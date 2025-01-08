E Ink kondigt digitale poster InkPoster aan

E Ink kondigt in samenwerking met PocketBook en Sharp de digitale poster InkPoster op basis van e-ink aan. Het apparaat moet in drie afmetingen uitkomen en kost naar verwachting tussen de 599 en 2399 dollar. Er zijn nog geen releasedata en europrijzen bekendgemaakt.

Tijdens de CES 2025 toont E Ink de verschillende maten van de InkPoster. Het gaat om varianten van 13,3" en 28,5" met een 3:4-beeldverhouding, en de 31,5"-versie met een 16:9-verhouding. Gebruikers kunnen via wifi en bluetooth kunstbeelden naar het scherm sturen, waarna de InkPoster dit toont. E Ink spreekt over 'duizenden kunstwerken' die door het bedrijf geselecteerd zijn.

Een InkPoster maakt gebruik van E Ink Spectra 6-technologie om beelden in kleur weer te geven op basis van zes basiskleuren. Het is niet duidelijk hoeveel kleuren de digitale posters precies kunnen weergeven, al spreekt het bedrijf over een 'gamutvolume van 60.000'. Vanwege het gebruik van e-ink in plaats van een conventioneel oled- of lcd-paneel gebruikt de poster alleen stroom als er een nieuw beeld gegenereerd moet worden. Volgens E Ink gaat een enkele acculading daarom tot een jaar mee. Opladen gebeurt via een USB-C-poort.

E Ink InkPosterE Ink InkPosterE Ink InkPoster
Model InkPoster 13,3" InkPoster 28,5" InkPoster 31,5"
Resolutie 1200x1600 pixels
150ppi		 2160x3060 pixels
131ppi		 2560x1440 pixels
94ppi
Beeldverhouding 3:4 16:9
Accu 13.000mAh 20.000mAh
Afmeting 34,25x41,86x2,45cm 70,92x88,37x2,45cm 59,9х93,47х2,45cm
Gewicht 2,1kg 7kg 6kg
Adviesprijs (VS) 599 dollar 2399 dollar 1699 dollar

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 08-01-2025 16:49
89 • submitter: HikariMisako

08-01-2025 • 16:49

89

Submitter: HikariMisako

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Reacties (89)

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Silence 8 januari 2025 16:55
Ik koop wel een poster voor 15 euro lol. 2400 doe ff normaal
Tjidde @Silence8 januari 2025 16:58
Je poster van 15 euro is wel statisch.

Nu kun je elke dag een random poster hebben. Dan heb je naar een half jaar hem eruit.
TheVivaldi @Tjidde8 januari 2025 19:34
Dat ook, en welk soort papier ga je gebruiken? Als geen gerecycled of FSC-papier is (waar de meeste bedrijven ook niet voor zullen kiezen, want geld), dan is het ook niet echt bevordelijk te noemen. Nu wil ik niet zeggen dat een e-inkscherm zo groen is, maar daar is het meer de initiële productie die niet groen is, want het stroomverbruik is nihil.
t2012 @TheVivaldi9 januari 2025 07:22
(...) Als geen gerecycled of FSC-papier is (waar de meeste bedrijven ook niet voor zullen kiezen, want geld) (...)
Waar baseer je deze uitspraak op? Bijna al het papier is naast het gerecyclede papier van fsc hout. Fsc betekend verantwoord bosbeheer. Kan ook makkelijk want fsc is het makkelijkste met zachthout te maken en het goedkoopste. Of denk je dat ze van hardhout papier maken.

