NLconnect: recordjaar voor aanleg glasvezelnetwerk, 90 procent NL heeft toegang

In 2023 kreeg een recordaantal Nederlandse huishoudens toegang tot een glasvezelnetwerk. Volgens de branchevereniging NLconnect werden ruim 1,5 miljoen aansluitingen aangelegd. De piek is intussen voorbij omdat 90 procent van de huishoudens nu toegang heeft.

"Niet eerder ging de uitrol van glasvezel zo snel als in 2023", zo schrijft NLconnect in een jaaroverzicht. In 2022 werd het onlangs verbroken record gevestigd van ruim 1 miljoen nieuwe glasvezelaansluitingen en daar kwamen er in 2023 dus nog eens ruim 1,5 miljoen aansluitingen bij. Met een dekking van zo'n 90 procent van de huishoudens, en in totaal 7 miljoen aansluitingen voor zowel huishoudens als bijvoorbeeld ook bedrijven, piekte het aantal nieuwe aansluitingen in 2023, terwijl er naar verwachting in 2024 een stuk minder nieuwe aansluitingen bij zullen komen. 'Het einde van de grote verglazingsoperatie' is volgens de organisatie in zicht.

De branchevereniging benadrukt dat negen op de tien huishoudens nu toegang hebben tot glasvezel, maar dat het aantal daadwerkelijke gebruikers van de internettechnologie gestaag groeit. Er zouden per kwartaal grofweg 100.000 klanten overstappen van een kabelabonnement naar een glasvezelabonnement. Pas bij de overstap naar een dergelijk abonnement wordt in veel gevallen ook daadwerkelijk een huis of bedrijfspand aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 19-12-2023 07:46
184 • submitter: wildhagen

19-12-2023 • 07:46

184

Submitter: wildhagen

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Reacties (184)

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RobertMe
19 december 2023 07:52
Benieuwd hoe / wat ze tellen. Hier is DFN vorig jaar november begonnen met aanleg in de gemeente. Nu, iets meer dan een jaar later, is bij mijn weten nog geen enkele aansluiting daadwerkelijk opgeleverd. Terwijl wel al "overal" een spriet aan de voordeur ligt.

Waarbij ik een glasvezel-percentage van 90% nogal (erg) hoog vind. Nu zal mijn gemeente een druppel op een gloeiende plaat zijn, maar/en de omliggende gemeenten ligt AFAIK ook geen glasvezel / is DFN op hetzelfde moment gestart. En zo zullen er landelijk veel meer regios zijn waar nog geen glasvezel ligt of nog wordt aangesloten. Zou mij dan ook niks verbazen als óf ze huishoudens waar de kabel tot de voordeur ligt maar niet aangesloten meetellen, óf wellicht dubbele aansluitingen meetellen. Dus dat ze het aantal aansluitingen van DFN, ODF, KPN/Glaspoort en allemaal die kleinere bij elkaar optellen en dan delen door het aantal huishoudens. Maar dus een huishouden waar DFN, ODF en KPN een eigen aansluiting heeft voor 3 telt i.p.v. één uniek huishouden.

Edit:
Van de bron:
NLconnect bracht voor haar jaaroverzicht het aantal zogenaamde ‘homes passed’ in kaart: de woningen en bedrijfspanden waar glasvezel naar binnen is gebracht óf al voor de deur ligt. Bij een paar miljoen woningen moet de kabel nog in de meterkast worden afgemonteerd.
Het gaat dus idd helemaal niet over daadwerkelijke aansluitingen. Maar woningen waar "ze gepasseerd zijn" en de vezel minimaal aan de voordeur ligt. Voelt zo toch een beetje als "fake news". Zeker als ze spreken over "een paar miljoen" huishoudens waar de kabel nog aangesloten moet worden. Met een recordaanleg van 1,5 miljoen aansluitingen in één jaar moeten ze dus nog minimaal 1 jaar aan aansluitingen "af maken".

[Reactie gewijzigd door RobertMe op 22 juli 2024 20:06]

Marty__Mouse @RobertMe19 december 2023 09:06
Hier in Duiven precies zo. Met veel bombarie aangekondigd in 2021, abonnement genomen in 2022 bij Delta, "want op korte termijn glasvezel" ondertussen al 2x een prijsverhoging ontvangen (maar hoef pas te betalen bij oplevering, maar dus wel een hoger bedrag dan waarvoor ik het abonnement afsloot).
En hoewel ze hier in het dorp op veel plekken wel een groen sprietje bij de deuren hebben liggen zijn ze nog lang niet aangesloten (bij mijn ouders ligt de spriet al sinds juni buiten bij de voordeur) en hier in de straat zijn ze in geen velden of wegen te bekennen.

Het vervelende is vooral dat ik voor glasvezel ben gegaan omdat ik alleen internet wil en geen tv of bellen.
En precies dat biedt Ziggo inmiddels ook aan (destijds nog niet). Dus eigenlijk had ik net zo goed kunnen blijven bij Ziggo...
OxiMoron @Marty__Mouse19 december 2023 10:34
Ja, in Sneek is het net zo met delta.. en alle vragen erover moeten naar een andere delta tak en een nieuwsbrief die me niks vertelt over het wanneer ik het kan verwachten.

Die prijsverhoging vindt ik ook zuur, maar volgens de voorwaarden mag dat. Ik vraag me alleen wel af of de 30 dagen bedenktijd ten tijde van tekenen wel rechtsgeldig is, volgens mij mag dat pas ingaan op het moment dat de dienst geleverd is (aka de aansluiting er is en hij ook werkt).
Waah @OxiMoron19 december 2023 10:48
Ah een stadsgenoot :+
Ik heb gelukkig geen abbo genomen. En waar er eerst enkel keuze was uit Delta/Caiway/nog eentje is er nu de kabel er ligt (ongevraagd) veel meer keuze. Kan nu ook gewoon oa bij t-mobile een abbo afsluiten.

Dus inderdaad wel belachelijk dat er eerst zoveel met angst wordt gepromoot (als je geen abbo neemt komt het er niet! Als je geen abbo neemt moet je de kabel-aanleg zelf betalen! etc etc) om klanten te werven, en nu blijkt dat het niet nodig was 8)7

bijna misleiding....
RobertMe
@Waah19 december 2023 11:03
Kan nu ook gewoon oa bij t-mobile een abbo afsluiten.
Dat is pas een recentere ontwikkeling en heeft niks te maken met verkooppraatjes / lijn niet vrijgeven voor derde partijen / ....
nieuws: Delta Fiber en T-Mobile gaan diensten leveren via elkaars netwerken
En hetzelfde voor Freedom: nieuws: Freedom Internet gaat internet aanbieden via glasvezelnetwerk van Del...
Waah @RobertMe19 december 2023 11:06
Dat is waar. Punt was meer dat er veel angst is aangepraat dat je extra kosten zou maken, of niet aangesloten zou worden, als er geen abbonement werd afgesloten.

Nu kun je vaak goedkoper terecht als je nog geen abbo hebt en ben je wél gratis aangesloten.

Dat de andere providers later kwamen en dat men dat niet kon weten is waar. Het was meer om aan te geven dat mensen die gewacht hebben er nu voordeel van hebben. De verkooptechniek blijft kwalijk want iedereen wordt gewoon aangesloten zonder koste en dat is niet wat werd voorgehouden.
Katala @Marty__Mouse19 december 2023 10:14
Delta heeft hier al 100x aan de deur gestaan om mij een abbonement aan te smeren... En ik blijf maar zeggen: Eerst die kabel aanleggen, tot in de woonkamer, en daarna kunnen we praten over een abbonement.

Ondertussen steekt er bij mij ook zeker een half jaar al een groen kabeltje uit de grond
rwwh @Katala19 december 2023 19:43
Delta/Caiway heeft bij mij ook aan de deur gestaan. En stuurt heel regelmatig “exclusieve” aanbiedingen voor glasvezel, gericht “aan de bewoners van” en dan mijn adres (geadresseerd reclamedrukwerk dus). Maar hier ligt geen glasvezel, en als ik het goed begrijp is er ook helemaal geen mogelijkheid om die naar mijn appartement op de 6e verdieping door te trekken. Dus ze beloven maar wat. Ik heb hiervan melding gemaakt bij de ACM.
Morress @Marty__Mouse19 december 2023 12:13
Ziggo biedt al heel lang internet only aan, alleen was dat abbo amper te vinden. Via google kwam je er,maar via ziggo website niet..
Dit abbo heb ik al geruime tijd en is waar ik zit de enige fatsoenlijke verbinding.
The Zep Man
@Morress19 december 2023 12:30
Het vervelende is vooral dat ik voor glasvezel ben gegaan omdat ik alleen internet wil en geen tv of bellen.
Ziggo biedt al heel lang internet only aan, alleen was dat abbo amper te vinden.
Onwaar.
Een kabelaansluiting (50+ tv-zenders, inclusief Ziggo Sport) is bij Ziggo de basis en ontvang je bij elk abonnement.
Dus je krijgt altijd TV, ook bij 'internet only'.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 20:06]

