ACM start onderzoek naar bol wegens mogelijk voortrekken zichzelf en anderen

De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt is begonnen met een onderzoek naar bol. Dat doet de toezichthouder naar aanleiding van 'signalen' dat het zichzelf en bepaalde ondernemers bevoordeelt ten opzichte van andere verkopers op het platform.

De ACM meldt op woensdag dat het een onderzoek is gestart naar 'een online platform'. De markttoezichthouder heeft informatie bij het bedrijf in kwestie opgevraagd. Kort daarna bevestigde bol in een reactie dat het te maken krijgt met een onderzoek van de ACM. Het bedrijf zegt dat het vragen van de toezichthouder heeft ontvangen. Die gaan over de manier waarop het zijn platform heeft 'ingericht' voor zijn verkooppartners. Bol is wettelijk verplicht om de opgevraagde gegevens te verstrekken.

De Nederlandse concurrentiewaakhond laat weten dat het 'signalen' heeft ontvangen dat bol producten van zichzelf en bepaalde ondernemers voortrekt boven die van andere handelaars. Verschillende bedrijven hebben bij de ACM gemeld dat hun aanbod 'minder goed zichtbaar is' op het platform van bol, ook als zij de beste prijs of kwaliteit bieden. Ze claimen dat de aanbiedingen van bol zelf of van bepaalde ondernemers worden voorgetrokken. Er zijn ook signalen dat bol de data van ondernemers gebruikt om zijn eigen positie op het platform te versterken, zo zegt de ACM.

De ACM gaat naar eigen zeggen onderzoeken of bol de wet overtreedt. Als de toezichthouder concludeert dat dat het geval is, dan krijgt het platform de gelegenheid om een verweer in te dienen. Daarna kan de ACM bijvoorbeeld dwangsommen of boetes opleggen. Bol laat in zijn reactie weten dat het volledig meewerkt met het onderzoek van de ACM.