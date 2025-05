E Ink komt met Spectra 6-kleurenpaneel met zes kleurdeeltjes per microcapsule

E Ink heeft het Spectra 6-kleurenpaneel onthuld. Dit paneel kan meer contrast en vermoedelijk meer kleuren weergeven dan zijn voorgangers. Het e-paper is bedoeld voor informatieschermen en dus niet voor e-readers.

De Spectra 6 wordt beschikbaar gemaakt in meerdere formaten, met maximaal 200 pixels per inch. Het scherm heeft een contrastratio van 30:1. Volgens E Ink worden er zes kleurdeeltjes gebruikt in elke microcapsule. Het bedrijf meldt echter niet hoeveel kleuren de Spectra 6 precies kan produceren. De Gallery 3-display die E Ink vorig jaar aankondigde had een inktsysteem met vier kleurdeeltjes en kon daarmee 50.000 kleuren weergeven. Het bedrijf belooft dat het resultaat vergelijkbaar is met dat van de geavanceerdste kleurenprinters.

Het bedrijf richt zich met de panelen niet op e-readers en andere consumentenproducten, maar op informatieschermen voor bijvoorbeeld restaurants, winkels en in het openbaar vervoer. Hier moeten ze geprinte posters vervangen en daardoor zullen ze beter voor het milieu zijn, stelt E Ink. De panelen zouden weinig energie gebruiken, al wordt de precieze energieconsumptie niet genoemd.

Vermoedelijk zijn de panelen niet geschikt voor e-readers omdat de verversingssnelheid te laag is. De fabrikant heeft niks laten weten over de refreshrate van het product, maar bij de soortgelijke E Ink Gallery Plus-panelen ging het om een snelheid van zo'n 2 seconden. Het bedrijf wil de Spectra 6-panelen volgend jaar uitbrengen.