v42.net @The Zep Man19 december 2023 16:55
https://www.ziggo.nl/internet/internet-only is volgens mij toch echt zonder TV ...
Morress @v42.net19 december 2023 18:57
4444 ;)
Brupje @Marty__Mouse19 december 2023 09:21
Na een prijsverhoging kun je van het contract af en overstappen naar Ziggo
RobertMe
@Brupje19 december 2023 09:58
Dat ligt aan het contract. In ieder geval Ziggo heeft vorig of dit jaar de algemene voorwaarden aangepast dat ze jaarlijks een prijscorrectie mogen doen tot maximaal het inflatiepercentage berekend door het CBS. Dus dan mag je weer niet het contract opzeggen zolang ze aan deze voorwaarden voldoen, maar alleen als ze twee keer in een jaar een inflatiecorrectie doen (of daadwerkelijk een prijsverhoging) of dat dr inflatiecorrectie hoger is dan de CBS cijfers.
Frame164 @RobertMe19 december 2023 10:26
Het beste is dan geen contracten af te sluiten met een lange duur, hoe leuk de cadeautjes ook lijken. Dan kan je normaal gesproken na een jaar opzeggen per maand.
Waah @Frame16419 december 2023 10:45
Probleem is dat de contracten dus pas ingaan op leveringsdatum. Je zit dus vast aan het contract omdat het nog niet in is gegaan en vanaf dan is het een jaar....

Hier veel bombarie dat je lid moest worden, anders werd het niet aangelegd. Maar er is hier gewoon een spriet aangelegd. De keuze was ook zeer beperkt. en nu de kabel er ligt is er veel meer keuze in providers. Ben dus blij niets te hebben afgesloten, want nu kan ik goedkoper bij een andere provider.... Maar ik wacht
wel tot ze de kabels de meterkast in gaan trekken.
RobertMe
@Waah19 december 2023 10:58
Je hebt wel gewoon 14 dagen bedenktijd. En ondanks wat in ieder geval Delta beweert (geen idee of hetzelfde ook voor andere ISPs geldt) gaat die bedenktijd pas in nadat het laatste artikel geleverd is. Dus zolang uberhaupt nog niks is aangesloten kun je opzeggen binnen de wettelijke bedenktijd. En als de ISP dat weigert moet je ze (nogmaals) wijzen op de rechten die je als consument hebt en de termijn pas ingaat na levering. En anders (dreigen met) een advocaat er op te zetten. Dan lukt het ze ineens wel het contract te verscheuren.
liberque @RobertMe19 december 2023 12:07
Het gaat verder dan dat. Je sluit een abonnement af voor een jaar tegen een bepaald tarief. Pas op het moment dat alles opgeleverd is gaat dit contract in. Je hebt dan recht op 1 jaar het tarief waarvoor je het contract heb afgesloten. De prijsverhogingen gaan dan pas in NA dat eerste jaar.

Dus stel je bent akkoord gegaan met een 45 euro per maand. Je verbinding wordt pas in 2026 opgeleverd en kost dan 75 euro per maand dan betaal je het eerste jaar toch slechts die 45 euro per maand. Daarna kan je opzeggen en voorkomen dat je 75 euro per maand moet betalen.

DFN deed dit bij mij automatisch. Hoefde nergens voor te bellen en betaal netjes het eerste jaar de afgesproken prijs ook al zijn er al 2 inflatiecorrecties overheen gegaan. Daarna switch ik gewoon naar een andere aanbieder over dezelfde spriet met een actieprijs en op die manier kan je jaarlijks hoppen.
Marty__Mouse @Brupje20 december 2023 10:58
Nee helaas "zolang de prijsverhoging binnen de gestelde marges van de inflatie is" niet.
En ik krijg een hogere internetsnelheid waar ik niets mee doe.... Maarja, dat is het excuus om de prijs te verhogen.
Arvado @Marty__Mouse19 december 2023 13:40
Ja die groene sprietjes zijn bekend gezicht in onze straat. Vreemde is wel dat ze ons al volledig aangesloten hebben. Ik maak nu sinds een maand gebruik van 1Gbit interpret terwijl op de meeste plekken in onze straat de sprietjes nog uit de straat steken. Waar zou dat aan liggen? Puur dat mensen niet reageren op afspraak verzoeken o.i.d?
meowmofo @Arvado19 december 2023 14:16
Ik heb inmiddels 3x een afspraak gehad die 24 uur van te voren werd geannuleerd. Ergens gaat er iets goed mis in het plannen voor het stuk waar de kabel het huis ingebracht wordt.
karelvandongen @meowmofo19 december 2023 17:59
Wees blij, na 5 afspraken, hadden we het eindelijk voor elkaar. _/-\o_
meowmofo @karelvandongen19 december 2023 18:31
Blij? Ik heb nog steeds geen fiber....
karelvandongen @meowmofo19 december 2023 18:42
Wij als school dus ook pas bij de 6e keer (dus je hebt nog even. Thuis in het centrum van een middelgrote stad kan ik nog steeds niet meer als 11 mb down 1 up krijgen, via dsl.
FreakNL @Arvado20 december 2023 13:33
Die sprietjes zie je ook als mensen geen interesse hebben in glas.

Bij mij steekt er ook 1 uit te tegels bij de voordeur. Maar ik blijf bij Ziggo, zou wel gek zijn als ik dat niet deed (in mijn geval).
wow7 @Marty__Mouse19 december 2023 14:26
Precies dit , in maart 2021 de gratis aansluiting en nee hoor we sluiten u in november 2021 aan al 4 x post over gehad in 2021 en anders kost het 650 euro en activatie kosten , Delta is een mooie verkoop praatjes bedrijf die de beloofde aansluiting niet oplevert hier al meer dan 2 en een half jaar , uiteindelijk ligt de spriet eind 2023 ( waar je je nek over breekt in het donker en de stoep naar de knoppen ) maar aansluiten ho maar , ben blij dat ik vroegtijdig dat zooitje hebt opgezegd wegens wanprestatie ze komen het beloofde gewoon niet na dus.
Aldy @Marty__Mouse19 december 2023 15:12
Je begrijpt het niet, hè? Delta is aan het versnellen, niet het aantal aansluitingen, maar de internetsnelheid. Kortom: ik begrijp zoiets ook niet. Als je de kabel hebt liggen, wil je toch geld gaan verdienen. Nu ontvang je geen rooie cent.
magician2000 @Marty__Mouse19 december 2023 23:55
Volgens mij kun je hier gewoon vanaf. Dit is namelijk te ziek voor woorden. Niet weten wanneer ze ooit een keer gaan leveren. Met zoiets is een 1/2 jaar wachten wellicht redelijk te noemen, maar daarna is het klaar.

Hier zijn ze ook al jaren bezig. Ook met leugens langs de deur geweest (en dan dit laten doen door tieners / studenten die enkel een standaard verhaaltje meekrijgen). Juni 2023 zou alles klaar en aangesloten zijn. Nu gaat het misschien 1e kwartaal 2024 worden.

Voordeel is hier wel dat we aangesloten worden (appartementengebouw, was eerst vereist dat iedereen mee zou doen - gebeurd ook, maar is soepeler geworden nu KPN ook op de loer ligt).

Een ander probleem is dat Odido de enige is die het 1e jaar op de glasvezel mag... Niet mijn keuze van bedrijf, maar veel goedkoper dan Ziggo (en hopelijk beter).
EdwinB @RobertMe19 december 2023 08:03
Ze kunnen inderdaad beter benoemen dat 90% van de straten is voorzien van glasvezel maar dat is marketingtechnisch waarschijnlijk minder interessant.

Bij nieuwbouw ligt het glas trouwens wel al tot in de woning, althans 5,5 jaar geleden hier wel
ultimasnake @EdwinB19 december 2023 08:52
In mijn wijk, gebouwd in 2008, werd glas ook al standaard geplaatst in de meterkast :) (Almere, Noorderplassen-west) dus zal ongetwijfeld op andere plaatsen destijds ook wel gestart zijn lijkt me.

[Reactie gewijzigd door ultimasnake op 22 juli 2024 20:06]

sapphire @ultimasnake19 december 2023 09:10
Ligt er dus heel erg aan, mijn appartement uit 2011/2012 had geen glas of koper maar alleen coax :?
Naar mijn weten is die hele wijk pas 2 jaar geleden aangesloten op glas.

Zelfs anno 2023 is glas nog zeker geen standaard in nieuwbouwprojecten helaas.
icecreamfarmer @sapphire19 december 2023 09:15
Dat ligt dan echt aan de ontwikkelaar.
Je kunt gewoon gratis coax en glasvezel krijgen in je nieuwbouwwoningen wanneer je het aanvraagt bij Ziggo en KPN.
Van Delta weet ik het niet want daar werken wij niet mee.
sapphire @icecreamfarmer19 december 2023 09:32
Ja gratis en dan hopen dat ze ook echt een keer komen.

