NLconnect: recordjaar voor aanleg glasvezelnetwerk, 90 procent NL heeft toegang

In 2023 kreeg een recordaantal Nederlandse huishoudens toegang tot een glasvezelnetwerk. Volgens de branchevereniging NLconnect werden ruim 1,5 miljoen aansluitingen aangelegd. De piek is intussen voorbij omdat 90 procent van de huishoudens nu toegang heeft.

"Niet eerder ging de uitrol van glasvezel zo snel als in 2023", zo schrijft NLconnect in een jaaroverzicht. In 2022 werd het onlangs verbroken record gevestigd van ruim 1 miljoen nieuwe glasvezelaansluitingen en daar kwamen er in 2023 dus nog eens ruim 1,5 miljoen aansluitingen bij. Met een dekking van zo'n 90 procent van de huishoudens, en in totaal 7 miljoen aansluitingen voor zowel huishoudens als bijvoorbeeld ook bedrijven, piekte het aantal nieuwe aansluitingen in 2023, terwijl er naar verwachting in 2024 een stuk minder nieuwe aansluitingen bij zullen komen. 'Het einde van de grote verglazingsoperatie' is volgens de organisatie in zicht.

De branchevereniging benadrukt dat negen op de tien huishoudens nu toegang hebben tot glasvezel, maar dat het aantal daadwerkelijke gebruikers van de internettechnologie gestaag groeit. Er zouden per kwartaal grofweg 100.000 klanten overstappen van een kabelabonnement naar een glasvezelabonnement. Pas bij de overstap naar een dergelijk abonnement wordt in veel gevallen ook daadwerkelijk een huis of bedrijfspand aangesloten op het glasvezelnetwerk.