Bigme begint verkoop van Hibreak-smartphone met E Ink-kleurenscherm

Het Chinese bedrijf Bigme is begonnen met de verkoop van zijn Hibreak-smartphone met een e-inktdisplay. De telefoon heeft een zwart-wit- of kleurenscherm van E Ink, met een grootte van 5,84 inch en een resolutie van 1440x720 pixels.

Bigme heeft de smartphone met E Ink-scherm in zijn eigen webshop gezet voor 219 dollar, omgerekend iets meer dan 200 euro, maar daar komt nog veertig dollar aan verzendkosten bij. De telefoon wordt eind juni geleverd.

De Hibreak is een smartphone met een e-inktscherm. Op zijn website toont Bigme alleen een kleurenversie, maar het bedrijf zei eerder nog op Reddit dat het ook een zwart-witversie uitbrengt. Het scherm meet 5,84" en heeft een resolutie van 1440x720 pixels en een dpi van 91,9 op het kleurenscherm en 275 op de zwart-witversie. Het bedrijf zegt niet specifiek om welk display het gaat, maar zegt dat dat van E Ink afkomstig is.

Bigme zegt verder op Reddit dat het toestel wordt geleverd met ofwel een MediaTek Dimensity 900- of een Helio P35-soc, maar of die informatie op het platform klopt, is niet duidelijk. Daar zegt Bigme immers ook dat het toestel op Android 14 gaat draaien, maar op de website heeft het bedrijf het over Android 11. De telefoon heeft verder 6GB geheugen en 128GB opslag, met een microSD-slot voor uitbreiding. Er zit een enkele USB-C-poort op het apparaat. De Hibreak heeft verder een accu van 3300mAh en een onbekende camera waarvan alleen bekend is dat die 13 megapixels telt.