Mijn vrouw heeft al meerdere projecten gehad waarbij KPN/Ziggo zouden komen maar het keer op keer uitstelde, drama als ik haar moet geloven.
icecreamfarmer @sapphire19 december 2023 11:05
Bij nieuwbouw hebben ze ons tot nu toe niet teleurgesteld.
Ik heb ondertussen 400+ aansluitingen laten realiseren.
sjanssen15 @EdwinB19 december 2023 10:11
Dit zal per stad/dorp toch wel verschillen lijkt me? Ons huis uit 2022 heeft enkel de loze leidingen liggen voor glasvezel maar tot op heden is uitrol uitgesteld door Delta
Raverty @RobertMe19 december 2023 08:12
Het is heel leuk dat er word gekeken waar het al bij de bootdeur ligt, maar bij mij ligt het ook al voor de deur enlijkt er geen wil te zijn om het aan te sluiten vanwege "een technische obstructie". Terwijl het appartementcomplex naast mij wel is aangesloten.

Hierover al meermaals contact met kpn en kpn netwerk en de onderaannemer. Die elke keer naar de projectmanager moeten, alleen die geeft geen enkele reactie.

Hierdoor heb ik dus feitelijk gezien geen (bruikbare) glas aansluiting, maar word ik dus wel meegerekend?!
imaxus @Raverty19 december 2023 08:42
Hetzelfde hier, kabels zijn inmiddels 1,5 jaar geleden door ODF gelegd, en 75% van het complex is aangesloten, op één type na waar ze geen geschikte aannemer lijken te hebben om de kabel via de meterkasten omhoog te trekken.
ODF wijst naar z'n onderaannemers, die wijzen weer naar ODF. Ik heb m'n contract bij Ziggo maar weer vastgelegd met korting.
DNN!S @imaxus19 december 2023 10:33
Ligt dat misschien aan de onderste bewoners? In ons complex zitten een aantal bewoners al 2 jaar te wachten op de aansluiting omdat de bewoners van de onderste huizen geen toegang willen geven aan de VVE/aannemer. Je zou zeggen dat eventuele plantages na 3 maanden wel opgeruimd zijn, maar ze blijven, waarschijnlijk principeel, de toegang weigeren. Daar zijn alle daarboven wonende appartementen slachtoffer van en de VVE is al 2 jaar bezig het juridisch af te dwingen, maar dat is niet zo makkelijk als het lijkt.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 22 juli 2024 20:06]

Raverty @DNN!S19 december 2023 12:32
Mijn woning is op de begane grond. Dus ze hoeven alleen door de muur door en het complex bestaat uit 2 woningen. Het begane grond appartement en het boven appartement.
EdwinHamers @RobertMe19 december 2023 09:41
Volgens mij draait de marketing afdeling overuren. 90% is natuurlijk een prachtig cijfer maar 'voor de deur' is natuurlijk onzin. Er ligt een leeg plastic buisjes en meer niet. En de straat is al 3x open geweest want eerst KPN, dan Odido en dan nog eentje..

En in centrum van Amsterdam is nog helemaal niets gedaan. Zal ook nog wel ff gaan duren met alle lopende werkzaamheden, wegzakkende kademuren en dergelijke.

90% jaja. Dat is net zo betrouwbaard als de 4G/5G netwerk kaarten...
nst6ldr @RobertMe19 december 2023 10:43
In mijn wijk (rijtjeshuizen) zijn ze letterlijk een aantal woningen (ik incluis) vergeten, dus toen er een tweetal monteurs kwam om de lijn het huis in te trekken stonden ze verbaast te zoeken maar konden niks vinden.

Inmiddels bijna een jaar verder en ik ben maar gestopt met bellen en mailen, ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Zit ik tóch vast aan Ziggo (á €20,- duurder en de helft minder doorvoer).
Groentjuh @nst6ldr19 december 2023 11:03
De buurman van twee huizen verder heeft het ook zo leuk. Hij is de enige in de straat waar je geen glasvezel kunt bestellen. Een leuk detail is daarbij dat de kabel in de straat ligt en dat Primevest zonder abonnement niets naar achter de voordeur trekt. Die stoep is dus nog een aantal keer voor zijn deur open geweest om precies dat bij andere buren te doen, maar hij kan het zelf niet bestellen.

Bij mijzelf ligt de glasvezel in de voortuin tegen de gevel. Ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren.
jaenster @RobertMe19 december 2023 08:44
Hier zijn ze al meerdere malen aan de deur geweest om het aan te sluiten, elke keer is er een andere reden waarom het niet gaat, van de kabel is te kort tot we kunnen die niet vinden, de verkeerde, kan niet bij de meterkast komen. Gaat nu al anderhalf jaar zo |:( Ondertussen zit ik op een vdsl lijntje :(
Renoir @jaenster19 december 2023 10:07
Heb het ook gehad, wat een ramp. Eerst komen ze netjes kijken waar de aansluiting moet, waar ze naar binnen moeten etc. Maken overal foto's van voor degene die komt aanleggen. Uiteindelijk wordt de kabel naar een verkeerde plek getrokken, 6 meter van waar deze het huis in moet en als je het meld krijg je 0 reactie. Maanden later nadat iemand de kabel het huis in wilde trekken en er achterkwam dat dit niet zou lukken, eindelijk een kabel op de juiste plek, naar binnen én aangesloten! Hoezee! Eindelijk van mijn dsl lijn af. Wel pas 1,5 jaar na de beloofde oplevering.
karelvandongen @Renoir19 december 2023 18:06
Ook allemaal meegemaakt, en ook ongeveer 1,5 jaar, voor het klaar was. :X
jaenster @merethan19 december 2023 13:04
Absoluut, gelukkig woon ik daar ook dus dan mag dat he :)
Aapmansz @RobertMe19 december 2023 10:04
Hier precies hetzelfde met ODF.
Enkel wat sprieten uit de grond.
Noresponse @RobertMe19 december 2023 12:45
Glasvezel is binnen gebracht bij 90% van de huishoudens in Nederland en paar honderduizenden mensen moeten daadwerkelijk nog een een aansluitpunt worden aangesloten.

We hebben het hier over woningen, want centra's van steden/grote plaatsen of dorps kernen hebben vaak nog geen glasvezel, maar ook industriegebieden en natuurlijk buitengebieden waarbij huizen ver van elkaar afliggen en dus zomaar 10k of meer kan kosten en daar moet subsidie bij komen om dat aan te sluiten of een combi van gedeeltelijk zelf meebetalen.

Ik denk dat je over 90% daadwerkelijk aangesloten op een eindpunt dat dit wellicht ergens in maart-mei is en dan kun je die balans opmaken van daadwerkelijke aansluiting in woningen, want je moet ook nog vaak centrale's patchen en knooppunten maken op straat als het gaat om glasvezel.
MadJo80 @RobertMe19 december 2023 14:05
Hier in Bergen op Zoom net eender. De sprieten liggen hier voor de deur van de flat, maar de laatste meters: "Tja, moeilijk, ze liggen mogelijk op de verkeerde plek". Ik verwacht niet voor 2030 glasvezel te hebben.
Verwijderd @RobertMe19 december 2023 19:33
Bedrijven die glasvezel (laten) aanleggen liegen al jaren over die aansluitingscijfers. 90 % is al helemaal ongeloofwaardig. Inderdaad zal het zo zijn dat plaatsen waar alleen nog maar een spriet uit de stoep steekt net zo vrolijk worden meegteld.
Hier in Groningen is het zeker geen 90 %, eerder 60 %. Hooguit. Ik kom veel en vaak op allerlei plaatsen in de stad, en je ziet op veel plekken weliswaar sprieten, maar een behoorlijk aantal zit daar al meer dan 5 jaar. Als ik postcodes op de site van KPN-Netwerk invoer (voor zover het dan om adressen gaat onder auspiciën van KPN) staat er altijd dat het adres op de planning staat voor aansluiting. Ja, ja, zo lust ik er nog wel een paar.
StefvE @RobertMe20 december 2023 09:24
Ik was inderdaad ook al verbaasd, in Leiden zijn ze hier nog gewoon aan het aanleggen. Ik kreeg onlangs een A4 waarop staat dat ze in januari de kabel in de straat trekken en rond juli/augustus pas de aansluiting in huis krijg.
Bedankt voor de opheldering van het artikel, had inderdaad wel duidelijk mogen zijn.
wimdebok 19 december 2023 08:44
Even over die mannen die het aanleggen, dat zijn die jongens voor een habbekrats in een noodtempo die draden erin leggen. Zo snel en goedkoop mogelijk. Waar hebben we dat eerder gezien?

Het eindigde hier met een gaslek vlak voor het huis. Laat bleek provisorisch gedicht met een tape. Dat kwam bij de volgende graafploeg (electra) weer naar boven. Het is een gaan en komen van graafploegen.