Veel posters zijn wel gelamineerd dat betekend dat er een laagje plastic overheen zit. Dus naast het productieproces van papier en het lamineren is ten opzichten van de e-waste papier wel een duurzamere optie.
Boost9898 @TheVivaldi9 januari 2025 08:31
Wil je hier echt de duurzaamheidkaart trekken? FSC-papier en gerecycled materiaal worden steeds vaker gebruikt, en die paar posters hebben een veel kleinere impact dan de productie van een e-inkscherm. Bovendien is dit vooral voor commerciële toepassingen bedoeld, niet om jouw postergebruik te vervangen. Misschien iets genuanceerder naar kijken?
TheVivaldi @Boost98989 januari 2025 11:08
Bovendien is dit vooral voor commerciële toepassingen bedoeld, niet om jouw postergebruik te vervangen.
Daarom had ik het in mijn vorige reactie ook over bedrijven en niet over mijn eigen gebruik?
KokiriGeorge @TheVivaldi8 januari 2025 21:23
Is dat niet ook zo voor een papieren poster? Initiële productie niet zo groen en nihil stroomverbruik?
TheVivaldi @KokiriGeorge8 januari 2025 21:33
Nee, want van papieren posters heb je regelmatig nieuwe nodig en op langere termijn is dat minder groen (tenzij je dus voor gerecycled of FSC kiest, wat de meeste bedrijven niet doen).
B64 @TheVivaldi8 januari 2025 22:22
Hoezo heb je dan regelmatig een nieuwe nodig? Dat zit toch echt tussen de oren denk ik...
Een poster van goede kwaliteit drukwerk gaat erg lang mee, ik heb er hier al 30 jaar eentje aan de muur hangen. Kleuren zijn niet meer zo helder als in 't begin, maar toch. Nou is dat wel heel extreem, maar een goede poster moet toch wel een jaartje of 10 mee kunnen lijkt me.

Daarbij geldt dat je papier ook prima kunt recyclen (hoewel dat ook een vrij vervuilend proces is, als het opnieuw gebleekt moet worden). Nou kan electronica ook gerecycled worden maar door allerlei verlijmingen en lamineringen is de opbrengst daarbij vaak niet heel geweldig. En vaak gaat het dan om downcycling - in een nieuw e-ink-scherm zullen weinig componenten zitten die gemaakt zijn uit herwonnen grondstoffen uit een oud exemplaar.
TheVivaldi @B648 januari 2025 22:51
Waarom je een nieuwe nodig hebt? Omdat bedrijven niet 30 jaar lang dezelfde poster gebruiken? Ik had het over bedrijven, hè.
talin @TheVivaldi9 januari 2025 12:17
wij hebben ongeveer 300 winkels in Europa, daar hebben we per winkel minimaal 3 schermen 85" in Portriait mode staan als digital signage (lees reclame in raam en in winkel) die schermen kosten minder dan 500 euro per stuk.
die kunnen we met een narrowcasting kastje achter dat scherm centraal aansturen.

ik zie dit nog niet als vervanging, de prijs niet, tevens de aansturing niet.
vlaaing peerd @talin9 januari 2025 13:18
Even de 2 zuinigste bekeken (een Dynascan en Sharp/NEC display) Bij 24/7 gebruik zal deze jaarlijks tussen de 400,- en 600,- aan stroom verbruiken, terwijl de E-ink poster slechts 1 batterijlading nodig heeft (bij 13.000 mAh grofweg €0,01).

Overigens heb ik geen enkel 82" signage display gevonden van €500,- en de Dynascan en NEC zitten op respectievelijk €4.400,- en €11.000,-

Ik zou dus graag een kopje koffie willen doen met je leverancier, tenzij deze Von Münchhausen heet.
talin @vlaaing peerd9 januari 2025 13:54
excuus het zijn 86" schermen.
als men in dit soort volumens afneemt krijg je geen consumentenprijs.

