ACM legt LG Benelux boete van 8 miljoen euro op wegens prijsafspraken

De Autoriteit Consument en Markt heeft LG Electronics Benelux Sales een boete van acht miljoen euro opgelegd voor het maken van prijsafspraken voor tv's. Het bedrijf zou vergaande invloed hebben uitgeoefend op de prijs die winkels en webshops vroegen voor LG-televisies.

LG OLED 97M3Volgens de marktautoriteit gaf LG meer dan alleen adviezen over de prijzen die deze winkels vroegen voor tv's. "Onder het mom van prijsadviezen regisseerde LG prijsverhogingen van winkels naar de adviesprijs die LG geeft. LG verstoorde daarmee de concurrentie tussen winkels en dat leidde tot hogere prijzen voor consumenten." Het bedrijf zou winkels er consistent op hebben gewezen als de vraagprijs van hun tv's onder de adviesprijs bleek te liggen. LG zegt in een statement dat de Benelux-afdeling 'volledig in overeenstemming' is met lokale en Europese wetgevingen. Het bedrijf gaat daarom in beroep tegen de boete van de ACM.

De ACM zegt duizenden berichten en documenten in handen te hebben waaruit blijkt dat LG en winkels zich schuldig hebben gemaakt aan prijsafspraken en concurrentiebelemmering. Naast het afdwingen van adviesprijzen zou bijvoorbeeld ook blijken dat LG aan winkels heeft gevraagd of ze aanbiedingen niet wilden adverteren op prijsvergelijkingswebsites. Kassakortingen zouden niet online zichtbaar gemaakt mogen worden; pas als een consument ging afrekenen mocht de korting met de klant gecommuniceerd worden.

De betreffende winkels lijken verzoeken van LG om de prijzen overeen te laten komen met de adviesprijs, steevast te hebben opgevolgd. De ACM zegt ook communicatie tussen winkels en LG in handen te hebben waaruit blijkt dat deze winkels door middel van screenshots LG erop wezen dat concurrerende winkels wel een lagere prijs vroegen voor tv's. De ACM specificeert: "Een winkel stuurt een setje schermafbeeldingen op met de prijzen van andere winkels en vraagt aan LG: politiepet op vandaag? LG antwoordt: ga ik achteraan. De winkel stuurt daarna een emoticon van een politieauto."

In een reactie zegt ACM-woordvoerder Murco Mijnlieff dat het LG niet verboden is adviesprijzen met verkopers te delen en ook mogen winkels prijsinformatie communiceren met een leverancier. Het is daarentegen volgens hem de verantwoordelijkheid van beide partijen om niet op deze informatie in te gaan. Daarbij is ervoor gekozen om juist LG een boete op te leggen omdat het Zuid-Koreaanse bedrijf volgens hem 'de spin in het web' is en de concurrentiebelemmeringen 'regisseert'. Er zijn vooralsnog geen plannen om de betrokken winkels en webwinkels een boete op te leggen.

Het is niet voor het eerst dat er boetes worden opgelegd aan grote partijen in de tv-markt. Grofweg twee jaar geleden kreeg Samsung een boete van bijna 40 miljoen euro van de ACM omdat de techgigant op een vergelijkbare manier adviesprijzen afdwong. Overigens wordt het boetebedrag gebaseerd op de 'betrokken omzet' van de betreffende partij. Het feit dat de boete voor Samsung in 2021 aanzienlijk hoger was dan die van LG nu, heeft dus te maken met de omzet van de respectievelijke partijen, niet met de ernst van het vergrijp.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 12-09-2023 11:20
127 • submitter: Superman

12-09-2023 • 11:20

127

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Reacties (127)

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Master FX 12 september 2023 11:35
Maar hoe werkt dit. Welk voordeel heeft LG. Die winkeliers kopen die toestellen in bij een leverancier voor prijs X. Voor hoeveel ze die later zelf weer als retailer verkopen is toch aan henzelf? Heeft LG er baat bij om ze hogere prijzen te laten vragen?
wim1928 @Master FX12 september 2023 12:20
Als jij onder de minimale verkoop prijs gaat verkopen.
Kunnen ze de levering aan je stop zetten.