Dus ik snap wel waarom de glasvezel op veel plekken niet is aangeslotenl. En waarom het zo goedkoop is. Over de ruggen heen van onderbetaald zich afbeulende personeel.

Een versplilling van jewelste en vind het onbegrijpelijk dat de omgang met nutvoorzieningen op zo een manier verloopt.
Metaltoby @wimdebok19 december 2023 09:12
Je hebt helemaal gelijk, In overheidsland noemen ze deze partijen cowboys. Ze leggen de kabels per definitie te ondiep. Bij grondwerkzaamheden in en rond een cunet worden deze kabels vaak ook weer beschadigd. Kabeltracés worden regelmatig door wortelpakketten van bomen heen getrokken. Vaak gaat de boom daaraan dood of gaat kwakkelen. Van a naar b via een rechte lijn is het goedkoopst toch? Beschadigen van bestaande kabels en leidingen komt voor door inzet niet vakbekwaam personeel en onvoldoende vooronderzoek.
Tot slot moeten we alles weer netjes achterlaten en wordt de bestrating er weer op de franse slag in teruggeplaatst en je ziet precies waar zij geweest zijn. Niet iets om blij van te worden.
Justinn1988 @wimdebok19 december 2023 09:36
Tegelijkertijd mogen we blij zijn dat we als particulier geen kosten hoeven te maken voor de aanleg van glasvezel. Als je het breder trekt naar 'nutsvoorzieningen' dan mag een fysieke afsluiting van de gasleiding natuurlijk ook niks kosten (aldus de houding van Tweakers). Dat is een andere discussie, maar daar zit toch wel een stukje egoïsme van de eindgebruiker in ("als het mij maar niks kost" :r). Dat vertaalt zich deels weer naar cowboy-werk en onder aan de streep moet het geld dan ergens vandaan komen. :) Cowboy of niet, men moet bij graafwerk wel voldoen aan de WIBON, voor zover er überhaupt mechanisch gegraven wordt. Echter zijn KLIC-meldingen ook niet heilig, niet alle huisaansluitingen zijn in alle regio's goed geïnventariseerd, waardoor het risico op graafschade altijd aanwezig is. Belangrijkste is dat er wel juist gehandeld wordt als er toch schade is i.s.m. de netbeheerder.

[Reactie gewijzigd door Justinn1988 op 22 juli 2024 20:06]

laptopleon @Justinn198820 december 2023 14:44
Ja en nee. Enerzijds willen we glasvezel vooral zodat we minder betalen dan bij de aansluitingen die we al hebben / hadden bij Ziggo / KPN.

Anderzijds hebben de oude kabelbedrijven en vooral KPN veertig, vijftig, zestig jaar lang elke maand geld verdiend met hun kabels waar behalve de investering een halve eeuw geleden zo min mogelijk onderhoud aan gedaan is.

Als Ziggo, voorheen UPC etc 20 jaar geleden nou gewoon elk jaar 5% van hun netwerk hadden verglaasd, hadden ze een hypermodern netwerk gehad én geen concurrentie. Maar nee, ze gokten dat Delta Fiber etc niet zouden komen. Sterker nog ze werken glasvezelpartijen zoveel mogelijk tegen. Niks geen medelijden mee dus.

Toen ons wijkje in 2004 aangelegd werd, kon je ook al op je klompen aanvoelen dat internet een blijvertje was, maar toch werd er geen glasvezel aangelegd en zelfs geen loze leiding. Onbegrijpelijk want UPC moest toen toch een coax-netwerk uitrollen hier onder de stoep, dus waarom dat niet gelijk meegenomen?

[Reactie gewijzigd door laptopleon op 22 juli 2024 20:06]

chupie 19 december 2023 08:01
In Arnhem zijn er wijken die al een jaar of meer een aansluiting hebben (lees: de kabel is gelegd) echter kan er nog niets aangevraagd worden omdat de rest van de infrastructuur nog steeds niets werkt/aanwezig is.
Er is door ogenschijnlijk goedkope arbeidskrachten lomp de stoep opengebroken terwijl ze al rokend bij je voor de deur bezig zijn, aanspreken had geen zin gezien de taalbarrière.
Schade aan de geparkeerde auto -> bedrijf gebeld en het eerste dat het "bandje" afspeelt: schademeldingen mailen naar..... -> men geeft aan dat hun jongens dit niet doen en de verzekeringsmaatschappij vraagt om een getuige.
jongetje
@chupie19 december 2023 08:20
Ik heb een glasvezel project gedaan en ik heb de meest bizarre klachten gekregen. Super lullig als het wel door de graafploeg komt, laten we dat voorop stellen. Maar ik heb klachten gehad tot scheuren in de achtergevel terwijl we 1 meter voor de woning een geul hebben gegraven. Of mensen die zeggen dat er kapotte gevel is, terwijl op googlemaps die scheur er 2 jaar eerder ook zat, kapotte tegels in een straat waar we nog niet geweest zijn etc. etc.

En wat betreft de mensen die graven, die werken enorm hard en mag best wat respect voor zijn. Die werken voor een klein loon, ver van huis om hun gezin daar te onderhouden. Biedt ze eens een kop koffie of een koekje aan, dat wordt zeer gewaardeerd. Nederlanders willen dit werk namelijk niet doen.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 20:06]

1nsane @jongetje19 december 2023 09:17
Ze werken zeker hard maar, het gaat ook regelmatig mis, enfin, waar gehakt wordt, vallen spaanders. Hier in Den Haag was het overigens wél in meerdere wijken rondom waar ik woon op een bepaald moment zo erg met het slecht terugplaatsen van stoeptegels en andere zaken dat de gemeente gedreigd heeft met het intrekken van de vergunningen, doen ze ook niet zomaar. Ik heb foto’s gezien van een buurman die hij genomen had nadat ze de stoep dichtgegooid hadden na de werkzaamheden en dat was echt niet fraai.

Waar ik hiervoor woonde (apt) hadden ze ongevraagd de voortuin van de benedenbuuf opengetrokken (deels want ik belde haar en toen kwam ze gelijk naar huis en moesten ze per direct stoppen). Ze dachten dat het niet erg was maar uiteindelijk hadden ze wel de tuin beschadigd waar het niet nodig was en uiteindelijk hebben ze de leiding gewoon onder de tuin door geschoten.

Ik begrijp het wel want elke situatie is anders en elke van de tig onderaannemers werkt ook anders zegmaar.
lenwar
@jongetje19 december 2023 09:21
De zaken die je opnoemt zijn inderdaad gewoon idiote taferelen. Mijn persoonlijke ervaring toen het hier in de wijk werd aangelegd was gewoon prima. De graafploeg was netjes, werkte door, maakten geen (onnodige) herrie. Ze hielpen m’n oude buurman over het bruggetje heen wanneer nodig, zette even tussendoor een breder bruggetje neer zodra ze door hadden dat een paar huizen verderop iemand een scootmobiel heeft, enz. Gewoon helemaal top!!
Als je ze is wilde spreken over hoe tevreden je bent, spraken ze letterlijk geen woord Nederlands. Ook in het Engels kwam ik niet ver met de voorman. Dat is niet hun schuld natuurlijk, maar het is wel superonhandig. Het zou fijn zijn als er bij iedere groep minimaal een persoon is die gewoon Nederlands begrijpt. Er kunnen altijd kleine dingetjes voorvallen, en dan is het gewoon fijn als je even met iemand kan praten.
En wat betreft de mensen die graven, die werken enorm hard en mag best wat respect voor zijn. Die werken voor een klein loon, ver van huis om hun gezin daar te onderhouden. Biedt ze eens een kop koffie of een koekje aan, dat wordt zeer gewaardeerd. Nederlanders willen dit werk namelijk niet doen.
Dit is een beetje een wisselwerking denk ik. Ik denk dat je prima Nederlanders kan vinden voor het werk. Alleen willen/verwachten die een hoger loon en betere/normalere voorwaarden. En daar gaat het een beetje scheef. Aannemers willen (logischerwijs) zo min mogelijk betalen voor arbeid. Niet-Nederlanders accepteren dat blijkbaar eerder.
aaahaaap @jongetje19 december 2023 08:50
Nederlanders willen dit werk namelijk niet doen.
Is het niet eerder zo dat de bedrijven de Nederlandse lonen niet willen betalen?

Of zijn er in Nederland echt geen/niet voldoende mensen te vinden die onze basisinfrastructuur kunnen bouwen? (If so, heeft dat waarschijnlijk dezelfde reden, namelijk dat het werk niet aantrekkelijk genoeg is/niet voldoende beloond wordt).

