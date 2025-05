KPN gaat oude AON-glasvezelverbindingen omzetten voor ondersteuning 4Gbit/s

KPN gaat alle AON-glasvezelverbindingen overzetten naar XGS-PON. Daarmee kunnen klanten die nu nog een oudere AON-verbinding van de provider afnemen op termijn kiezen voor het 4Gbit/s-abonnement, dat exclusief via XGS-PON wordt aangeboden. AON gaat maximaal tot 1Gbit/s.

KPN gaat AON-verbindingen omzetten naar XGS-PON door de apparatuur in de wijkcentrales te vervangen. Zo wordt in de grote wijkcentrales de stroomvoorziening omgezet van 230V-AC naar 48V-DC. De interne bekabeling binnen de wijkcentrales wordt ook aangepast voor de overstap. De glasvezelkabels in de grond, die naar de huishoudens lopen, hoeven niet te worden aangepast, zo meldt de provider.

De provider zegt vorig jaar te zijn begonnen met de eerste omzettingen. Dat is al gebeurd in Middenbeemster. Ook Enschede en Nunspeet worden momenteel omgezet naar XGS-PON. De provider zegt dit jaar verder te gaan in meer gemeentes. KPN zegt niet wanneer het verwacht klaar te zijn met het omzetten van de AON-verbindingen.

KPN legde AON-verbindingen, oftewel active optical network, tot 2021 aan. Sinds 2019 maakt het ook gebruik van PON-verbindingen, ook wel passive optical network. Het bedrijf deed dat in eerste instantie in de vorm van GPON-verbindingen, die al snelheden boven de 1Gbit/s ondersteunen. Later begon het met XGS-PON, dat volgens KPN in theorie geschikt is voor verbindingen tot 10Gbit/s.

Het 4Gbit/s-abonnement van KPN wordt sinds oktober vorig jaar aangeboden, exclusief aan klanten met een XGS-PON-verbinding. Het abonnement kost 67,50 euro per maand. Ook providers Delta en Odido leveren glasvezelabonnementen met snelheden van meer dan 1Gbit/s, beide op maximaal 8Gbit/s.