Maar fabrikanten werken ook met verschillende typen nr,s die als apparaat exact het zelfde zijn.

Type A wordt bij Coolblue verkocht
Type B bij MediaMarkt verkocht
Type C bij de vakhandel verkocht

Zo wordt het voor consumenten moeilijk gemaakt om te vergelijken.
En zo lopen de winkels elkaar niet in de weg met de prijzen. :) :)

[Reactie gewijzigd door wim1928 op 25 juli 2024 03:13]

Tintel @wim192812 september 2023 14:13
Als jij onder de minimale verkoop prijs gaat verkopen.
Kunnen ze de levering aan je stop zetten.
Ja en dan? Nogmaals: de winkelier neemt het marge-verlies van onder de adviesprijs verkopen. Dus waarom is LG gebrand op volgens van de adviesprijs? Dat kan alleen maar zijn om meer controle te hebben bij de sturing welke model ze liever verkopen. Dus hun eigen voorraden kwijt moeten raken.

Het is een nare manier van zaken doen die de consument meer laat betalen dan nodig en de winkeliers z'n belangen ondergeschikt maakt. Natuurlijk verdient de winkelier wel een hogere marge en heeft ze geen last van prijsstunters. Dus dat is hun voordeel. Maar een winkelier die van z'n voorraden af wel kan dus niet gaan stunten.
wim1928 @Tintel12 september 2023 16:50
Het is niet enkel bij LG zo.
Het is de hele wit en bruingoed branche die zo in elkaar zit.

Merken Willen niet dat jij onder de going prijs gaat verkopen ze willen hun naam en prijs hoog houden.
En geen oorlog hebben met andere winkels en webshops.
Die dan op hun beurt ook weer uitgebreid gaan klagen bij het betreffende merk.
Het is daarom best lastig voor fabrikanten om de rust te houden onder de winkeliers.

De winst marges zijn bij een going prijs gemiddeld 1.5
Dat wil zeggen 1000€ inkoop ex btw is 1500€ verkoop prijs inc btw.
JBVisual @Tintel12 september 2023 18:53
wat @wim1928 al aan geeft klopt aardig.

Als je grote afnemers merken dat een groot gedeelte van de potentieel klanten elders heen gaan.
Dan gaan de grote merken opeens aangeven dat ze minder willen betalen omdat ze nog wel vast willen houden aan hun grote marge.

Als Fabrikant moet je dan soms bijna in deze eis mee gaan omdat je niet om deze grote leveranciers heen kan. Zo zullen veel niet-tweakers informatie inwinnen bij BCC, Mediamarkt, Coolbue, HelloTV, etc... als jouw merk daar niet tussen staat heb je echt een kleiner marktaandeel.
Niet alleen de klanten die hier kopen, maar ook de mond op mond reclame die al deze tevreden kopers zullen maken (of de reclame in de winkel zelf).

Ergens gezien is dus te begrijpen waarom LG dit doet, ik zeg uiteraard niet dat dit juist is.
Tintel @JBVisual13 september 2023 09:07
Ergens gezien is dus te begrijpen waarom LG dit doet, ik zeg uiteraard niet dat dit juist is.
Natuurlijk is het te begrijpen waarom ze dit doen...

Maar begrip is in dit geval echt niet hetzelfde als acceptabel. We zouden een vrije markt economie moeten hebben waarbij vraag en aanbod de prijzen laten varieeren. Zodra een partij dat weet te doorbreken dan ontstaat een oneerlijke concurrentie positie als de rest het niet doet en de consument is de dupe omdat de marges voor de verkopers alleen maar hoger zullen worden.