[Reactie gewijzigd door aaahaaap op 22 juli 2024 20:06]

aeon_flux @aaahaaap19 december 2023 09:13
Je maakt het jezelf wel erg makkelijk, je bedoelt waarschijnlijk dat Nederlanders niet het loon van andere Nederlanders willen betalen, omdat ze een gratis aansluiting wensen en geen 2500 euro aan aansluitkosten willen betalen voor hun eigen aansluiting. Dit is vergelijkbaar met Nederlanders die bij Amazon kopen: voordelig voor henzelf maar nadelig voor iedereen in Nederland.
Pixelmagic @aaahaaap19 december 2023 09:12
Nee, je vind geen in Nederland geboren persoon die een putje gaat graven, voor welk salaris dan ook. Dat is de realiteit op dit moment.
xzaz @Pixelmagic19 december 2023 10:17
Dat is echt onzin. Je vindt geen Nederlander die het zich kan veroorloven om voor een minimumloon een putje te gaan graven.

[Reactie gewijzigd door xzaz op 22 juli 2024 20:06]

Pixelmagic @xzaz19 december 2023 10:36
Drie keer je antwoord gelezen en begrijp je nog steeds niet.
centr1no @aaahaaap19 december 2023 11:37
Is het niet eerder zo dat de bedrijven de Nederlandse lonen niet willen betalen?
Het is geen kwestie van willen maar van moeten. Hoewel meestal het minimum loon wordt betaald.
Als arbeidsmigranten geen 'Nederlands loon' zouden krijgen zouden ze hier niet hoeven komen werken.
Op het moment dat bedrijven via uitzend- of detacheringsbureaus mensen werven is het alles behalve goedkoop.
Bovendien heb je als werkgever te maken met taalbarrières en veel tijdelijke en dus wisselende werknemers die bovendien ook niet altijd het meest betrouwbaar zijn omdat ze weg zijn zodra ze ergens anders een paar cent per uur meer kunnen krijgen.
dat het werk niet aantrekkelijk genoeg is/niet voldoende beloond wordt
Ja ook.
Er is een hoop werk dat gewoon niet aantrekkelijk is (of zelfs ronduit onaantrekkelijk) en uitgevoerd kan worden door iedereen die handen heeft, waardoor automatisch de vergoeding minimaal is.
Het is een feit dat sommige bedrijven voor bepaalde werkzaamheden permanente vacatures open hebben staan waar maar heel zelden iemand op solliciteert. En de mensen die er op solliciteren zijn niet zelden ook mensen die niet heel veel keus hebben.
Nederlanders zijn over het algemeen ook niet geïnteresseerd in seizoenswerk of werk op oproepbasis.

Bedrijven die soms wel honderden mensen nodig hebben voor productiewerk of fysiek zwaar werk of voor werk in een gekoelde omgeving of buiten hebben vaak geen andere keus dan een beroep te doen op de uitzendbureaus die in andere landen grote aantallen arbeiders werven en daar huisvesting en andere zaken voor regelen in Nederland.
knakworst @jongetje19 december 2023 08:45
Eén van de redenen waarom schadeafhandeling in Groningen zo moeizaam gaat. Neemt niet weg dat er ook echt schade is door de aardbevingen, zoals altijd lijden de goeden onder de slechten. Maar er is ook een hoop onzin claims.
Tuktop @jongetje19 december 2023 08:56
Ik heb deze jongens bij mij in de wijk inderdaad krankzinnig hard en met een verbazingwekkend tempo zien werken (Utrecht).

In de hele wijk steken sprietjes uit de grond, en ok de zoveel tijd krijg ik een mailtje dat de verdere aanleg is uitgesteld. Jammer ik zo aan het lijntje (pun intended) te worden gehouden, want ondertussen durf ik Ziggo niet met een jaar te verlengen.
SirMemeAlot @jongetje19 december 2023 08:57
Denk dat de frustratie ook niet perse richting de mensen zijn maar richting het bedrijf dat ze inhuurt voor deze klussen. Zolang het goed genoeg betaald zijn er altijd mensen die het werk willen oppakken, maar daar dachten de heren in het management waarschijnlijk anders over, dan is de terugverdien tijd i.p.v. 15 jaar ineens 20 jaar. De mensen die het doen mogen zeker een beetje waardering maar ook daar zit echt wel kanttekeningen bij, als je keek hoe onbeholpen ze hier te werk gingen. 2x door een gas leiding gegaan hier, Ziggo kabel kapot en daardoor zonder diensten gezeten en dan hebben we het over 1 straat 10 jaar geleden.

En ja, dat er bizarre klachten zijn ontkent ook niemand, maar dat maakt andere klachten niet perse onterecht.
King Gustav @jongetje19 december 2023 09:02
Hier in de buurt enorm veel verzakte tegels en tegels die zijn vervangen door een totaal ander type.

Eigen oprit is zowel door de mensen van kpn en delta echt alles behalve netjes terug gelegd. Stukken van de klinkers afgeslepen om het snel passend te krijgen en totaal niet vlak. Heb het achteraf zelf maar terug gefatsoeneerd met nog enkele nieuwe klinkers die ik had liggen.

Had vooral het gevoel dat deze mensen keihard onder druk stonden en waarschijnlijk voor een appel en een ei aan het werk waren. Verbaast me niet dat er veel schadeclaims volgen (alhoewel de onterechte echt moreel verwerpelijk zijn)
Rataplan_ @jongetje19 december 2023 16:44
En wat betreft de mensen die graven, die werken enorm hard en mag best wat respect voor zijn. Die werken voor een klein loon, ver van huis om hun gezin daar te onderhouden.
Dat zegt toch meer over de bedrijven die ze inhuren / verhuren dan over de mensen waar ze voor het huis de zaak verstieren, niet? Bij ons hebben ze ook de hele oprit opengetrokken, en de stoepbandjes letterlijk de tuin in geflikkerd. En 3 maanden later lagen ze er nog bij de buurman, die in die periode een hele tijd niet thuis is geweest. En overal flesjes, blikjes, sigaretten en McDonalds verpakkingen. Na veel klagen hebben ze mij mij de stoepbandjes teruggeplaatst, maar niet in de cement zoals het was, maar gewoon in 't zand. Dit is waar de oprit op straat uitkomt, en die randen zijn dus al helemaal kapot gereden inmiddels.
Dus nee, wat dat betreft konden ze op weinig sympathie tellen van mijn kant uit.

Het mooie van het verhaal is dat we zelf niet eens glas gekregen hebben (en ook nog steeds niet), want het was voor vanaf een straat verder dan wij. Ik kan nu voor een luttel bedrag van tussen de 8.000 en 10.500 laten aanleggen als ik een offerte opvraag. Nee dank u. Maargoed daar kunnen die werklui niks aan doen.

[Reactie gewijzigd door Rataplan_ op 22 juli 2024 20:06]

prop_dynamic 19 december 2023 07:57
Hier in Amstelveen nog steeds geen glasvezelaansluiting. Zal wel bij de 10% horen dan helaas. De website om toestemming te geven aan KPN geeft ook een foutcode: https://www.kpnnetwerk.nl/toestemming/. Sta al meer dan een jaar op de wachtlijst bij KPN.

[Reactie gewijzigd door prop_dynamic op 22 juli 2024 20:06]

jongetje
@prop_dynamic19 december 2023 08:16
Dat is geen wachtlijst. Dat is een lijst waarbij ze je informeren als ze in de buurt aan de slag gaan.

Er is natuurlijk ook een limiet aan mensen om alles in 1 keer te graven. 1,5 miljoen is echt veel in een jaar. Een team van rond de 7 man doet ongeveer 42 aansluitingen per dag in de grond leggen. Stel er kan veel gewerkt worden dan doet een team van 7 man dus rond de 8800 aansluitingen per jaar. Dan zijn er dus 170 graafploegen elke dag bezig om kabels in de grond te leggen. Een project heeft ongeveer 4 graafploegen wat dan betekend dat er meer dan 42 projecten lopen tegelijkertijd.

En daarna heb je nog een enorme organisatie om voor elke aansluiting een afspraak te plannen, zorgen dat daar een monteur heen gaat. Monteur kan weleens ziek zijn, mensen zijn weleens niet thuis etc.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 20:06]

prop_dynamic @jongetje19 december 2023 08:56
Oh dat snap ik volledig, geen blaam naar de hardwerkende monteurs hoor. Het is alleen KPN zelf die me al meer dan een jaar lekker maakt met aansluitingen in Amstelveen. Deze website geeft aan dat er volop gewerkt wordt, maar ik kan voor mij persoonlijk geen status aanvragen zonder foutcode: https://www.amstelveen.nl...in-amstelveen-op-de-helft
Laat maar zeggen dat ik al sinds 2021 wacht.
Als dit artikel dan zo een gedetailleerd overzicht pretendeert te geven, ben ik het daar niet mee eens. De informatievoorziening die ik heb gezien naar klanten is summier.

[Reactie gewijzigd door prop_dynamic op 22 juli 2024 20:06]

dok33 @prop_dynamic19 december 2023 10:05
Ik ben maar verhuisd naar een wijk waar al glasvezel was aangelegd tijdens de nieuwbouw. Anders had ik kunnen wachten tot ik een ons woog.
wim1928 @prop_dynamic19 december 2023 09:06
Ik zit in middenhoven en dacht ook zal nog wel een jaartje duren.
Maar kreeg posten binnen dat ze mij
In maart april 2024 gaan aansluiten.
En zie ze ook dat ze op verschillende plekken graven in mijn buurt.