https://www.aplusk.nl/nl/ is bijvoorbeeld een leverancier waar je afspraken mee zou kunnen maken (niet onze leverancier)

punt wat ik wilde maken is dat de markt er nog niet voor is om dit soort schermen in te zetten op de plaatsen waar ze wellicht voor bedoeld zijn.
gfgw @TheVivaldi9 januari 2025 16:22
De vergelijking is lastig te maken. Wat neem je allemaal mee? De winning van de grondstoffen? De energie van de productie, en van het transport naar de gebruiker?
Vergeet bij een poster de drukinkt niet. Dat is niet het meest milieuvriendelijke goedje.
MarvinJames @Silence8 januari 2025 16:58
Na 160 posters ben je uit de kosten! :) (energiekosten buiten beschouwing gelaten)
phray @MarvinJames8 januari 2025 16:59
Energiekosten zullen redelijk gering zijn aangezien het E-ink is ;)
Verwijderd @MarvinJames8 januari 2025 20:58
klopt, deze gaan niet kapot.
Dazzyreil @MarvinJames9 januari 2025 14:28
Enige verschil is dat je dan wel 160 posters tot je beschikking hebt om op te hangen xD
phoenix2149 @Silence8 januari 2025 17:17
Zeiden ze 25 jaar geleden ook over de HDTV die toen ~5000 dollar kostte.

Alle nieuwe techniek kost geld en wordt vanzelf goedkoper.

Hoe cool zou het zijn als je een laag energie gebruikende e-ink poster allerlei schilderijen kunt projecteren of filmposter of striphelden of wat ook. Cool toch.

Als je hem in de keuken hangt kun je er zelfs je recept op projecteren! scheelt vieze kookboeken. Top man.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 8 januari 2025 17:17]

JT @phoenix21498 januari 2025 19:36
31,5" Home Assistent custom dashboard alles-overzicht met talloze grafiekjes, yeah baby 8)
AJediIAm @JT9 januari 2025 17:47
Shut up and take my money!

Helaas nog geen touch screen. Volgend jaar misschien?
TheVivaldi @phoenix21498 januari 2025 19:36
Mij lijkt het best cool. Soort van Samsung Frame TV, maar dan met de voordelen van e-ink.
Llopigat @Silence8 januari 2025 17:05
Het is te duur ja maar als de prijs naar beneden gaat dan wordt het wel interessant.

Maar ik denk dat dit meer gericht is op bedrijven. Die van die flauwekul PR shit laten zien. Bij ons hebben we daar TV schermen voor hangen, allemaal plaatjes van blije mensen en hoe goed ons bedrijf wel niet is. Blahblah :r
Vaevictis_ @Llopigat8 januari 2025 17:20
Kun je nog beter een samsung frame tv ophangen. Heb je meer functionaliteiten.
phoenix2149 @Vaevictis_8 januari 2025 17:37
En ongevraagde ads
TheVivaldi @phoenix21498 januari 2025 19:32
En een hoger energieverbruik. Goed, 40 watt is geen schokkend verbruik, maar toch hoger dan e-ink en elke eurocent telt, zeker voor bedrijven.

Edit: omdat het blijkbaar niet duidelijk was: gebruiker Vaevictis_ had het over dat je beter een Samsung Frame kunt ophangen, waar gebruiker phoenix2149 en ik op reageerden. Het stroomverbruik waar ik op doelde was dus dat van de Frame.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 8 januari 2025 21:35]

STFU @TheVivaldi8 januari 2025 20:27
Dat is 1 kWh per dag. Dat is minder dan 1 minuut loon voor een gemiddelde medewerker van een bedrijf.
TheVivaldi @STFU8 januari 2025 21:33
1 kWh per dag? Dan zet Samsung zichzelf niet goed neer door een hoger stroomverbruik op te geven.
phoenix2149 @TheVivaldi8 januari 2025 20:45
Het zou een jaar op een accu mee gaan. Laat het reëel een half jaar zijn.

Dan is 20.000mAh *2 wat neerkomt op zo’n 150Wh of wel 0,15kWh.

