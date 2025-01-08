E Ink kondigt digitale poster InkPoster aan

E Ink kondigt in samenwerking met PocketBook en Sharp de digitale poster InkPoster op basis van e-ink aan. Het apparaat moet in drie afmetingen uitkomen en kost naar verwachting tussen de 599 en 2399 dollar. Er zijn nog geen releasedata en europrijzen bekendgemaakt.

Tijdens de CES 2025 toont E Ink de verschillende maten van de InkPoster. Het gaat om varianten van 13,3" en 28,5" met een 3:4-beeldverhouding, en de 31,5"-versie met een 16:9-verhouding. Gebruikers kunnen via wifi en bluetooth kunstbeelden naar het scherm sturen, waarna de InkPoster dit toont. E Ink spreekt over 'duizenden kunstwerken' die door het bedrijf geselecteerd zijn.

Een InkPoster maakt gebruik van E Ink Spectra 6-technologie om beelden in kleur weer te geven op basis van zes basiskleuren. Het is niet duidelijk hoeveel kleuren de digitale posters precies kunnen weergeven, al spreekt het bedrijf over een 'gamutvolume van 60.000'. Vanwege het gebruik van e-ink in plaats van een conventioneel oled- of lcd-paneel gebruikt de poster alleen stroom als er een nieuw beeld gegenereerd moet worden. Volgens E Ink gaat een enkele acculading daarom tot een jaar mee. Opladen gebeurt via een USB-C-poort.