Als ik Westwijk fiets zie ik ze ook graven
Vergis je niet het gaat erg hard.

Het vreemde is dat ze wijk groenelaan en Bovenkerk eerder zouden doen dan Middenhoven ???

[Reactie gewijzigd door wim1928 op 22 juli 2024 20:06]

Sappig @wim192819 december 2023 09:46
Ze sluiten je stoep aan in maart/april. En dan is het wachten tot ze daadwerkelijk dat sprietje je woning in schuiven. En hoe lang dat duurt weet niemand. Ik krijg elke maand op de 19e een standaardmailtje dat ze me niet vergeten zijn en druk zijn met de voorbereidingen, maar ondertussen gebeurt er niks.
tweazer @Sappig19 december 2023 10:06
Tip van flip: ik heb hier het kabeltje naar de meterkast zelf door de muur geboord/getrokken, niet alleen op precies mijn voorkeurplek een gaatje in de muur, maar ook een bottleneck weggehaald, Sleuventrekkers, gatenboorders en kabellassers lijken apart ingeplande teams te zijn ...
Sappig @tweazer19 december 2023 10:10
Hm, daar voel ik me dan weer niet echt comfortabel bij, maar dank voor de tip :)
wim1928 @Sappig19 december 2023 10:11
Als ik zo hoor bij kennissen hier uit de gemeente waar glasvezel kort geleden is aangesloten gaat het best goed en snel

Zal het niet per gemeente verschillen???

Zo heeft een kennis van mij een jaartje geleden kpn glasvezel gekregen met dat foute aansluit kastje dat na stroomstoring doorbrand....dit was bij hem niet het geval....maar in die wijk werden ze wel allemaal als voorzorg vervangen
door een Nokia
HerrowItsMeme @wim192819 december 2023 16:33
Geen idee of je het zo bedoelde; maar ik spotte enige minachting tegenover Nokia. Wilde toch even benadrukken dat Nokia apparatuur meestal prima werkt :D (excuses als ik het verkeerd geïnterpreteerd heb)
prop_dynamic @wim192819 december 2023 12:15
Ja hier in Groenelaan nog niks gehoord, nog maar even afwachten dan..
Milt @prop_dynamic19 december 2023 12:34
Mijn dochter is recent naar het centrum van Amsterdam (Oud West) verhuisd, maar tot mijn grote verbazing geen glasvezel beschikbaar. Pas vanaf eind 2024, begin 2025.
CyberToon 19 december 2023 08:50
Nou, dan behoor ik toch tot die 10%. We zouden sinds begin dit jaar aangesloten moeten zijn door Delta. Tot op de dag vandaag hebben ze ons nog niet aangesloten en we zijn alweer bijna een jaar verder.

Ondertussen bied Ziggo ook al 1 Gbit/s download aan. Zolang er geen glasvezel provider is die 2 Gbit/'s download aanbied op onze locatie, heeft het geen zin om over te stappen. Als ze begin dit jaar ons hadden aangesloten, waren ze nog voor Ziggo geweest met hun 1 Gbit/s.
MrMonkE @CyberToon19 december 2023 08:54
Ik ook.
Ik geloof niets van die 10% en verwacht een of andere grammatisch truukje.
En ik woon NB naast Amsterdam.
Jan-Will3m 19 december 2023 07:51
Ik ben zelf dit jaar over gestapt van Ziggo naar KPN omdat ze de helft goedkoper waren dan Ziggo.
Maar dit was een aanbieding van 1 jaar. Als die aanbieding is verlopen zal ik gaan kijken wie de goedkoopste is. Beide leveren voldoende snelheid voor mij.
Ik ben wel blij met de concurrentie want Ziggo blijft maar de prijzen verhogen.
StormRider @Jan-Will3m19 december 2023 07:53
Hier ook de overstap gemaakt naar KPN. Klopt dat dat als je een overstap wil maken naar een compleet andere glasvezel provider er zelfs een 2e glasvezel draadje aangelegd kan worden naar je woning? Niet alle providers lenen van KPN toch?

[Reactie gewijzigd door StormRider op 22 juli 2024 20:06]

arjan1995 @StormRider19 december 2023 07:56
Ja, als dat Odido of een andere provider op hun netwerk is ('open Dutch fiber') dan moet die kabel ook worden aangelegd
EdwinB @arjan199519 december 2023 07:58
Dat is natuurlijk niet waar. Odido kan prima diensten bieden over glasvezel die eigendom is van KPN
jaenster @EdwinB19 december 2023 08:50
To be fair ik denk dat ze bij de waakhond zich in de koffie verslikken als KPN via andere partijen gaat leveren. Ik vind het vrij maf dat odido en ziggo (de kabel dan) niet geforceert worden zoals KPN om die te delen met derde partijen.
Fidesnl @jaenster19 december 2023 09:14
Odido kan niet geforceerd worden, want ze hebben geen eigen kabel in bezit.
Heroic_Nonsense @Fidesnl19 december 2023 09:38
Dat hebben ze wel, alleen niet in heel Nederland.
tweazer @Heroic_Nonsense19 december 2023 10:26
Dat hebben ze wel, alleen niet in heel Nederland.
Die is toch van deutsche telekom, niet van oidido ?
Heroic_Nonsense @tweazer19 december 2023 11:55
Ik heb even geen bron bij de hand voor je, maar het netwerk is meegegaan in de overname van T-mobile door de investeringsmaatschappijen in 2021. Zij mochten de naam T-Mobile kort blijven gebruiken, en hebben het nu dus in ODIDO veranderd. Aan het eigendom van het glasvezelnetwerk is niet getornd, dat is nu dus van ODIDO.

D-Telekom is niet meer in de picture voor bovenstaand verhaal.
jongetje
@EdwinB19 december 2023 08:11
Dat doen ze ook. Odido is de enige provider die (bijna) landelijke dekking heeft over glasvezel.
KPN levert namelijk alleen over zijn "eigen" netwerk.

(dat is ook de reden dat zeo ver andere netwerken heen leggen of de concurrenten opkopen)

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 20:06]

Fidesnl @EdwinB19 december 2023 08:47
Alleen is Odido via KPN zo’n €10-€15 duurder dan Odido via ODF.
EdwinB @Fidesnl19 december 2023 08:53
Ook dat verschilt per postcode. Ik heb KPN glas en betaal de prijs die ODF klanten ook betalen. Blijkbaar willen ze in mijn wijk erg graag zieltjes winnen.
Fidesnl @EdwinB19 december 2023 09:13
Wat betaal je dan?
EdwinB @Fidesnl19 december 2023 09:23
uiteindelijk 40 per maand na de kortingsperiode. Nu 25 per maand.
mjl @arjan199519 december 2023 07:58
Ik zou al blij zijn met 1 glasvezel kabel.
nextware @mjl19 december 2023 08:03
Hier ook.. aan de ene kant van het dorp stopt de glasvezel en aan de andere kant gaat deze verder. De hele gemeente is voorzien van glasvezel behalve ons dorp. Volgens de providers "vanwege het lage aantal aansluitingen wegen de kosten niet op tegen de opbrengst"..

Ziggo levert gelukkig wel voldoende snelheid.
mjl @nextware19 december 2023 09:01
Hier een offerte gekregen voor een aansluiting, 36000 euro…. Terwijl ze het enkele jaren geleden nog voor 500 wilden doen maar dat ging uiteindelijk niet door wegens te weinig aanmeldingen en te veel waterwegen.
Johanson16 @StormRider19 december 2023 08:14
Hier een Delta aansluiting aangelegd ongeveer een jaar geleden. Nu wil ook KPN hier leveren dus er ligt inmiddels alweer een 2e glasvezel draadje bij de voordeur. Het hangt er een beetje vanaf of de andere provider over hetzelfde netwerk levert of niet

Aanleg gaat wel super inefficiënt overigens:

Tijdens de bouw van mijn huis was men hier van Delta ook al in de wijk kabels aan het trekken. Toen lag alles open maar aanleggen doet men eerst in andere straten. Gevolg, een half jaar na oplevering komt Delta uiteindelijk toch nog een keer langs om het hele trottoir en tracé naar voordeur weer open te trekken. Inmiddels zijn we net een jaar verder en is datzelfde trottoir + tracé alweer compleet open getrokken geweest door KPN / Glaspoort.

