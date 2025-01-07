ASUS brengt nieuwe XG Mobile-gpu-dock uit met Thunderbolt 5

Asus heeft op techbeurs CES zijn nieuwe XG Mobile-dock onthuld, de eerste egpu die gebruik maakt van Thunderbolt 5. De duurste versie bevat de laptopversie van de RTX 5090-gpu en biedt via een kabelverbinding tot 64Gbit/s bandbreedte voor grafische toepassingen.

Het apparaat functioneert als compleet dockingstation met HDMI 2.1- en DisplayPort 2.1-uitgangen, twee USB-A-poorten met snelheden tot 10Gbit/s, een SD-kaartlezer en 5Gbit/s-ethernet. Via de Thunderbolt 5-verbinding kan het dock tot 140W aan vermogen leveren aan aangesloten apparaten. De ingebouwde voeding levert 350W en is geïntegreerd in de behuizing, waardoor een externe adapter overbodig is.

In tegenstelling tot zijn voorganger, die een bedrijfseigen aansluiting gebruikte, werkt de nieuwe XG Mobile met alle Thunderbolt 4- en USB4-apparaten. Voor maximale grafische prestaties is wel een Thunderbolt 5-verbinding nodig. Het dock weegt minder dan een kilo en is volgens Asus 25 procent lichter en 18 procent compacter dan het vorige model.

De XG Mobile verschijnt later dit kwartaal in twee varianten: een uitvoering met RTX 5090 voor 2200 dollar en een goedkopere versie met RTX 5070 Ti voor 1200 dollar. De prijs in euro is nog niet bekend.