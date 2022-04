Samsung krijgt boete van 40 miljoen euro van ACM voor beïnvloeden van tv-prijzen

Samsung heeft van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt een boete gekregen van bijna veertig miljoen euro. Het bedrijf sprak webwinkels op een ongeoorloofde manier aan als zij een te lage prijs hanteerden voor Samsung-televisies. Webwinkels verhoogden daarop hun prijzen.

Samsung monitorde met webcrawlers de verkoopprijzen van televisies bij webwinkels, schrijft de ACM. Wanneer een webwinkel een televisie verkocht voor minder dan wat Samsung wilde, nam het Zuid-Koreaanse bedrijf contact op met de webwinkel. In deze berichten, die via WhatsApp en e-mail verliepen, probeerde Samsung de televisieprijzen te verhogen.

De fabrikant zei in deze berichten ook met andere webwinkels te gaan communiceren over de 'te lage' prijzen. "Alle andere partnerpartijen zijn geadviseerd", zei Samsung bijvoorbeeld tegen webwinkels. Deze webwinkels reageerden weer op het bericht door de prijzen te verhogen naar wat Samsung wilde. Aan de andere kant klaagden webwinkels bij Samsung als concurrerende webwinkels wel te lage prijzen hanteerden. Hiervoor stuurden de webwinkels vaak screenshots. Samsung volgde deze klachten volgens de toezichthouder regelmatig op en informeerde de klagende partij hier vaak weer over.

Omdat Samsung en webwinkels elkaar informeerden over het wel of niet volgen van de adviesprijzen, wisten webwinkels dat ze zichzelf niet uit de markt prijsden door Samsungs adviesprijs te volgen. Hiermee greep Samsung op ongeoorloofde manier direct in op de concurrentie tussen webwinkels, concludeert de ACM. Daarom zou de boete van 39.875.500 euro terecht zijn. Alle televisies van Samsung vielen onder de prijsafspraken. Met de communicatie tussen webwinkels en Samsung, die tussen januari 2013 en december 2018 plaatsvond, wilde Samsung volgens de ACM voorkomen dat nieuwe televisies snel in prijs zouden dalen.

Samsung zegt tegen de ACM dat er wat de fabrikant betreft geen sprake is van verboden gedrag, omdat het slechts om adviezen ging en er geen dwang of prikkels werden uitgeoefend. De fabrikant zegt altijd duidelijk te hebben gemaakt dat webwinkels zelf hun prijzen mogen bepalen en dat er daarom geen inbreuk wordt gemaakt op het kartelverbod. De ACM ging hier niet in mee, onder meer gezien de frequentie van het contact. Daarom zou er wat de toezichthouder betreft sprake zijn van stelselmatige praktijk van afstemming tussen Samsung en de webwinkels.

Het monitoren van verkoopprijzen is wat de ACM betreft niet ongeoorloofd, ook het geven van prijsadviezen aan webwinkels mag van de toezichthouder. Samsung ging volgens de ACM echter te ver door webwinkels ook te informeren over de prijsplannen van concurrenten. De fabrikant mocht ook niet ingrijpen wanneer webwinkels klaagden over de verkoopprijzen van concurrenten. De ACM wil ook een campagne starten met leveranciers en detailhandelaren om deze regels beter uit te leggen. Het onderzoek van de ACM begon waarschijnlijk eind 2018.