs een Thunderbolt 5-dock getoond met een egpu, geïntegreerd M.2-slot en GaN-adapter. In feite gaat het dus om een dockingstation, externe gpu, externe ssd en oplader in een.

Het dockingstation bevat een geïntegreerde GeForce RTX 3060- of Radeon RX 7600M-gpu in mxm-formaat. Er is daarnaast een adapter van galliumnitride ingebouwd die 240W kan leveren en er is een M.2-2280-ssd-aansluiting aanwezig. Via Thunderbolt 5 kan het dock tot 100W aan vermogen leveren aan aangesloten apparaten. Naast Thunderbolt 5 bevat het dock ook aansluitingen voor DisplayPort 2.0, HDMI 2.0, USB-A en ethernet.

J5Create meldt verder dat het dockingstation een 'geïntegreerde npu' heeft, al is het niet duidelijk of de fabrikant daarmee doelt op de gpu, die geschikt is voor AI-berekeningen, of ook echt een neural processing unit heeft ingebouwd. Het apparaat moet in het derde of vierde kwartaal van 2025 beschikbaar komen voor een prijs van ongeveer 1400 dollar.

Vorig jaar toonde de fabrikant al een prototype van zijn 'normale' Thunderbolt 5-dock. J5Create gaf toen aan dat het product in de zomer van 2024 op de markt moest komen, maar dat is niet gebeurd. Het bedrijf laat nu weten dat dit Dual 8K60 Display Docking Station in het tweede kwartaal van 2025 moet verschijnen voor een prijs van circa 500 dollar.

J5Create Thunderbolt 5 Docking Station met egpu

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 11-01-2025 14:10 11

11-01-2025 • 14:10

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Reacties (11)

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Recursio 11 januari 2025 16:28
@Kevinkrikhaar

"... een adapter van galliumnitride ..."?

Ik ben vast niet de enige die geen idee heeft wat hiermee bedoeld wordt :)
RanDX @Recursio11 januari 2025 16:57
Het is een 'nieuwe' type semiconductor. Waarvoor heen de spannings conversies gedaan werden met MOSFETs op basis van silicium(Si) is dat nu op basis van galiumnitride(GaN).
Het grote voordeel van deze GaN MOSFETs is dat ze kleiner zijn en betere eigenschappen hebben voor het sneller aan en uit schakelen, wat nodig is voor deze spannings conversies. Al met al kunnen er compactere en hoog efficiënte voedingen/adapters mee gemaakt worden.
Alfa1970 @RanDX11 januari 2025 17:10
Nieuw tussen haakjes is inderdaad een hele goeie.
Ontwikkeling van GaN als materiaal begon al in 1960, en vanaf 1972 kwamen de eerste componenten gebaseerd op dat materiaal. Rond de jaren 1980/1990 waren er significante verbeteringen in de techniek, maar het duurde tot 2009 (EPC) voordat het echt mainstream werd.
JSBach 11 januari 2025 14:52
Leuk, maar de enige echt nieuw toegevoegde functionaliteit is dus die lichtelijk verouderde grafische kaart GeForce RTX 3060 met voeding. Dan vind ik 1400 dollar flink aan de prijs.
checkpointx @JSBach11 januari 2025 15:14
Voor 1400 euro heb je ook een laptop / mini pc met diezelfde 2 generaties oude videokaart en alles erop en eraan (zo niet een snellere), zie echt de markt hier niet voor.

Ik heb ook een tijdje een e-gpu (GPD-G1) bij mn mini pc gehad, wat veel mensen (ik inclusief) zich niet beseffen is dat zulke kaarten ook zwaar gekoeld moeten worden, dus vooral die kleine egpu doosjes maken echt idioot veel herrie.

Als iemand hier wel een goede use-case voor ziet, dan hoor ik het graag, anders zou ik hier ver weg van blijven

[Reactie gewijzigd door checkpointx op 11 januari 2025 15:16]

Flappiewappie @checkpointx11 januari 2025 22:00
Ik zie Apple/Samsung in de nabije toekomst wel een Cinema scherm bouwen met tunderbolt 5 aanluiting en ingebouwde GPU. Onderweg office gebruik, thuis/kantoor desktop gebruik.

Een “losse” GPU heeft naar mijn inziens geen meerwaarde/use case
Jerie @checkpointx11 januari 2025 17:08
Op zich vind ik zwaar gekoeld totaal niet erg als ik maar een noise canceling headset heb. Je moet ook niet die eGPU constant aan hebben staan (dat is ook zo).

Ik ben vooral benieuwd naar de performance: de bandbreedte van de diverse apparaten tijdens belasting. Plus het stroomverbruik.
FFW @checkpointx11 januari 2025 21:30
ik had ooit een slappe lenovo t14 van mijn werk, daar kon ik redelijk pubg op gamen via een externe videokaart die ik voor 600 euro had gekocht. Een goedkope setup..
WolfofWattst @checkpointx12 januari 2025 05:33
Met deze specs hoeft t voort mij niet, maar ik zie handhelds wel steeds populairder worden. Ik kan me voorstellen dat een eGPU hangen tussen een handheld en monitor lucratief is voor mensen die afwisselend op de bank en in 4K willen gamen.
checkpointx @WolfofWattst12 januari 2025 20:37
Dan lijkt het me nog steeds een stuk effectiever om een capable (mini)pc voor dat geld te kopen dan een egpu met deze video kaart... ik zie echt nog steeds de usecase niet
Raymond Deen @JSBach11 januari 2025 15:16
En HDMI 2.0, dus echt hoge resolutie en refresh rate zijn ook niet mogelijk.

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