Grote leveranciers die mopperen dat mensen naar andere verkopers gaan is het toppunt...dan bieden ze dus blijkbaar te weinig. En dat is ook vaak zo.
Als de service bestaat uit:
  • netjes afleveren (produkt zit al in een mooie doos af-fabriek...),
  • op tijd/volgens afspraak afleveren (dat vaak ligt bij de vervoerder - niet de winkel...),
  • goed advies (de grote leveranciers pushen nu juist het eerst naar 'extra verzekering/garantie'...dat is lang niet altijd goed advies).
  • Installatie (tja....dat wordt ook steeds meer uittbesteed - iets met core-business en specialisatie)
Dus.... andere winkels kunnen dit ook prima leveren. Het is nu juist de prijs waar de meeste concurrentie zou moeten plaatsvinden (meer verkopen = lagere marge is acceptabel). En dat heeft voor de consument ook best veel waarde aangezien de andere factoren wel aan een bepaald minimum zullen voldoen.
Fiander @wim192812 september 2023 12:43
En kunnen ze "eerlijk" zijn bij de laagste prijs garantie.
robertwebbe @wim192812 september 2023 12:46
Via de Pricewatch kun je dit inderdaad vaak zien, geen enkel verschil tussen 3 modellen die elk maar bij 1 aanbieder wordt verkocht.
4tro @GamingZeUs12 september 2023 16:18
Zo, draaf je niet een beetje door hier?

Er zijn gewoon regels om eerlijke concurrentie te houden ter bescherming van de consument en de kleinere detailhandel. Die zijn nodig anders betaal je straks veel te veel voor de enige televisie die er te koop is
GamingZeUs @4tro29 september 2023 18:13
LG heeft een heel systeem waardoor die panelen voor dezelfde prijs/kwaliteitverhouding in de markt liggen via andere merken, met andere controllers en behuizingen, zodat de fabriek haalbaar zou zijn. Daar zitten bepaalde marktmodellen bij, die mogelijk maken dat investeringen gedaan worden met goedkoper geleend geld. Die modellen leiden ook tot de juiste hoeveelheid winst, door de juiste hoeveelheid modellen, ook voor een markt die precies ontgonnen wordt - en dus vele iteraties van speculatieve uitbreiding zal kennen.

Het zodanig uitbuiten van de capaciteiten van LG blijft natuurlijk 'voor en door LG' in allerlei zinnen. Het is totaal niet bepaald door ons wat LG anders met de capaciteit gedaan had, en hoe dus relatieve kosten/baten bepaald worden van wat ze zodanig doen. Zoals het nu is vind ik de schermen goedkoop, en zeker haalbaar dat er bizar veel van verkocht zullen blijven worden, zeker als de andere marktspelers er weinig extra aan verdienen het na te bouwen. Dat is het soort multinational-poker van gelaagde samenwerkingen middels complexe en redelijk sketchy formules, samenhangend met hoe de 'bedrijfskolossen' zich uitspelen.

En nou denk jij werkelijk dat die schermen goedkoper gaan worden van een vrije handelsprijs?

Je kan je verontwaardigen, dat LG zich zo de meester maakt van een deel van het process dat onder detailhandel mag vallen. Je mag ook "geen LG meer verkopen". Dat is de natuur van detail en markthandel ook; dat er al niet op die manier dwang van uit gaat.

Fabrikanten leveren soms niet, om redenen buiten hun contracten. Dat is kwalijk. En niet leveren is altijd enigsinds kwalijk, zeker omdat je daarmee de kapitaalstroom schort, die groter samenhang heeft, mag dat dus een beetje beholpen worden. 'tussenhandelskanelen' zijn doorgaands niet beter dan dropshippers, maar soms na enkele maanden nog, regelen ze dat product vaak wel voor verdomd weinig ;) (van dus any best deal die ze kunnen snorren in die periode, daarmee dus 'opdrachtnemer van deal zoeken voor in handelsprovincie')

Maar, in dit geval, willen ze vooral de detailhandel aanmoedigen! Overmatig belonen! Allemaal minstens 100-200 euro lijkt het, om vervolgens hoogstwaarschijnlijk wel zelf te moeten verzekeren voor de inventaris. Detailhandelaren zouden anders gemoedigt zijn om de androids te inadverteren, dat levert ze dan op de broodnodige 10 euro ofzo nog eens 5 tot "meer" (wel 35 ofzo) afhankelijk van hoe aggressive de advertenties vooral. Naja, LG 'bribed' men dus om gewoon blij te zijn dat je een LG verkoopt, en marginalizeert zo'n 5 euro op de algehele winst flink. Misschien vind je dit ook een raar verhaal, maar smart TV's kunnen dat, en er is afdoende bewezen dat aftermarket advertenties een betrouwbaar marktverschil maken in vele landen, met mobieltjes met rotzooi zoals 'verspil veel geld aan rotsms'jes'.