Dat valt weg in het sluip verbruik van een huishouden laat staan een bedrijf.
Never mind denk dat je de Samsung frame doelde niet de InkPoster

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 8 januari 2025 21:06]

TheVivaldi @phoenix21498 januari 2025 21:34
Klopt. Hierboven werd gezegd dat je beter een Samsung Frame kunt ophangen, waar de persoon boven mij en ik op reageerden.
RielN @Llopigat8 januari 2025 21:14
Tijd voor iets nieuws, zo te horen.
Oon @Llopigat8 januari 2025 22:23
Voor 2400 euro kun je een dom schermpje met een Raspberry Pi of Chromecast toch best wel een tijdje laten draaien :+

Zeg 100 watt aan verbruik, 36 cent per kWh, dan kom je op 6666kWh -> 66.660 uur -> 2777,5 dagen -> 7,6 jaar aan het 24/7 op volle helderheid aan hebben staan van een 50" TV uit
Davey400 @Oon8 januari 2025 22:50
Waarbij de door jou gebruikte hardware ook niet gratis is en ook onderhoud (inclusief updates want volledig draaiend OS) nodig heeft.
M.a.w.: binnen een jaar of 5 is zelfs deze duurste versie al goedkoper dan de door jou voorgestelde inferieure oplossing.
Oon @Davey4008 januari 2025 22:54
Updates heb je niet nodig als je er gewoon een USB-stick met een slideshow of wat foto's in stopt, maar als je je Raspberry Pi aan het internet hangt kun je updates automatiseren.
En een TV van dat formaat heb je voor ~300 euro, dan gaat er misschien 15% van de berekening af, maar kom je nog op ruim 6 jaar uit.

Inferieur zou ik 't ook absoluut niet noemen, want de kwaliteit van deze e-ink displays is echt nog niet denderend. Maar mijn punt was vooral dat het primaire nut/doel van e-ink het lage verbruik is, maar je kunt voor deze prijs een TV met z'n volle verbruik heel lang laten draaien. Ik zeg niet dat niemand deze zou moeten kopen of dat er geen voordelen aan zitten, maar prijstechnisch is het echt nog niet interessant.
Indy81 @Oon9 januari 2025 10:02
Verbruik is niet het enige verschil van een e-ink scherm.
Je moet het meer vergelijken met een poster dan met een scherm. En dat komt met andere voor en nadelen dan een normaal scherm.

Lichtinval: geen probleem voor e-ink.
Het heeft ook geen backlight bleeding. Wij hebben bijvoorbeeld in onze slaapkamer zo'n klein muur paneeltje met een schermpje, nou, niks irritanter dan dat. Ook al staat het op 'donker', het is nog steeds de enige lichtbron als je wil slapen. Denk je eens in dat in een donkere kamer, al je schilderijen licht geven omdat er een scherm achter zit.

Ja, ze zijn duur, maar het is echt een ander klasse product dan een tv of monitor. Voor nu voor velen te duur, maar het heeft meer de kwaliteiten van een schilderij dan van een TV, en voor een goed schilderij valt de prijs best mee.
AJediIAm @Oon9 januari 2025 17:46
Samsung frame kost iets meer dan €1000, dus terugverdientijd is 4.4 jaar.
SgtElPotato @Silence8 januari 2025 16:57
Prima toch, geen product voor jou. Schijnbaar is er een markt voor dus kunnen anderen dit product mooi kopen :)
:murb: @Silence8 januari 2025 16:59
Of je leent echte kunstwerken bij een kunstuitleen voor minder als je wat variatie en iets originelers wil.
mjtdevries @:murb:9 januari 2025 13:08
nah, liever iets moois aan de muur hangen. :)
Mathi159 @Silence8 januari 2025 18:27
Liever dit dan die digitale fotolijstjes
jongetje @Silence9 januari 2025 07:20
Er zijn ook duizenden en duizenden mensen die elke dag met de auto naar hun werk gaan terwijl ze op 5 km fiets afstand wonen. Die kopen een auto, benzine, verzekering, brandstof, onderhoud en hebben afschrijving.

De eerste telefoon was ook duur, de eerste mobiele telefoon was ook duur. Met een telefoon van 80euro kun je net zo goed bellen als met een smartphone van 1300euro.

In een hotel van 100euro per nacht kun je net goed goed slapen als in een hotel van 1000euro per nacht.

