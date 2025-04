Kobo introduceert eerste e-readers met E Ink Kaleido 3-kleurenscherm

Rakuten Kobo heeft met de Libra Colour en Clara Colour zijn eerste twee e-readers met kleurenscherm aangekondigd. Beide e-readers hebben Kaleido 3-schermen van E Ink. De Clara Colour kost 160 euro en de Libra Colour kost 230 euro.

De Clara Colour is de kleinste versie van het stel en heeft een 6"-scherm met een resolutie van 1448x1072 pixels. Daarmee heeft de e-reader 300ppi bij zwart-witcontent, of 150ppi bij kleurenbeelden. De Clara Colour heeft 16GB opslagruimte en een dualcore-cpu van 2,0GHz. De e-reader ondersteunt wifi, bluetooth en USB-C en heeft een 1500mAh-accu. Het apparaat is daarnaast IPX8-gecertificeerd, waarmee het apparaat volgens Rakuten Kobo tot 60 minuten lang waterdicht is op een diepte van 2m. De e-reader meet 112x160x9,2mm en weegt 174 gram.

Het scherm van de Libra Colour is met 7" groter dan het scherm van de Clara Colour, maar heeft hetzelfde aantal ppi. De resolutie van de Libra Colour is daarmee 1680x1264 pixels. Deze e-reader heeft bovendien meer opslag met 32GB, maar lijkt dezelfde processor te hebben. De Libra Colour heeft ook een grotere 2050mAh-accu en ondersteunt eveneens wifi, bluetooth, USB-C en heeft dezelfde IPX8-certificering. Deze e-reader meet 144,6x161x8,3mm en weegt 199,5 gram.

Naast afbeeldingen in kleur, kunnen gebruikers met het kleurenscherm delen van teksten markeren in verschillende kleuren. Gebruikers kunnen bij de Libra Colour ook notities maken in kleur, die opgeslagen kunnen worden via Dropbox of Google Drive. De Libra Colour ondersteunt de Kobo Stylus 2, waarmee het volgens Rakuten Kobo zijn goedkoopste e-reader is met stylusondersteuning. De Libra Colour wordt zonder stylus geleverd.

Beide modellen zijn vanaf 30 april verkrijgbaar. Die datum komt er ook een Clara BW. Die is gebaseerd op de Clara Colour, maar heeft een zwart-witscherm. Deze e-reader kost 140 euro. Rakuten Kobo zegt bij de nieuwe e-readers beter op repareerbaarheid te hebben gelet. Zo moet de accu van de nieuwe e-readers eenvoudiger te vervangen zijn. De nieuwe e-readers zouden bovendien milieuvriendelijkere materialen gebruiken.

Links de Clara Colour, rechts de Libra Colour