ASUS brengt dit jaar overklokmoederbord ROG Apex uit voor gebruik met AMD-cpu's

ASUS heeft een nieuwe versie van zijn ROG Apex-moederbord ontwikkeld voor overklokkers die AMD-cpu's gebruiken. De ROG Crosshair X870E Apex ondersteunt de nieuwe chipsets van de AMD Ryzen 9000-cpu's. Voorheen bracht ASUS alleen Apex-moederborden voor Intel uit.

ASUS brengt later dit jaar de nieuwe moederborden uit. Het betreft de ROG Crosshair X870E en de X870E Extreme. Deze modellen zijn compatibel met AMD's nieuwe Ryzen 9000-cpu's, waarvoor inmiddels meerdere fabrikanten nieuwe moederborden hebben uitgebracht. AMD introduceerde de nieuwe Ryzen 9000-serie eerder deze week tijdens de CES.

De Apex-lijn is oorspronkelijk gericht op consumenten, maar overklokkers gebruiken deze veel. Ze hebben al meerdere snelheidsrecords gevestigd met het moederbord, doorgaans met Intel-chips. De nieuwe Crosshair X870E is het eerste ASUS-moederbord voor AMD. Het bedrijf geeft aan dat het al met meerdere overklokkers heeft samengewerkt. Overklokkers behaalden met een DDR5-kit een snelheid van 10.200MT/s met enkel luchtkoeling, samen met een AMD Ryzen 5 8500G.

Het moederbord is uitgerust met functies voor overklokken. Het bevat een knop die ASUS ReTry noemt en waarmee het moederbord sneller kan heropstarten, en een andere knop waarmee gebruikers snel de biosfuncties kunnen bekijken. Het bord heeft hoge, dunne heatsinks, een L-vormige heatpipe voor warmteafvoer en extra veel headers voor ventilators. Ook heeft het moederbord slechts twee DIMM-slots in plaats van de gebruikelijke vier. ASUS levert de Apex Crosshair ook met een aparte fan voor geheugenkoeling.

De Crosshair X870E is ook praktisch ontworpen voor doorsnee gebruikers. Het moederbord heeft bijvoorbeeld twee PCIe 5.0 x16-slots waarmee gebruikers meerdere gpu's tegelijk kunnen aansluiten. Er zijn ook vijf M.2-slots, waarvan drie met een PCIe 5.0-interface. Het model biedt verder ondersteuning voor Wi-Fi 7.

ASUS zegt dat het het X870E-moederbord eerst aan enkele overklokkers geeft en het daarna beschikbaar wil maken voor consumenten. Dat moet nog in het eerste kwartaal van dit jaar gebeuren, volgens het bedrijf. Daarna werkt het nog aan een Extreme-variant, maar ASUS noemt geen specificaties of verschillen met het doorsnee model. Het is nog onduidelijk wat het moederbord gaat kosten.