Fun fact: Ergens in de tussentijd heeft de netbeheerder hetzelfde trottoir ook nog eens volledig opengetrokken om nieuwe kabels neer te leggen

[Reactie gewijzigd door Johanson16 op 22 juli 2024 20:06]

david-v @Johanson1619 december 2023 08:27
Je zou toch verwachten dat bij nieuwbouw wel een media buis zou liggen naar alle huishoudens waar iedereen dan zijn kabels doorheen kunnen trekken. Maar nee, blijkbaar is het trottoir elke keer weer openbreken de norm 8)7

edit:typo

[Reactie gewijzigd door david-v op 22 juli 2024 20:06]

DeComponeur
@david-v19 december 2023 13:49
Je zou toch verwachten dat bij nieuwbouw wel een media buis zou liggen naar alle huishoudens waar iedereen dan zijn kabels doorheen kunnen trekken.
Yep, veel gehoorde praktische oplossing, gaat helaas niet gebeuren... :z
Want van wie is die buis dan en/of tot waar? Tuin, stoep, straat? Eigendom eigenaar, gemeente, kabelaar?
Hier is al heel vaak over nagedacht maar helaas niet goed te organiseren ...
david-v @DeComponeur19 december 2023 17:56
Want van wie is die buis dan en/of tot waar?
Net zoals de riolering. In de straat van de gemeente, van de aansluiting tot de woning eigendom van de eigenaar van de woning.

De gemeente moet nu dus elke keer een vergunning afgeven aan de aannemer om de kabels te trekken, elke keer als er weer iemand een kabel wil trekken moet er een vergunning komen. Bij de aanwezigheid van een media buis is die hele administratieve afhandeling van de vergunning niet nodig.
DeComponeur
@david-v19 december 2023 20:56
Probleem is vooral dat internet(buis) een commercieel geval is... riolering niet.
Als de overheid van glasvezel een nutsvoorziening had gemaakt was het afstemmen waarschijnlijk een stuk eenvoudiger geweest. Het is 'schier onmogelijk' om als gemeente extra inspanning te (mogen) leveren voor een commerciële partij...
wildhagen
@StormRider19 december 2023 07:57
Dat kan, en in sommige regios kan je wel 3 verschillende glasvezelkabels je woning binnen krijgen: KPN, Open Dutch Fiber, Delta etc. Hebben allemaal hun eigen netwerk met dus eigen kabels en infra.

Ik zit nu zelf sinds begin dit jaar bij Odido, overgestapt van Ziggo. Bevalt prima, en het kost me nu (eerste 8 maanden) maar de helft van wat Ziggo bood, en dan heb ik wel 1 Gbit ipv 400 Mbit zoals bij Ziggo.

Bij ons in de stad (Roosendaal) hebben ze vrijwel alle aansluitingen in een halfjaar tijd aangelegd, dat is inderdaad echt enorm snel gegaan.

Tot nu toe ligt er wel alleen ODF, maar KPN heeft al aangekondig tussen Q2 en Q4 volgend jaar de straat nog een keer open te gooien om hun eigen kabels te gaan aanleggen.
StormRider @wildhagen19 december 2023 08:54
Onze ervaring met KPN was best wel slecht. Onze voortuin moest uitgegraven worden en hierdoor zijn er een aantal planten doodgegaan. Daarna een gat dwars door de fundering en dan nog eens een gat in huis door de betonnen vloer. Dit hoeven ze van mij niet nog 2 keer te doen.

Zou het niet veel handiger zijn dat ze buiten de woning een Switch gebruiken waarop alle glasvezel kabels binnen komen. Dan hoeft er maar één kabel naar binnen toe. Volgens mij besparen ze hier zo veel tijd mee.
tweazer @StormRider19 december 2023 10:11
Ik heb ergens gelezen dat ze soms de 'glasdoos' buiten op de muur plaatsen, niet in de meterkast. Als je (tevoren) dan zelf een gat/buis maakt/legt, heb je zelf de regie (met alle voor- en nadelen van dien).

[Reactie gewijzigd door tweazer op 22 juli 2024 20:06]

droofx @tweazer19 december 2023 13:56
Bij ons hebben we de ‘glasdoos’ op de eerste verdieping laten monteren (binnen), met de glasvezel langs de buitenmuur via een kabelgoot en een gat in de muur naar binnen

[Reactie gewijzigd door droofx op 22 juli 2024 20:06]

_Dune_ Moderator OeB @StormRider19 december 2023 10:25
Hier hoeft practisch niets open, de wijk is ruim 15 jaar geleden voorzien van buizen waar onder andere glas doorheen geschoten is. Kabels vervangen of extra bij leggen gaat ook heel makkelijk. Alleen aan begin en einde hoeft maar een klein gat gegraven te worden. Ik zou het niet erg vinden om naast de KPN tax-lijn ook nog een andere glasvezel de woning in te krijgen, dan kan er tenminste echt concurrentie ontstaan. Nu hebben we met KPN nogaltijd een momopolist, aangezie ndie practisch alle initialiteven opkoopt, waar is de ACM zou je zeggen... o wacht dat is waar ook tandloze tijger.

[Reactie gewijzigd door _Dune_ op 22 juli 2024 20:06]

kippewit @wildhagen19 december 2023 14:54
Mooi. Ik woon een paar kilometer verderop, in Essen. Twee straten hebben hier glasvezel waaronder die van ons. Helaas loopt de glasvezel tot 3 huizen links van mijn huis en gaat weer verder 3 huizen rechts van mij. Proximus en Fiberklaar wijzen naar elkaar want volgens allebei liggen die 5 huizen in het midden van de straat in het gebied van de ander. Weinig hoop dus dat hier snel glasvezel komt.
EdwinB @StormRider19 december 2023 08:00
Je bent beperkt door de mogelijkheden op jouw postcode. Een check bij een online vergelijker geeft je inzicht welke opties je hebt. Een 2e losse vezel gebeurt niet veel en is in de meeste gevallen ook niet nodig.

Een paar weken geleden ben ik van KPN overgestapt op Odido en ben maar 15 minuten offline geweest. En dat was inclusief het instellen van mijn eigen router nadat de monteur vertrokken was.
svenie3000 @StormRider19 december 2023 08:01
Dat extra draadje gaan ze niet specifiek aanleggen. Maar het komt wel voor dat bijvoorbeeld eerst t-mobile/odido glasvezel heeft aangelegd en dat kpn nieuwe glasvezel erlangs legt zodat het over hun eigen netwerk gaat ipv dat ze het netwerk van odido moeten leasen. En providers die via het kpn netwerk leveren zijn vaak duurder dan wanneer het via een ander netwerk gaat.
Jan-Will3m @StormRider19 december 2023 08:09
Jouw vraag:
Klopt dat dat als je een overstap wil maken naar een compleet andere glasvezel provider er zelfs een 2e glasvezel draadje aangelegd kan worden naar je woning?

Ik heb 1 glasvezel aansluiting van KPN. Ik heb geen idee.
PvdVen777 @StormRider19 december 2023 09:00
Bij mij lagen standaard al 2 vezels binnen vanaf de bouw. Tot mijn verbazing werd inderdaad de eerste vezel en alle electronica los/ er uit gegooid toen ik over ging van KPN op T-mobile (Odido).
david-v @Jan-Will3m19 december 2023 08:24
Mijn ervaring is dat als je alleen internet wilt, glasvezel vrijwel altijd beter/goedkoper is. Helaas zie ik ook dat sommige buitengebieden €15 per maand voor 15 jaar vragen voor de glasvezel aansluiting en dan ook nog met en dure 100Mbit aansluiting komen van bijna €50 per maand. Dus niet overal is glasvezel en goed(kopere) alternatief.

edit:typo

[Reactie gewijzigd door david-v op 22 juli 2024 20:06]

Marcel Br @david-v19 december 2023 09:04
In die buitengebieden zal meestal geen (Ziggo-)kabel zijn.
david-v @Marcel Br19 december 2023 10:44
Nee daar heb je wel gelijk in. Ik moest een keuze maken tussen een 100Mbit glasvezel verbinding voor €45 per maand + €15 per maand gedurende 15 jaar voor de aanleg van glasvezel. Of doorgaan met een 4G router voor €25 per maand (combikorting), ook 100Mbit download (langzamere upload, maar dat is voor een vakantiewoning minder erg en die 100Mbit zal ook niet gehaald worden, maar goed) en een eenmalige uitgave van €322 voor een externe 4G router voor betere ontvangst.

Mijn keuze is dan snel gemaakt, €60 of €25 per maand voor een vakantiewoning is nogal een groot verschil. Ik heb liever glasvezel, maar het prijsverschil is daarvoor te groot. Dus blijf ik bij de 4G router.
dutchnltweaker @Jan-Will3m19 december 2023 07:57
Hier juist andersom, met 12 maanden 50% korting zijn we minimaal 300 euro goedkoper uit op 1 jaar. Aanbiedingen van kpn zelf waren dit jaar mager, de opzegafdeling van kpn, waar je een goede deal kan scoren zei zelf dat ik maar beter kon overstappen en volgend jaar weer terug :) .
Newbey @Jan-Will3m19 december 2023 10:15
Dat doet ELKE provider, dus non-argument.
jongetje
19 december 2023 07:53
Super mooi nieuws, al merk je nu wel de groeistuipen dat er te weinig monteurs zijn om de mensen ook overal snel aan te sluiten.