En zo zijn er nog legio voorbeelden van dingen die je goedkoper kunt doen, maar ik vind het wel een grappig product. Denk dat dit voor bedrijven al een leuk iets is om elke week hun nieuwe/actuele aanbiedingen op te tonen. Hoef je ook niet een TV scherm de hele dag van stroom te voorzien.
SeenD @Silence9 januari 2025 10:46
Bestaat de expo nog? :) Nostalgisch bladeren door de posters.
PdeBie @SeenD9 januari 2025 14:38
Nee expo is al enkele jaren failliet.

https://www.quotenet.nl/z...reukhoven-failliet-28631/

Maar dat was inderdaad wel altijd wat ik ook deed in de Expo. Posters kijken en mokken met foute teksten kopen voor verjaardagen etc.
dr86 8 januari 2025 17:04
Het idee is leuk, maar de resolutie is laag en de prijs is gigantisch, maar goed, over een jaar of 10 is dit wellicht voor een paar tientjes te koop
SunnieNL @dr868 januari 2025 17:38
Ben voornamelijk beniewd naar wat voor scherm er in zit. Het scherm van de ReMarkable Paper Pro heeft rond de 20k kleuren en is zeer flets. De voorbeelden hier op de marketing fotos zien er meer uit richting LCD achtige helderheid en veel meer kleuren dan 60k.
TheVivaldi @SunnieNL8 januari 2025 19:37
Voor een poster zou 20K ook niet slecht zijn. Een poster is niet bedoeld om zo realistisch mogelijk te zijn, maar om de aandacht te trekken. Ook een ietwat fletse poster kan aandacht trekken, afhankelijk van waar je hem hangt.
Mastakilla @SunnieNL8 januari 2025 20:26
"LCD achtige helderheid"? :+
Denk dat het bij e-ink gewoon een kwestie is van een sterkere lamp erop te richten...
lezzmeister @dr868 januari 2025 17:31
Dit is al heel lang te koop en niet bepaald nieuw (6 kleuren wel maar e-ink/epaper niet), ik verwacht niet dat de prijzen veel zullen zakken.

Ik heb een klein paneel aan een microcontroller hangen met maar 3 kleuren en dat was al iets van €25 waar zulke kleine schermpjes als TFT een euro of 5-6 zijn. Veel meer rek zie ik niet en dat zal voor grote panelen niet veel beter zijn.
mjtdevries @dr869 januari 2025 13:14
De resolutie is laag voor iets dat je in je hand houd.
Maar dit is bedoeld voor aan de muur en dan zit je niet op 30 cm te kijken. Voor die situatie is de resolutie hoog genoeg.

Een groter probleem is dat e-ink nog niet de verzadiging en contrast heeft die je voor een poster of schilderij wilt. Dus je zal je moeten beperking tot afbeeldingen van aquarels.
dr86 @mjtdevries9 januari 2025 18:04
Mwa drukwerk is altijd 300dpi en een poster in een vaak de helft daarvan. Dus dit is nog wel wat lager dan een geprinte poster.

Als ik in huis een poster heb hangen dan wil ik wel dat het een beetje scherp is, dan is 150dpi wel het minimum
mjtdevries @dr869 januari 2025 18:37
Denk er om dat dit ppi zijn en geen dpi.
En nogmaals: de cruciale factor is dat je dit van een afstand bekijkt en niet van dichtbij.

150 ppi kan prima voor iets wat aan de muur hangt en waar je dus al snel minimaal een meter vanaf staat.
Frituurman 8 januari 2025 17:33
Kijk ook eens naar de markt voor bioscopen. In plaats van posters of tv-schermen, e-ink schermen waarop je posters van films kunt afbeelden en met een druk op de knop kunt vervangen voor films die er aan zitten te komen. Ideaal. Ik zie hier wel wat in. Wellicht ook voor thuis, want altijd maar dat schilderij aan de muur. Meh..
SunnieNL @Frituurman8 januari 2025 17:49
Ik denk dat de bioscopen nu een stuk goedkoper uitzijn met de schermen die ze gebruiken. En die refreshen ook nog een een stuk sneller. Zelfs met de energiekosten meegerekend denk ik dat het een aantal jaar duurt voordat ze zo'n e-inkt scherm eruit zouden hebben op de grote die ze nu gebruiken.

