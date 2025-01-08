ASUS brengt dit jaar overklokmoederbord ROG Apex uit voor gebruik met AMD-cpu's

ASUS heeft een nieuwe versie van zijn ROG Apex-moederbord ontwikkeld voor overklokkers die AMD-cpu's gebruiken. De ROG Crosshair X870E Apex ondersteunt de nieuwe chipsets van de AMD Ryzen 9000-cpu's. Voorheen bracht ASUS alleen Apex-moederborden voor Intel uit.

ASUS brengt later dit jaar de nieuwe moederborden uit. Het betreft de ROG Crosshair X870E en de X870E Extreme. Deze modellen zijn compatibel met AMD's nieuwe Ryzen 9000-cpu's, waarvoor inmiddels meerdere fabrikanten nieuwe moederborden hebben uitgebracht. AMD introduceerde de nieuwe Ryzen 9000-serie eerder deze week tijdens de CES.

De Apex-lijn is oorspronkelijk gericht op consumenten, maar overklokkers gebruiken deze veel. Ze hebben al meerdere snelheidsrecords gevestigd met het moederbord, doorgaans met Intel-chips. De nieuwe Crosshair X870E is het eerste ASUS-moederbord voor AMD. Het bedrijf geeft aan dat het al met meerdere overklokkers heeft samengewerkt. Overklokkers behaalden met een DDR5-kit een snelheid van 10.200MT/s met enkel luchtkoeling, samen met een AMD Ryzen 5 8500G.

Het moederbord is uitgerust met functies voor overklokken. Het bevat een knop die ASUS ReTry noemt en waarmee het moederbord sneller kan heropstarten, en een andere knop waarmee gebruikers snel de biosfuncties kunnen bekijken. Het bord heeft hoge, dunne heatsinks, een L-vormige heatpipe voor warmteafvoer en extra veel headers voor ventilators. Ook heeft het moederbord slechts twee DIMM-slots in plaats van de gebruikelijke vier. ASUS levert de Apex Crosshair ook met een aparte fan voor geheugenkoeling.

ASUS ROG Apex X870E

De Crosshair X870E is ook praktisch ontworpen voor doorsnee gebruikers. Het moederbord heeft bijvoorbeeld twee PCIe 5.0 x16-slots waarmee gebruikers meerdere gpu's tegelijk kunnen aansluiten. Er zijn ook vijf M.2-slots, waarvan drie met een PCIe 5.0-interface. Het model biedt verder ondersteuning voor Wi-Fi 7.

ASUS zegt dat het het X870E-moederbord eerst aan enkele overklokkers geeft en het daarna beschikbaar wil maken voor consumenten. Dat moet nog in het eerste kwartaal van dit jaar gebeuren, volgens het bedrijf. Daarna werkt het nog aan een Extreme-variant, maar ASUS noemt geen specificaties of verschillen met het doorsnee model. Het is nog onduidelijk wat het moederbord gaat kosten.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 08-01-2025 16:50 25

08-01-2025 • 16:50

25

Lees meer

ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX

vanaf € 575,25

Alles over dit product

MSI toont zijn eerste moederbord met AM5-socket met kabelloos ontwerp
MSI toont zijn eerste moederbord met AM5-socket met kabelloos ontwerp Nieuws van 21 mei 2025
Gigabyte onthult 'kabelloze' witte moederborden met B850- en X870-chipsets
Gigabyte onthult 'kabelloze' witte moederborden met B850- en X870-chipsets Nieuws van 9 mei 2025
ASUS erkent vernieuwd Q-Release Slim om niet beschadigen gpu te vergemakkelijken
ASUS erkent vernieuwd Q-Release Slim om niet beschadigen gpu te vergemakkelijken Nieuws van 24 maart 2025
Overkloksoftware OCCT komt naar Linux en de Steam Deck
Overkloksoftware OCCT komt naar Linux en de Steam Deck Nieuws van 18 februari 2025
'ASUS Zenfone 12 Ultra heeft 6,78”-oledscherm en draait op Snapdragon 8 Elite'
'ASUS Zenfone 12 Ultra heeft 6,78”-oledscherm en draait op Snapdragon 8 Elite' Nieuws van 3 februari 2025
Intel introduceert low-end Twin Lake-processors
Intel introduceert low-end Twin Lake-processors Nieuws van 9 januari 2025
Videokaartmakers kondigen eigen Nvidia GeForce RTX 50-kaarten aan
Videokaartmakers kondigen eigen Nvidia GeForce RTX 50-kaarten aan Nieuws van 7 januari 2025
Fabrikanten brengen goedkopere moederborden voor AMD Ryzen 9000-processors uit
Fabrikanten brengen goedkopere moederborden voor AMD Ryzen 9000-processors uit Nieuws van 7 januari 2025
Listings wijzen op vier nieuwe ASUS RTX 5080- en RX 9070-videokaarten
Listings wijzen op vier nieuwe ASUS RTX 5080- en RX 9070-videokaarten Nieuws van 29 december 2024
Overklokkers halen recordsnelheid van 9,1GHz op Raptor Lake-i9-cpu
Overklokkers halen recordsnelheid van 9,1GHz op Raptor Lake-i9-cpu Nieuws van 15 maart 2024
Overklokker verbetert prestatie van Radeon-igpu met 37 procent via ramtimings
Overklokker verbetert prestatie van Radeon-igpu met 37 procent via ramtimings .Geek van 9 februari 2024
Overklokker haalt kloksnelheid van 5,4GHz op Ryzen 7 7800X3D
Overklokker haalt kloksnelheid van 5,4GHz op Ryzen 7 7800X3D Nieuws van 6 april 2023
Overklokker Elmor breekt acht jaar oud kloksnelheidsrecord met Core i9 13900K
Overklokker Elmor breekt acht jaar oud kloksnelheidsrecord met Core i9 13900K Nieuws van 20 oktober 2022
Meer producten en artikelen
Moederborden ASUS ROG CES 2025 Overklokken