Ben benieuwd of KPN straks ook echt alles gaat verglazen waar nu alleen nog telefoonkabel ligt zodat dit echt uitgefaseerd kan worden op termijn.
spijkerhoofd @jongetje19 december 2023 11:52
Tekort aan monteurs/techneuten is overal te merken en zorgt ervoor dat de energietransitie erg langzaam gaat en de tarieven stijgen fors.

Prorail word zelfs steeds meer gedwongen om overdag te werken omdat monteurs simpel niet in het weekend of in de nacht willen werken.

https://wnl.tv/2023/09/01...dag-werken-aan-het-spoor/
Verbussen

Het reizen met de bus is volgens Voppen een van de oplossingen tijdens de werkzaamheden. Hij stelt dat er altijd wordt gekozen voor plekken waar de spoorwegbeheerder goed kan ‘verbussen’. Volgend jaar begint dat in Leeuwarden, maar over een aantal jaar zal dat ook op andere plekken gebeuren.

Vertraging en reizen met de bus, dat klinkt niet als een fijne oplossing. Toch gaat het volgens Voppen niet per se over vertraging en kunnen mensen ver van te voren worden voorbereid om de bus te gebruiken in plaats van de trein.
Verwijderd 19 december 2023 08:11
Hier in een middelgrote stad in het noorden is nog maar de helft aangesloten (het "centrum"). Ik wacht nu al bijna 4 jaar op mijn aansluiting. Ik sta als het goed is op de planning van KPNNetwerk, maar na meerdere keren te hebben geïnformeerd, kreeg ik geen antwoord op wanneer ze gaan beginnen. Nog met de gemeente gebeld, maar die gaven aan dat er ook niks gepland stond qua werkzaamheden in de wijk.

Mijn keuze is nu tussen 100/200 Mbit/s via DSL (max snelheid op mijn adres is echter 163 Mbit/s) of via Ziggo op de kabel. Ik zit nu bij Ziggo, omdat ik waarde hecht aan een stabiele en relatief snelle verbinding, maar zit serieus te overwegen om over te stappen naar KPN (enige aanbieder van 200 Mbit/s via DSL) vanwege de kosten. Hoewel dat ook niet de meeste zoden aan de dijk zet qua verschil in prijs.

Ik mag niet klagen over de keuze die ik heb, maar de opties zijn, vanuit mijn perspectief, nogal gelimiteerd. Ik kan niet wachten totdat ik ook bij die hoofdmoot hoor!
dok33 @Verwijderd19 december 2023 10:08
Ik heb glasvezel, maar vond de kosten van 50Mbit wel genoeg. Dat is inmiddels vanzelf 100 geworden, en gaat begin volgend jaar naar 200, maar ik heb nooit tekort gehad aan 50. Het is vooral je lagere latency die enorm helpt.
Hugo50 @Verwijderd20 december 2023 16:37
KPN (enige aanbieder van 200 Mbit/s via DSL) vanwege de kosten.
Ook bij Youfone kan je sinds kort, 200 Mbit/s via DSL bestellen. Ik krijg het over een maandje en een stuk goedkoper.
bach.ho 19 december 2023 08:18
in Drachten worden in mijn wijk ook standaard nieuwbouwwoningen opgeleverd, zonder glasvezel. je zou toch zeggen, dat wannneer je toch bezig bent met graven, dat je er toch makkelijk een glasvezelkabel er bij kan leggen? sterker nog, in mijn wijk is dsl niet eens mogelijk, max 4mbps. zo'n nieuwbouw wijk, door kpn aangemerkt als buitengebied.

[Reactie gewijzigd door bach.ho op 22 juli 2024 20:06]

Starck @bach.ho19 december 2023 09:14
Drachten loopt vreemd genoeg enorm achter op omliggende dorpen.
Buitengebieden zijn al grotendeels gedaan door een los glasvezel project, maar Drachten is het domein van KPN en Ziggo dus daar komen ze niet.

KPN melkt hier zijn VDSL/ADSL lijntjes nog lekker uit, dus die hebben geen haast.
Ik denk dat het inmiddels 5 jaar geleden is dat KPN de aankondiging stuurde dat hier glasvezel zou komen.
bach.ho @Starck19 december 2023 12:56
je hebt gelijk, omliggende dorpen in Smallingerland hebben of krijgen wel op korte termijn glasvezel. ongelofelijk.
lenwar
@bach.ho19 december 2023 09:27
Dan kom je domweg op het punt dat het niet praktisch is om overal waar er toevallig een kuil is dat je dan poppetjes ergens anders vandaan trekt om daar een klein stukje kabel te leggen. Het tempo voor al die werkzaamheden is domweg gewoon verschillend. Het ene leg je 100m per dag, het andere leg je 200m per dag. Het ene moet direct worden aangesloten. Het ander kan ook een maand later.
Hier is gewoon niet op te plannen voor al die bedrijven.

Ik snap uiteraard wat je bedoelt hoor. Het voelt onhandig/onpraktisch, maar vanuit de bedrijf-standpunten is het veel logischer om zelf een planning te hebben. Er zijn voor alles andere mensen nodig.
De ene trekt de tegels van de straat, en graaft een geul (mogelijk zijn dat zelfs ook andere mensne)Weer een ander legt de kabel. Weer een ander sluit de kabel aan. En dan moet ook weer dichtgegooid worden en weer betegeld.

Het zijn allemaal dingen die echt ‘na elkaar’ moeten gebeuren. Je kan als glasvezelbedrijf niet plannen op wanneer een aannemer met wie jij niks te maken hebt, DAN toevallig een plekje voor jou heeft om die kabel neer te leggen en aan te sluiten. Het glasvezelbedrijf heeft ook 200 andere locaties waar ze bezig op een ieder moment.

Uiteraard gaat het soms wel. Maar soms dus ook niet.
Verwijderd @lenwar19 december 2023 14:28
Laat gewoon dezelfde aannemer een rolletje extra kabel meenemen en twee draden per huis in die gegraven gleuven gooien en deel de kosten. Dat lijkt mij niet bijster ingewikkeld.
lenwar
@Verwijderd19 december 2023 16:36
En dat ligt die kabel in de grond….
En dan?
Die moet worden aangesloten, zowel aan het huis en ergens in een soort centraal kastje.
In het geval van glasvezel is dat laatste specialistisch werk. Uiteraard kan redelijkerwijs iedereen een kabel fysiek in de grond leggen, een waarschuwingslint er overheen en dichtgooien, maar daar heb je niks aan.

En als je het door een derde laat doen waar je geen controle op hebt en er is wat mee? Voor wie is de verantwoordelijkheid? Degene die heeft gegeven? Die zegt alles goed gedaan te hebben. Dan kan je beter hebben dat een partij verantwoordelijk is.
Verwijderd @lenwar19 december 2023 17:17
Dat is niet relevant voor deze discussie. Het gaat er hier om dat de straat niet twee keer open hoeft en er dus minder overlast is en er kosten worden bespaard. Als dat eenmaal gebeurd is kan iedere provider voor zich de rest van het process met haar infrastructuur en klanten afwerken onafhankelijk van de andere providers.
lenwar
@Verwijderd19 december 2023 18:32
Minder overlast ben ik met je eens😊

Minder kosten is denk ik moeilijk te bepalen. Ik weet niet hoeveel het kost om een hebben in de grove te stoppen, en hoeveel het kost om niet alles in één keer te doen.

Ik verwacht dat als het echt goedkoper was, dat KPN/T-mobile het wel hadden gedaan. Waarom zouden ze bewust meer kosten maken dan noodzakelijk?

En de werkelijke kosten en beschikbaarheid van personeel en materiaal zijn naar mening weldegelijk relevant voor de discussie. Je hebt niks aan een niet-aangesloten netwerk aan kabels in de grond.
Laranthe @bach.ho19 december 2023 09:43
Bij mij in het buitengebied regio Oosterwolde wouden KPN en Ziggo ook niks, uiteindelijk Kabelnoord die het wel aandurfde (lag al doorgaande leiding in de buurt) maar moest nog wel naar de meterkast. Contact, offerte en regelmatig updates, was binnen 2 maanden geregeld.

Moet wel maandelijks betalen voor de aansluitingskosten of eenmalig aftikken (+/- 2000 euro)
DonJunior 19 december 2023 08:23
Hier steekt ook al een jaar een oranje gelasvezel kabel uit de grond.. bijzonder slechte zaak van zowel KPN als VolkerWessel (de aannemers) die gasten die ze inhuren lopen de kantjes er bijzonder hard vanaf en zodoende zitten wij met de ellende. Verzakte voortuin en nog steeds geen aansluiting aan huis.
Contact opnemen heeft ook geen zin, dan bellen ze terug, doe je je verhaal en krijg je "Ja we komen volgende week langs om het te herstellen" Conclusie is dat ik maanden later nog steeds met dezelfde rommel van ze zit.
Ik geloof er dus echt geen snars van dat 90% toegang heeft tot glasvezel. Ja ze zullen het hebben aangelegd in de straat.. maar de daadwerkelijk huis aansluiting ontbreekt.

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