Maarja, of LG met die 100 euro vervolgens 'illegaal in de marktaanbevelingen' komt, en bovendien ook werkelijk omzet draait in 'duurdere' filialen, door overal 'even duur' te zijn, geen idee.

Ik ben vooral onder de indruk van hoe LG schijnbaar alle doorverkopers 'dezelfde deal' geeft. Is dat nou werkelijk? Niet een veeltal uitlever leverancierskantoren die elke deal apart dun en breed leggen? Want daar zit de gebruikelijke corruptie. Dit is volgens mij bestwel clean.
Gwaihir @Master FX12 september 2023 12:13
Stuk stabiliteit, denk ik vooral. Als je als winkelier wilt inkopen of anderszins inzetten op een merk, wil je enigszins weten waar je aan toe bent, inclusief dat er een normale marge te verdienen valt.

Als distributeur wil je waarschijnlijk vooral kapot concurreren voorkomen: dat er geen gezonde dealers (kunnen) zijn, die gepaste service bieden, omdat deze voortdurend te ver onderboden worden. Je merk valt dan vroeg of laat in handen van steeds louchere partijtjes en / of de wat machtiger retailers (zoals Coolblue) gaan steeds hogere kortingen van je eisen.
Tintel @Gwaihir12 september 2023 14:35
inclusief dat er een normale marge te verdienen valt.
Aangezien elke handelaar dat wil gaat dat als vanzelf. Krijgt een handelaar een lagere inkoopprijs dan kan hij welliswaar onder de verkoop van een andere handerlaar gaan zitten maar ja, blijkbaar kan de inkoopprijs dus nog wat omlaag. Maar hoe kan een distribiteur een nog lagere inkoopprijs eisen dan? Welke leverage heeft hij dan? Hij is nog lang geen monopolist in een bepaalde markt.

Dus stabiliteit? Nee, gewoon markt manupilatie die voordelig is voor bepaalde grote partijen en LG zelf.

[Reactie gewijzigd door Tintel op 25 juli 2024 03:13]

Gwaihir @Tintel12 september 2023 15:13
Aangezien elke handelaar dat wil gaat dat als vanzelf.
Ik zie toch wel wat uitzonderingen daarop..
- Een (beginnende) handelaar die z'n werkelijke kostenpeil onderschat gaat soms te laag (zie o.a. hoe dropshippende jeugd in andere branches de mist in gaat). Verdwijnt vast wel, maar zo lang er net zo hard nieuwe komen..
- Een wanhopig handelaar, die zich met een financieel probleem geconfronteerd ziet (van wat voor aard dan ook) probeert 'ns wat, zeker als het om eigen voorraad gaat waar dus flink geld in vast zit
- Een handelaar ziet er een manier van aandacht trekken in. Wellicht een goede reclamestunt, wellicht op het pad wat ik als eerste punt van de drie noemde, wie zal 't zeggen..
En dat alles doet iets met de perceptie in de markt van wat zo'n TV zou 'horen' te kosten. Dat LG en andere handelaren daar iets van vinden, dat snap ik wel.

Let wel: ik antwoordde op de vraag hoe het (mogelijk) gunstig is voor LG. Ik wil geen goedkeuring van de praktijken impliceren..

