Fabrikanten brengen goedkopere moederborden voor AMD Ryzen 9000-processors uit

Fabrikanten hebben goedkopere moederborden aangekondigd voor AMD's Ryzen 9000-processors. Die maken gebruik van nieuwe chipsets, die de cpu-maker uitbracht tijdens de CES in Las Vegas. De meeste moederborden lijken inmiddels al beschikbaar te zijn.

AMD komt met twee nieuwe chipsets: B840 en B850. Moederborden met die chipsets zullen minder high-end worden dan de huidige X870 en X870E-borden, die al sinds vorig jaar op de markt zijn. Fabrikanten hebben verschillende moederborden op basis van deze chipsets aangekondigd, waaronder ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte en MSI. De eerste B850- en B840-moederborden zijn inmiddels al te koop.

Nieuw aangekondigde B850- en B840-moederborden van ASRock, ASUS, Gigabyte en MSI.

De nieuwe chipsets missen bepaalde features vergeleken met X870, zo bevestigde AMD vorig jaar al. B850-moederborden gebruiken standaard bijvoorbeeld alleen PCIe 5.0 voor een ssd, terwijl dat voor videokaarten optioneel is. Ook hebben dergelijke moederborden niet verplicht ondersteuning voor USB4, wat bij de duurdere X870-serie wél het geval is. Wel moeten ze USB 3.2 met 20Gbit/s-bandbreedtes ondersteunen.

B840 ondersteunt op zijn beurt enkel PCIe 4.0 en biedt verplicht ondersteuning voor USB 3.2 op 10Gbit/s. Ook ontbreekt de mogelijkheid om cpu's te overklokken en meerdere videokaarten te installeren. X870(E) en B850 ondersteunen dat allebei wél. Daarmee is B840 vooral bedoeld voor instapmoederborden in combinatie met lager gepositioneerde AM5-cpu's.

Update, 15.00 uur - Aanvankelijk stond vermeld dat B840 alleen PCIe 3.0 ondersteunt, zoals stond vermeld op een slide van AMD. Dat lijkt echter niet te kloppen. Dit is aangepast in het artikel. Daarnaast is een tabel toegevoegd waarin alle moderne chipsets van AMD worden vergeleken.