ACM: aantal ftth-glasvezelaansluitingen nam in jaar tijd toe met 25 procent

Het aantal glasvezelaansluitingen is in een jaar tijd toegenomen met 1,4 miljoen aansluitingen, ofwel 25 procent. Eind vorig jaar waren er 7,13 miljoen ftth-aansluitingen. Het aantal huishoudens met een ftth-aansluiting zal lager liggen, vanwege dubbele tellingen.

In het laatste kwartaal van 2023 waren er 7,13 miljoen fiber to the home-aansluitingen, zo'n 430.000 meer dan een kwartaal eerder. De cijfers krijgt de Autoriteit Consument & Markt van netwerkeigenaren; huishoudens met meer dan een glasvezelaansluiting worden daardoor dubbel geteld in de cijfers. KPN heeft de meeste huishoudens aangesloten, met 50 tot 55 procent van de markt, exclusief Glaspoort, dat 5 tot 10 procent van de aansluitingen heeft. Delta Fiber heeft 15 tot 20 procent van de markt, ODF heeft 10 tot 15 procent.

Het aantal huishoudens dat daadwerkelijk een glasvezelaansluiting gebruikt, is minder hard toegenomen, namelijk met 14 procent op jaarbasis. Eind vorig jaar hadden 2,64 miljoen huishoudens een glasvezelabonnement. Een jaar eerder was dit nog 2,31 miljoen. De overgrote meerderheid van de glasvezelabonnementen, 70 tot 75 procent, gaat via KPN's netwerk.

Coax blijft het meest gebruikte netwerk van Nederland, met 3,32 miljoen kabelinternetabonnementen. Dit aantal blijft relatief stabiel; het afgelopen jaar bleef het aantal abonnementen tussen de 3,3 en 3,4 miljoen. Koper zakte in een jaar tijd van 2,06 miljoen abonnementen tot 1,86 miljoen. Ziggo blijft de grootste aanbieder van vast internet, met een marktaandeel van 40 tot 45 procent.

Downloadsnelheden

Wat verder opvalt aan de vastinternetcijfers is dat het aantal huishoudens met een downloadsnelheid van minder dan 100Mbit/s blijft dalen. Nu heeft 18,3 procent een snelheid van minder dan 100Mbit/s, waarvan 1,1 procent trager dan 30Mbit/s heeft. De meeste huishoudens hebben een downloadsnelheid van tussen de 100Mbit/s en 999Mbit/s; 74,4 procent heeft zo'n abonnement. Een jaar eerder was dit 52,8 procent. 7,3 procent van de huishoudens heeft een 1Gbit/s-abonnement of sneller, wat een jaar eerder nog 3,4 procent was.

"Het is goed dat de uitrol van glasvezel voorspoedig gaat", zegt Manon Leijten, bestuurslid bij de ACM. "De ACM zal de komende tijd de markt goed blijven monitoren en komt voor het einde van het jaar met een analyse van de markt, waarin bijzondere aandacht zal zijn voor de werking van het toezeggingenbesluit van KPN, over de tarieven en voorwaarden die zij hanteren voor toegang tot hun glasvezelnetwerk." Onder dat toezeggingenbesluit valt de huur die KPN mag vragen aan virtuele providers voor gebruik van het glasvezelnetwerk beperkt, met het idee dat virtuele providers zo beter kunnen concurreren met KPN.

Mobiel dataverbruik

In de Telecommonitor zegt de ACM verder dat het mobieledataverbruik vorig jaar 'een flinke stijging' liet zien. In 2023 was er een dataverbruik van net iets meer dan 2 miljard gigabyte, zo'n 25 procent meer dan een jaar eerder. In vergelijking met 2018 is het dataverbruik verviervoudigd. Bellen, vast en mobiel, blijft afnemen, met de kanttekening dat internetdiensten hier vermoedelijk niet in worden meegenomen. Vorig jaar waren er 38,2 miljard mobielebelminuten, 4 miljard minder dan een jaar eerder. Vorig jaar werden er 2,2 miljard sms-berichten verstuurd, waarmee het aantal sms-berichten volgens de ACM minder sterk daalt dan het aantal belminuten.