Plus het feit dat ze op de huidige schermen ook trailers kunnen tonen en veel meer bewegende animaties.
TheVivaldi @Frituurman8 januari 2025 19:39
Tegen een echt schilderij kan het niet op. Maar eerlijk is eerlijk: mensen betalen daar ook graag voor. Zelfs voor een onbekendere schilder kan het al in de honderden euro's lopen. Nu is dat wel iets unieker natuurlijk, maar ik zie het best wel gebeuren dat mensen dan ook geld over hebben voor een e-inkposter.
Morkatog 8 januari 2025 17:26
Leuk concept! Het is nu nog duur maar dat is niet gek: het is nieuw. Wanneer de prijzen omlaag gaan vind ik het iig een interessante.
SunnieNL @Morkatog8 januari 2025 17:46
Als het 1/3 van de prijs wordt, is het een stuk interessanter.
Nu is het goedkoopste model net zo duur als een ReMarkable Paper Pro terwijl die maar een klein stukje groter is: 11.8" vs 13.3" en dan is de de DPI en resolutie ook nog veel lager dan de ReMarkable.
Kun je bijna beter die laatste kopen en aan de muur hangen in een lijstje :)
Morkatog @SunnieNL8 januari 2025 17:48
Klopt, maar als ik mij niet vergis heeft die wel het probleem dat in deze video ook is aangekaart: minder heldere kleuren?
SunnieNL @Morkatog8 januari 2025 17:57
Dat is waar... 20k kleuren vs 60k kleuren.
In mijn hoofd zijn 60k kleuren ook niet genoeg voor een normaal schilderij of poster. En zeker de DPI schiet naar mijn idee te kort bij deze schermen. Maar mogelijk moet ik ze keer in het echt zien met een goede foto erop van een echt schilderij of poster.
vrow @SunnieNL8 januari 2025 22:12
Tja, ik ben oud.
Mijn Commodore had 16 kleuren, daarna een pc met 1 kleur (groen of oranje).
Toen 4 kleuren, toen 16, 256 en uiteindelijk 65535 kleuren.
Dat laatste was al echt goed en had voor je gevoel alle kleuren al.
Ik denk dan ook dat het niet zal liggen aan het aantal kleuren, maar meer aan de verzadiging. De meeste kleuren-e-inkschermen zijn nog wat flets. Dus ik ben zeer benieuwd!
Amplified 8 januari 2025 16:57
An sich een top idee denk ik. Lijkt mij heel mooi, ook om dit juist me e-ink te doen. De prijs is alleen echt niet te doen, hopelijk daalt dat over de tijd naar mate deze grotere schermen goedkoper worden.
DDX 8 januari 2025 16:58
Vooral een markt voor bedrijven (of mensen met geld 'teveel') leuk om bijvoorbeeld bij receptie op te hangen en dan dynamisch de afbeeldingen aan te passen.
Source90 8 januari 2025 17:05
Ander verschil van de 28,5inch, is dat dit een Sharp IGZO E Ink-paneel is. Zie ik niet in de tekst benoemd.
Tjeerd 8 januari 2025 23:12
Ik ben sinds afgelopen zomer bezig met exact hetzelfde concept (31 inch Spectra 6, batterij gebaseerd) en heb ondertussen ook een prototype hangen in huis zonder die 'lelijke' passe-partout rand. Zoveel mogelijk gebaseerd op open source/modulariteit en veel meer vrijheid in het achterhoofd wat je er mee kan en géén cloud-afhankelijkheid maar alles lokaal. Snap verder niet hoe ze aan 6 tot 7 kg. komen, zelf zit ik met alles erop en aan op 2 kg. Ben nu bezig met prototype v2 en wil het ook gaan verkopen. En die prijs kan lager.

