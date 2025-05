Nederlands ministerie: betaalbaarheid internet is aandachtspunt voor de toekomst

Het Nederlands ministerie van Economische Zaken denkt dat de betaalbaarheid van internet onder druk kan komen te staan. Het ministerie spreekt dan ook van een aandachtspunt voor de toekomst. Concurrentie moet als belangrijke voorwaarde dienen om internet betaalbaar te houden.

In het rapport Staat van de Digitale Infrastructuur zegt het ministerie van Economische Zaken dat de Nederlandse telecommarkt momenteel 'goed functioneert in termen van kwaliteit en prijs'. Tegelijkertijd vindt het ministerie het belangrijk dat er de komende jaren 'wordt bewaakt dat er voldoende concurrentie is en blijft'. De concurrentie op de telecommarkt is de afgelopen jaren namelijk verminderd, bijvoorbeeld door het samengaan van Vodafone en Ziggo, en de overname van Tele2 door het voormalige T-Mobile. Sinds september 2023 staat T-Mobile bekend als Odido.

Volgens onderzoek van de ACM is internet en telefonie in Nederland 'overwegend betaalbaar', maar hebben 'sommige Nederlanders toch moeite met het betalen van de maandelijkse kosten'. Gemeenten en telecombedrijven zijn daardoor een pilot gestart om in internet en apparaten te voorzien voor financieel kwetsbare huishoudens.

Indien de betaalbaarheid van internet voor sommige groepen toch in het geding komt, kan een 'universele dienst' worden ingezet waarbij een of meerdere providers 'verplicht worden om huishoudens zonder snelle vaste internetverbinding alsnog aan te sluiten', aldus het ministerie.

Uit onderzoek van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie dat eind vorig jaar werd gedeeld, blijkt dat Belgen relatief veel betalen voor mobiel en vast internet. Uit dat onderzoek komt ook naar voren dat vast internet in Nederland duurder is dan Europese landen zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Duitsland kent dan wel weer hogere prijzen voor vast internet dan Nederland.