(En ja, grotere retailers met een goed image ontlenen wel degeljk leverage aan de zichtbaarheid van 't merk in hun schappen. Heb je daar echt geen beeld bij, kijk dan bijv. 'ns een paar afleveringen 'The Profit'; komt zo'n beetje om de aflevering wel langs dat zo'n bedrijf(je) graag op 'n schap staat ergens.)
Tintel @Gwaihir12 september 2023 15:49
wel degeljk leverage aan de zichtbaarheid van 't merk in hun schappen.
Dat wel - maar met die leverage komt de inkoopprijs natuurlijk niet onder de kostprijs. Misschien dankzij een reclame budget o.i.d.

En al die scenario's die jij schetst maken dat een handelaar of zijn voorraden verkoopt met verlies. Wat wel weer cashflow oplevert. Maar hij kan dat maar beperkte tijd volhouden. Dus korte instabiliteit.
Een handelaar ziet er een manier van aandacht trekken in. Wellicht een goede reclamestunt,
Ja en dat is wat we handel noemen. En dat is altijd tijdelijk of slechts een lokkertje om andere produkten duurder te verkopen.

Dus hoe is het gunstig voor LG, dat de markt stabiel is voor haar distributeurs? Het is vooral gunstig voor de distributeurs toch?

De perceptie wat een produkt waard is wordt nauwelijks beinvloed door een paar stunts. Pas als alle handelaren de adviesprijs negeren gebeurt dat. Wat dus vrijwel standaard gebeurde bij adviesprijzen....maar goed. De verkoper kon dan wel adverteren met 'van-naar' prijzen (zonder ooit die start-waarde te hebben gehad).
Tjark @Master FX12 september 2023 11:41
Bescherming voor kleinere of juist winkels.
Als je overal de zelfde prijs ziet, moet je sowieso afvragen of er afspraken zijn. Net bv als al dat Apple spul dat overal dezelfde 'mooie' X99,- prijs was: in een 'gezonde' markt zou je altijd zien dat er goedkopere winkels zijn, maar dat zag je niet. Ergo: Apple doet iets waardoor winkels niet stunten met hun prijs.

Zie Steenw's link: https://www.rtlnieuws.nl/...tens-maken-prijsafspraken

[Reactie gewijzigd door Tjark op 25 juli 2024 03:13]

SirLenncelot @Tjark12 september 2023 12:28
Kan ook het gevolg zijn van een vast prijsbeleid van Apple waarbij ze alle inkopers dezelfde prijs vragen. Er zijn wel verschillen in uiteindelijk de retail prijzen van Apple producten, maar de verschillen zijn klein.
Crim @Tjark12 september 2023 13:02
Bij Apple is het meer dat retailers vrijwel geen marge krijgen. Marges van 1% zijn niet vreemd bij Apple. Ga dan maar eens met de prijs stunten.
Aldy @Crim12 september 2023 14:04
Geen bedrijf neemt genoegen met 1%, want dan draai je verlies.
Crim @Aldy12 september 2023 14:05
Klopt, het wordt in dit geval geaccepteerd omdat je extra klanten trekt en misschien wat accessoires voor de iPhone kan verkopen die wel iets opleveren.
Aldy @Crim12 september 2023 14:10
Niet alleen door die 1% op de prijs draai je verlies, maar ook doordat er gratis service moet worden verleend, bijvoorbeeld bij reparatie onder garantie. En het laten afhangen van de verkoop van accessoires maakt het verlies niet goed.
Crim @Aldy12 september 2023 14:11
Tja, ik heb het ook niet bedacht. Apple komt er blijkbaar mee weg.
SuperDre @Tjark12 september 2023 18:53
Net als Sony, microsoft en Nintendo met hun consoles. Die liggen overal ook voor dezelfde prijs, en gaan overal ook vaak tegelijk, voor dezelfde prijs, in de aanbieding.
Sharky @Master FX12 september 2023 11:47
Dat vraag ik me ook af. Ik denk dat ze willen voorkomen dat hun producten of specifieke reeksen geassocieerd worden met (te) lage prijzen. Als ze dan een nieuw model uitbrengen is het prijsverschil gelijk zo groot.
blorf @Master FX12 september 2023 11:49
Ze kunnen de verkoopprijs van een produkt structureel opvoeren zonder dat er meer natuurlijke vraag is. Meer winst dus.

