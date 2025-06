Rechtbank: ACM mocht Samsung miljoenenboete geven voor beïnvloeden tv-prijzen

De boete van bijna 40 miljoen euro die Samsung twee jaar geleden van de ACM kreeg voor het beïnvloeden van de tv-prijzen, was volgens de rechtbank terecht. Samsung ging in beroep tegen de boete zelf en de hoogte daarvan; de rechtbank gaf de ACM op beide punten gelijk.

De rechtbank schrijft dat er sprake was van een 'totaalplan' dat het doel had om de marges van Samsung en winkels te beschermen door de consumentenprijzen stabiel te houden en prijsverlagingen te voorkomen en terug te draaien. Samsung stelde dat de ACM hier eerder geen boete voor had gegeven en het daarom niet kon verwachten dat de toezichthouder dit later wel zou doen. Hier ging de rechtbank niet in mee.

De ACM erkent hier niet eerder een boete voor te hebben gegeven en heeft de boete daarom al met twintig procent verlaagd, tot 39.875.000 euro. Dit was gebaseerd op Samsungs Nederlandse nettotelevisieomzet in 2017 van ruim 175 miljoen euro. De zeven webwinkels waarbij Samsung de prijs beïnvloedde, hadden hierbij een aandeel van 63,97 procent. De ACM volgde bij deze boete haar eigen boetebeleid en de rechtbank vindt daarom dat de boete 'passend en geboden' is.

Het bedrijf zei daarnaast dat er 'intensieve' concurrentie is tussen tv-merken, dat er flinterdunne marges zijn en dat er continu bij producten wordt geïnnoveerd. Daarom zou de boete niet nodig zijn, ook volgens ACM's eigen beleid. De rechters vonden dat Samsung hiermee ACM's beleid 'beperkt en onjuist' interpreteerden. Ook als er genoeg concurrentie is op de markt, mag de ACM dus boetes geven als er sprake is van het beïnvloeden van de tv-prijzen, geeft de rechtbank aan.

Volgens de Autoriteit Consument & Markt vonden de prijsbeïnvloedingen plaats van 2013 tot en met 2018. Samsung monitorde hierbij met webcrawlers de consumentenprijzen van tv's en gaf 'prijsinstructies' als tv's te goedkoop werden aangeboden. Webwinkels namen ook contact op met Samsung als bleek dat een concurrerende webwinkel tv's naar hun mening te goedkoop aanbood. "Daardoor hebben consumenten niet ten volle kunnen profiteren van de prijsconcurrentie tussen de detailhandelaren", schrijft de ACM. Samsung kan nog in hoger beroep gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.