[Reactie gewijzigd door Tjeerd op 8 januari 2025 23:47]

Zorg @Tjeerd9 januari 2025 08:51
Tof concept! Net even het scherm gezien en dat icm een pi (oid) kan super handig zijn.
Maar waarom de voorkeur lokaal? Vanuit een security perspectief kan ik het enigsinds volgen, of content wise misschien ook nog. Maar vanuit productwaarde kan je voor toekomstige klanten toch heel veel meer waarde creëren? Marketing technisch kan je hier super veel mee, denk alleen maar aan A/B testen in winkels.

Tenzij je markt een paar Japanse hentai fans met een freaky porn collectie is? Kweet niet hoe groot die is :Y)
Tjeerd @Zorg9 januari 2025 10:06
De voorkeur voor lokaal is omdat ik simpelweg niet aan abonnementen vast wil zitten of als over een paar jaar een dienst besluit om er mee te stoppen dat mijn schilderij niet meer 'werkt'. Ik krijg met deze InkPoster er toch een soort 'vendor lock-in' gevoel bij en dat wil ik per se niet. Bij mij is het modulair instelbaar en configureerbaar en kun je verschillende diensten gebruiken als bron, bijv. vanuit je NAS, Flickr enzovoorts. en ik wil ook bijv. OneDrive of Google Drive ondersteunen. Maar ik wil dan dus een vrije keuze hebben waar ik plaatjes van (betaalde) diensten vandaan haal. Ik weet niet wat de flexibiliteit van hun ecosysteem zal zijn.

Dat ze er een jaar op kunnen doen verbaast me niet en ik snap ook waar dat vandaan komt. Ik heb zelf als doel elke dag een nieuw plaatje en dan zou ik waarschijnlijk een half jaar op batterijen kunnen draaien, maar ik vermoed dat zij alleen bijv. een ESP32-chip gebruiken om plaatjes op te halen en het verwerken/voorbereiden van plaatjes dus ergens anders doen. En dat bespaart natuurlijk ook wat stroom. Het scherm verversen kost ongeveer 6-8 wattpiek voor een seconde of 10 en het draait op 12V.

Ik verwacht binnenkort mijn elektronische inkt schilderij wel bekend te maken, nog even geduld :Y)

[Reactie gewijzigd door Tjeerd op 9 januari 2025 10:07]

Zorg @Tjeerd9 januari 2025 11:46
Bedankt voor je uitleg! Een esp32 met een dagelijkse refresh van een plaatje neemt toch niet zoveel?
Maar denk desondanks dat met een live connectie je veel meer waarde kan bieden.
Ben benieuwd naar je product! In ieder geval veel succes ermee :) :)
Moosjes 8 januari 2025 17:15
Jammer van de prijs inderdaad. Maar eigenijk vind ik nog veel vervelender dat je niet zelf je afbeeding kan kiezen. Je zit vast aan een gallerij die zij geschikt voor je vinden.
Wilibrord @Moosjes8 januari 2025 18:05
Dat staat toch nergens? Op de website staat ook gewoon dat je zelf foto's kan selecteren.
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[Reactie gewijzigd door Wilibrord op 8 januari 2025 18:05]

Moosjes @Wilibrord8 januari 2025 19:38
Dat maakte ik op uit deze zin:
E Ink spreekt over 'duizenden kunstwerken' die door het bedrijf geselecteerd zijn.
Maar dat zal ik dan wel verkeerd begrepen hebben.
Separator @Moosjes8 januari 2025 22:32
Ik had hetzelfde hoor, nergens uit het artikel van tweakers maak je op dat je er eigen foto's op kunt zetten.
Kevinns 8 januari 2025 17:00
Mooi product. Maar jeetje wat is in de video die tekst midden in beeld irritant. Kan die tekst niet een beetje naar beneden zodat je het onderwerp normaal kan zien?

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