Reacties (25)

-Moderatie-faq
25
25
5
0
0
19
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Morress 8 januari 2025 16:54
Meerdere gpu's' kleine usecase toch?

Nu komen alle n=1 om te reageren,maar; serieus hoe groot is die markt nog?!
tmagus @Morress8 januari 2025 17:10
Groter dan iemand dat alle vijf M.2-slots vult? :+ .
Waarom gooien ze elk moederbord en dus alle lanes vol met m2 dat begrijp ik ook niet. :?
un1ty @tmagus8 januari 2025 18:02
Ik ben dan die n=1 blijkbaar :o
  • 1x M.2 slot voor baremetal windows boot.
  • 1x M.2 slot voor ZFS cache icm 4x12TB ZFS HDD pool.
  • 3x M.2 slot voor ZFS SSD pool.
Unraid, ProxMox en TrueNAS (bijv.) beginnen steeds populairder te worden als je al je systemen wilt vervangen door 1 die alles tegelijk kan. Zo draai ik nu mijn NAS/Dockers/VM's nu vanaf 1 systeem en zit er ook een betrouwbare redudantie in de opslag. Uiteraard redudantie != backup, dus daar heb ik nog wel een kleine NAS voor waar ik mijn backups op draai, maar die staat op 2u~4u per week na, vrijwel altijd in standby.
OruBLMsFrl @un1ty8 januari 2025 18:59
Gave setup, maar ik zou HDD's niet snel met een overclock moederbord combineren. Tenminste, uitgaande dat je daar ook een deftige videokaart en processor mee combineert, krijgen die HDD's het vermoedelijk vrij regelmatig warmer dan goed voor de levensduur is. Kun je zoiets toch beter in een apart systeempje huisvesten dat de storage op prettige temperatuur weet te houden.
Cuqebaqer @OruBLMsFrl8 januari 2025 19:45
Hangt er maar vanaf tegenwoordig is alles dual chamber waar de hhd cage zit. Die krijgen vaak hun eigen aanvoer.
un1ty @OruBLMsFrl8 januari 2025 20:55
Nouja het was meer een reactie op "hoeveel mensen vullen er nou 5 m.2 slots", dat staat los van het overclocken. Qua videokaart heb ik er ook maar een RTX4060 in zitten, puur voor wat (nvidia) features in mijn Windows VM. De zwaarste game die ik in de afgelopen jaren heb gespeeld is waarschijnlijk Doom Eternal en dat trekt die kaart gemakkelijk.
Maar eventueel zou ik er nog een 2e grafische kaart bij in kunnen doen (als ik nog PCIe lanes over had), om er eentje aan plex te koppelen voor transcode. Om in te gaan op Morress' oorspronkelijke vraag. Dus in mijn use-case zou ik maar zo 2 grafische kaarten in het systeem kunnen hebben en alle m.2 sloten in gebruik, zonder dat daar direct een zware load aan vast zit, zoals AI of gaming.