Overigens lijkt het wel een beetje wanhopig. Dit kan alleen maar een korte tijd met een beperkt aantal modellen als soort van melken. Daarna wordt het je concurrentie in de kaart spelen door jezelf uit de markt te prijzen.

[Reactie gewijzigd door blorf op 25 juli 2024 03:13]

Baal Garnaal @Master FX12 september 2023 12:08
Meen van voorgaande discussies over dit onderwerp dat de fabrikant zijn "merk wil beschermen": Als mensen een tv voor een stuntprijs zien dan is dat hun nieuwe prijs verwachting voor een dergelijke tv, dus gaan ze niet daarna een tv voor de hoofdprijs kopen. Ze wachten wel op een minstens vergelijkbaar goede aanbieding. Uiteindelijk zou dat dan weer negatief uitpakken voor hun totale verkopen, want iedereen wacht op de aanbieding.
Kevinp @Baal Garnaal12 september 2023 13:16
die tv kost inkoop laten we zeggen 1000 euro die is ehct niet ineesn 700 euro in de winkel

Maar ja misschien wel een keer 1001 euro dus zonder echte winst.
Hopman42 @Master FX12 september 2023 11:53
Quote uit het sanctiebesluit :
Voor zowel LG als de detailhandelaren is de marge op een televisie van belang. De marge is het
verschil tussen de inkoopprijs en de wederverkoopprijs. Een lage inkoopprijs is voor detailhandelaren
noodzakelijk om voldoende marge te behalen op de LG-televisie. Dit stimuleert een detailhandelaar
om de televisies van LG in zijn assortiment op te nemen, te promoten en te verkopen. De marge is
afhankelijk van de adviesverkoopprijs op een LG-televisie, de commerciële afspraken tussen de
detailhandelaar en LG en uiteindelijk het prijsbeleid van de detailhandelaar
Hoge prijzen geven hoge marges, dus willen verkopers meer LG's verkopen.
GamingZeUs @Hopman4212 september 2023 13:18
het is eventjes over my head..

Is dat goed of slecht?

De detailhandel heeft klanten, dus het product is niet te duur. De detailhandel krijgt graag betere prijzen van LG, geen idee wat ze daar voor eisen.

Is het kwaai dat LG probeert de marges consistent te houden? Is het niet zo dat 'alle verkopers een eerlijke kans krijgen een klant te vinden', als ze dezelfde verkoopprijs aanhouden, dat dan de werkelijke dienstkwaliteit (toegevoegde waarde van de detailhandelaar) het verschil moet maken?
Marcel Br @GamingZeUs12 september 2023 13:44
Het is slecht omdat de consument meer betaalt, zo moeilijk is het toch niet?
SuperDre @Marcel Br12 september 2023 18:59
Tja, met die redenatie kun je stellen dat alles wat de consument boven de werkelijke kostprijs van het product betaalt, teveel betaalt
Minder keuze uit winkels, omdat alleen nog grote ketens bestaan, is ook slecht voor de consument, want uiteindelijk is er geen concurrentie meer en gaan ze de marges weer alsnog vergroten.
sympa @SuperDre12 september 2023 19:56
Het idee van concurrentie is dat de prijzen juist dalen. Tot de "beste" (lees meest efficiënte) overblijven.
Wat betreft dingen bestellen, er kan best een prijsverschil zitten tussen een zaak die op voorraad heeft, of zaken die extra luxe bezorging doen.
GamingZeUs @sympa29 september 2023 18:25
Maar hoe is het illegaal om de verkopers van je product achterna te gaan, als ze na een week je 'home made gietijzeren schepje' al in de slorderuitverkoop doen?

Of, als ze voor een product van 5 euro vervolgens 25 vragen - in plaats van iets dat werkelijk redelijk is, dat je vrienden het daar nog kunnen halen bijvoorbeeld.

