Freedom Internet gaat internet aanbieden via glasvezelnetwerk van Delta Fiber

Internetprovider Freedom gaat internet, vaste telefonie en tv aanbieden via het glasvezelnetwerk van Delta Fiber. Sinds 1 oktober kunnen klanten bij nieuwe glasvezelcampagnes kiezen voor Freedom Internet via Delta, volgend jaar komen daar de bestaande netwerken bij.

De bedrijven zeggen in een gezamenlijke verklaring dat klanten vanaf 2023 in de bestaande Delta Fiber-gebieden een Freedom Internet-abonnement kunnen afsluiten. Een concrete startdatum wordt hier nog niet voor gegeven. In nieuwe gebieden waar Delta begint met het aanleggen van glasvezel, kunnen klanten meteen voor Freedom Internet kiezen.

Ongeveer een miljoen huishoudens en bedrijven zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk van Delta. Dat netwerk groeit met achtduizend glasvezelaansluitingen per week. Tegen 2025 wil het in een kwart van Nederland glasvezelinternet kunnen aanbieden, waarmee zo'n twee miljoen woningen en bedrijven aangesloten moeten zijn. Momenteel leveren meer dan vijftien providers diensten via het Delta Fiber-netwerk, waaronder Delta, Caiway, Online.nl en Kliksafe.

Freedom Internet werd in 2019 opgericht nadat bekend werd dat moederbedrijf KPN XS4ALL wilde opheffen. Volgens ceo Anco Scholte wil Freedom Internet naast het aanbieden van internet zich ook gaan richten op het ontwikkelen van andere diensten als alternatief voor de producten van Google en Microsoft. Freedom Internet biedt ook al diensten aan via het glasvezelnetwerk van T-Mobile en Primevest, en via Tweak-moederbedrijf Cambrium.