Odido introduceert 2Gbit/s- en 8Gbit/s-internetbundels en nieuwe Mediabox

Telecombedrijf Odido introduceert twee nieuwe internetbundels met glasvezelsnelheid. De bundel met snelheden tot 2Gbit/s kost 60 euro per maand. De 8Gbit/s-bundel kost 85 euro per maand. De operator komt ook met een nieuwe Mediabox.

Odido zet het nieuwe abonnement met 2Gbit/s op de markt als de oplossing voor grote gezinnen waarvan de gezinsleden tegelijk en op verschillende schermen naar video’s kijken en online gamen in 4k- en 8k-resolutie. Dit internetabonnement kost 60 euro per maand. Het abonnement met 8Gbit/s wordt gepromoot bij thuiskantoren en gebruikers die veel data verbruiken. Bij dit laatste abonnement, dat 85 euro per maand kost, belooft Odido dat er op afstand moeiteloos verbinding kan worden gemaakt met een thuisserver.

De provider introduceert ook een nieuwe Mediabox. Het apparaat kan via wifi aangesloten worden en wordt met een bluetoothafstandsbediening geleverd. De nieuwe Mediabox biedt ondersteuning voor de eigen Odido TV-app en andere streamingapps. Gebruikers kunnen het apparaat ook bedienen via de Google Assistent. Nieuwe klanten die een televisieabonnement afsluiten, ontvangen de Mediabox onmiddellijk.

De provider heeft nog drie glasvezelabonnementen in zijn assortiment. Het goedkoopste, met 100Mbit/s, kost 35 euro per maand, het abonnement met 400Mbit/s kost 40 euro per maand en dat met een snelheid van 1Gbit/s kost 45 euro per maand.

Naam Maximale snelheid Prijs Odido Glasvezel 100 100Mbit/s 35 euro / 45 euro* per maand Odido Glasvezel 400 400Mbit/s 40 euro / 45 euro* per maand Odido Glasvezel 1000 1Gbit/s 45 euro / 50 euro* per maand Odido Glasvezel 2000 2Gbit/s 60 euro / 65 euro* per maand Odido Glasvezel 8000 8Gbit/s 85 euro per maand

* Odido schrijft in zijn tarievenlijst dat de maandelijkse abonnementskosten afhankelijk zijn van het beschikbare type internetverbinding op het adres van de gebruiker. Dat er een meerprijs berekend kan worden, bleek begin 2022.

Update, 14.30 uur: de prijslijst is aangepast waardoor de meerprijs voor sommige gebruikers in de tabel is opgenomen.