Vwb. de hardeschijven zitten achter de front-intake gemonteerd en die zweven ergens tussen 25 tot max 40 graden (idle tot full system load), en dat in een airflow beknepen Bequiet Darkbase 900 kast, zou ik voor een beter ventilerende kast als een Fractal Define/Meshify hebben gekozen dan zou dat nog lager liggen, dus dat is allemaal een non-issue
OruBLMsFrl @un1ty9 januari 2025 00:47
Tot je een rtx5090 en zwaar overclocked cpu in een kast stopt. Maar goed, het ging je niet om dit artikels speciaal overclocking moederbord, enkel de 5x m.2 slots, en dan kan het prima. Dat is juist zo een lichter systeem waar ik op doelde waar je dan je hdd's beter in kan doen dan zo een overclockers droom.
Madrox @un1ty9 januari 2025 06:11
Dan is dit plankje eigenlijk niet voor jou bedoeld. Als je al die dingen draait, wil je een stabiel platform lijkt mij. Dus ja, ik vind dat ze de plank misslaan. Een oc bord moet vooral goed kunnen overklokken , de rest is bijzaak
dennizv2 @tmagus8 januari 2025 17:50
Je kunt zoveel lanes op het moederbord maken als je zou willen. De CPU kan er alleen maar een vast aantal tegelijk aansturen. Als je dus geen SSD's aansluit op die lanes is er toch niks aan de hand?
bantoo @Morress8 januari 2025 17:10
Voor gaming is het wel een beetje achterhaald maar er zijn zat andere workloads die je over N GPUs kan schalen. Of je dat dan ook in een desktop gaat doen is een andere vraag maar een 2x 5090 bakje heeft best wat perf aan boord.
Xfade @Morress8 januari 2025 18:42
Dit mobo is sws al kleine usecase.
MrFax @Morress9 januari 2025 00:52
Nu komen alle n=1 om te reageren
Ik vind dit wel een beetje een "gotcha" ding om te zeggen, terwijl het juist een beetje een contradictie is om te zeggen. Als je van te voren verwacht dat er zoveel mensen gaan reageren, dan is dit een beetje een rare opmerking om te maken.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 9 januari 2025 01:00]

eazyq 8 januari 2025 17:01
Werkt dat überhaupt nog, meerdere GPU’s op een moederbord?
Icekiller2k6 @eazyq8 januari 2025 17:31
Yip voor ai….
4x3090…
eazyq @Icekiller2k68 januari 2025 17:43
Thanks dan snap ik dat.
Morress @eazyq8 januari 2025 17:18
Jawel,maar niet meer SLI(d8 ik)
vlaaing peerd @Morress9 januari 2025 08:57
SLI werkt nog tot de RTX3090, maar support is gestopt en was al mager sinds de RTX20**.

Met DirectX12 en Vulkan API's is hardware SLI ook niet echjt meer nodig en NVlink heeft grotendeels de functionaliteit overgenomen (al kunnen consumenten maar 2 kaarten maximaal aansluiten en kon je met SLI tot 4 aansluiten).

Daarnaast heeft de betere performance én de chipdip van de afgelopen jaren gezorgd dat kaarten zo duur waren dat kopers niet snel geneigd waren om er meteen 2 van te kopen.
tw_gotcha 8 januari 2025 17:13
als je de meerprijs van dit mobo stopts in een duurdere cpu of gpu heb je geen overclock nodig, en als je van alles het snelste hebt is er geen use case voor overklokken
Cuqebaqer @tw_gotcha8 januari 2025 19:46
Core clock niet perse, maar all core boost clocks wel. Dat levert toch performance op. Zeker met de huidige AMD chips
Sparks.nl 8 januari 2025 17:16
Ik had het nieuws al gezien op op het hwbot discord forum (en plaatje gezien). Goed nieuws.
Ludwig005 8 januari 2025 17:21
Wat een monsterbord! Ik kan me alleen voorstellen dat hardware enthousiastelingen hier lange tijd op hebben gewacht. AMD heeft het beter voor elkaar als het gaat om I/O, maar hun borden voor de high end zagen er niet zo gaaf uit. Tot ik deze zag! :9~
€700, je krijgt waarvoor je betaalt! Een van de weinige borden waarvoor het waard is dik te betalen.

[Reactie gewijzigd door Ludwig005 op 8 januari 2025 17:21]

mr.loepie 8 januari 2025 18:02
Ik vind het jammer dat asus het af laat weten met witte borden. Zoals de formula. Ik wil wel upgraden naar 285k maar dan met een mooi wit bord van asus, zoals de formula.
groene henk 8 januari 2025 19:12
De nieuwe Crosshair X870E is het eerste ASUS-moederbord voor AMD.

???
mr.loepie @groene henk8 januari 2025 19:41
De Apex versie wel, hier zitten onderhand maar 2 memory dimms op.
UnknownTweaker 14 januari 2025 15:48
Leuk voor ze ! Ik als AMD fan, zal NOOIT een ASUS product kopen, omdat ze mij al genoeg belazerd hebben. ( Ik verkoop gemiddeld 50 systemen per jaar ) En ZEKER geen ANUS moederbord ! De laatste paar jaar, gebruik ik alleen nog maar ASRock moederborden ! De beste moederborden ooit, en ASRock heeft ook de beste costumer support ( iig in Nederland )

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.