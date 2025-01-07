ASUS brengt nieuwe XG Mobile-gpu-dock uit met Thunderbolt 5

Asus heeft op techbeurs CES zijn nieuwe XG Mobile-dock onthuld, de eerste egpu die gebruik maakt van Thunderbolt 5. De duurste versie bevat de laptopversie van de RTX 5090-gpu en biedt via een kabelverbinding tot 64Gbit/s bandbreedte voor grafische toepassingen.

Het apparaat functioneert als compleet dockingstation met HDMI 2.1- en DisplayPort 2.1-uitgangen, twee USB-A-poorten met snelheden tot 10Gbit/s, een SD-kaartlezer en 5Gbit/s-ethernet. Via de Thunderbolt 5-verbinding kan het dock tot 140W aan vermogen leveren aan aangesloten apparaten. De ingebouwde voeding levert 350W en is geïntegreerd in de behuizing, waardoor een externe adapter overbodig is.

In tegenstelling tot zijn voorganger, die een bedrijfseigen aansluiting gebruikte, werkt de nieuwe XG Mobile met alle Thunderbolt 4- en USB4-apparaten. Voor maximale grafische prestaties is wel een Thunderbolt 5-verbinding nodig. Het dock weegt minder dan een kilo en is volgens Asus 25 procent lichter en 18 procent compacter dan het vorige model.

De XG Mobile verschijnt later dit kwartaal in twee varianten: een uitvoering met RTX 5090 voor 2200 dollar en een goedkopere versie met RTX 5070 Ti voor 1200 dollar. De prijs in euro is nog niet bekend.

ASUS ROG XG Mobile (2025)
ASUS ROG XG Mobile (2025)

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 14:42 14

07-01-2025 • 14:42

14

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ASUS ROG XG Mobile (2025)

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Reacties (14)

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dgtazzman81 7 januari 2025 14:51
Bevestigd in ieder geval dat TB5 geen echte vooruitgang voor EGPU's is over Oculink, al heeft het wel het voordeel dat heel veel nevenfuncties over hetzelfde kabeltje kunnen lopen. Wachten en hopen op snellere Oculink voor de nieuwe generatie GPU's.
jctjepkema @dgtazzman817 januari 2025 15:04
Vooral het verschil met TB5 is dat het hot-plug ondersteunt. Bij OCULink moet er opnieuw opgestart worden. Zou in principe geen probleem moeten zijn, maar dat kan het natuurlijk wel zijn in sommige gevallen.
MrFax @dgtazzman817 januari 2025 15:40
Volgens mij gebruikt OCuLink op het moment geen echte optische verbinding, terwijl de standaard daar wel voor is gemaakt: De OC staat voor een Optische(O)-koper(Cu)verbinding, maar op het moment is de praktijk "CuLink", en geen "OCuLink" om zo maar even te zeggen. :P

Dat er snellere verbindingen komen is dus een gegeven, tenzij OCuLink een stille dood sterft natuurlijk, wat bij elke nieuwe standaard mogelijk is

[Reactie gewijzigd door MrFax op 7 januari 2025 15:43]

dgtazzman81 @MrFax7 januari 2025 19:59
Snellere versies bestaan al, tot 4 keer de huidige snelheid als ik me niet vergis. Is alleen nog niemand geweest die het commercieel toe heeft durven passen. De controllers schijnen best ingewikkeld te worden hoe hoger de snelheid wordt, dus komt er aan, vraag is alleen wanneer.
MrFax @dgtazzman818 januari 2025 18:35
Correct. Maar opties met fiber optics zou in theorie nog veel hogere snelheden aankunnen. OCuLink is daarom vrij futureproof. Mijn punt was: Het gaat er niet om hoe goed een standaard ook is; als het niet wordt gebruikt, dan blijft het niet bestaan.

Het maximum was OcuLink als standaard aankan is de snelheid van de huidige x4 snelheden, en dat is PCIe 5.0 x4=128Gbps. Nu zijn de limieten lager dan 128Gbps, omdat het gewoon goedkoper is om de controllers te maken aan beide kanten, maar de echt limiterende factor is de x4 lane configuratie, wat met PCIe 5.0 x4 128Gbps best wel hoog is en je er straks zelfs makkelijk een 5090 op zou kunnen draaien.

De connector is echt alleen gemaakt voor een x4-configuratie, maar zolang de controllers goed genoeg zijn is de connector niet de limiterende factor van hoeveel ruwe bandbreedte erdoorheen kan: Dat zijn de PCIe versie en zoals jij zegt; de controllers.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 9 januari 2025 01:06]

Finraziel
7 januari 2025 14:46
Een 5090 laptop versie dan wel dus... Vond de prijs al verdacht laag en het vermogen is ook veel te laag, maar in de bron staat er dus bij dat het de laptop versie is.
brobro @Finraziel7 januari 2025 14:51
Die heeft dan 24GB VRAM? Ik zou graag een soort extensie hebben voor m'n thuisservertje om lokale AI op te draaien. Een eGPU, Nvidia Digits (hoe heet het aangekondigde ding) of AMDs nieuwe processor met max 128GB unified RAM. Allemaal interessante oplossingen.
JWL92 @brobro7 januari 2025 15:47
Die heeft dan 24GB VRAM?
corrrrrrect.
nieuws: Nvidia onthult laptopversie GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti e...
JWL92 @Finraziel7 januari 2025 15:45
De duurste versie bevat de laptopversie van de RTX 5090-gpu
letterlijk 2e regel
Finraziel
@JWL927 januari 2025 15:51
Ja dat is later toegevoegd.

Jammer dat nieuwsartikelen niet ook laten zien dat ze bewerkt zijn zoals reacties...

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 7 januari 2025 15:52]

Alxndr 7 januari 2025 15:42
De XG Mobile verschijnt later dit kwartaal in twee varianten: een uitvoering met RTX 5090 voor 2200 dollar en een goedkopere versie met RTX 5070 Ti voor 1200 dollar.
De MSRP van de 5090 en de 5070Ti in dollar zijn respectievelijk 1999 en 749. Dat is dus $350 extra winst die ze pakken op de 5070Ti versie?!
JWL92 @Alxndr7 januari 2025 15:54
Dit gaat om de mobile versies
laandennis 8 januari 2025 08:17
Weet iemand of deze compatible is met de 2022 line-up flow laptops ? (met de PCI poort aan de zijkant) ?
You119 @laandennis27 januari 2025 09:25
Ik heb de eerste generatie Flow X13 met 3080 XG Mobile, maar de plug die daarbij zit heeft alleen USB3.2 gen 2 (10Gbit/s) en de latere generaties hebben dezelfde poort zover ik weet. Kort antwoord: nee, niet compatible. Dit is deels ontstaan omdat het een fabrikant extra kost om een TB4 poort/controller te plaatsten bij een AMD cpu, want bij Intel zit de controller al in de cpu. Ik weet niet of dit met TB5 hetzelfde probleem gaat geven, maar dat zou wel erg jammer zijn.

[Reactie gewijzigd door You119 op 27 januari 2025 09:26]


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