Je pogen te wagen aan wereldeconomische situaties is een heel andere tak van sport. Op een of andere manier is het belangrijkste 'dat het gebeurt' voor een 'marktsituatie' om te bestaan; dat de variantie en ook problematiek groot kan blijven zijn, zolang het product nog gemaakt wordt, en de klanten nog betalen. Als een product 'productiejaar op productiejaar' slecht blijft, dan is er ook zonder signalen, eigenlijk wel iets aan de hand.

Het is bijvoorbeeld redelijk consistent dat een organisatie langer kan blijven opereren als het adaptiever is; zodat dingen grandioos fout kunnen gaan, tot iets bizar lang blijft werken, zonder dat het totaal veel hoeft te varieeren voor de werknemers. Die kunnen dan blijven falen zolang het geheel nog rijmt, en zo is de organisatie dus ineens 'prima stabiel', ook als werkelijk alles fout aansluit. Het is dus belangrijk om zodanig om te gaan met de financieen en de operaties, dat cash flow en progressie aansluiten. Ruwe marktcompetitie is dus voor een individu absoluut 'niet te overleven' - je maakt iets beter met kosten, en een ander doet het vervolgens al dan niet na of beter, of verlaagt diens prijzen net slim en behoudt met andere marketing evenzoveel aandeel, terwijl het nut van jou producten ondermijnt worden door het bewijs van success voor de nu ogenschijnlijke goede marktplaatsing die ze hadden.

We hebben op de huidige markten ontzettend veel behelpingen, maar vooral voor wat we al hadden, en wat toen ook gewoon breedt gezet niet bleek te kloppen.

We zouden veel kunnen doen om meer types bedrijvigheid aantrekkelijk te maken, of om voor individueen markten te hebben, zonder die in een al te bedrijfsmatige relatie te duwen. Die zijn er heus waar ze echt nodig zijn, maar het is wel een werk, en er is zelden een derde expert die serieus genoeg zijn bezieningen neer kan leggen voor zo ontzettend veel praktijksituaties. Idk. I think about that.
Lekker Ventje @GamingZeUs12 september 2023 13:55
Je stimuleert ook niet echt innovatie op deze manier. Waarom zou je efficiënt gaan werken als je toch je marge wel haalt?
SuperDre @Lekker Ventje12 september 2023 19:02
Omdat een goede zakenpersoon vooruit kijkt en moet zorgen dat de zaak voor langere tijd gezond blijft, en dat betekent dus altijd zo efficient mogelijk werken. Niet efficient werken is een garantie dat je zaak niet heel lang gezond zal draaien.
Hopman42 @GamingZeUs12 september 2023 15:43
Is dat goed of slecht?
Goed voor LG en de (door)verkopers, slecht voor de consument
Is het kwaai dat LG probeert de marges consistent te houden?
Ja, prijsafspraken zijn niet toegestaan, dus dat zou je als kwaad kunnen beschouwen.
Is het niet zo dat 'alle verkopers een eerlijke kans krijgen een klant te vinden', als ze dezelfde verkoopprijs aanhouden, dat dan de werkelijke dienstkwaliteit (toegevoegde waarde van de detailhandelaar) het verschil moet maken?
Dan haal je keuze weg bij de consument; sommige mensen willen inderdaad een hogere dienstkwaliteit van de detailhandelaar en zijn bereid daarvoor te betalen.

Anderen willen simpelweg de goedkoopste optie.

Daarnaast wordt het verkopen van een specifiek merk gestimuleerd, wat ook negatief effect heeft op de dienstkwaliteit van de detailhandelaar.
SuperDre @Hopman4212 september 2023 19:10
Prijsafspraken tussen fabrikanten is slecht. Hier is het niet echt prijsafspraken, maar 1 fabrikant die zijn product voor een consistente prijs op de markt wil leveren om het merk fatsoenlijk te houden en ook bij het introduceren van een nieuw model geen gigantische verschillen te krijgen.
Aan de andere kant is het ook goed voor de consument, die hoeft dan niet stad en land 'af te reizen' (ofwel heel internet door te spitten) om de laagste prijs te kunnen krijgen, en niet na de aanschaf bang hoeft te zijn dat wat ze net gekocht hebben ergens anders toch weer vele malen goedkoper was. Ofwel minder koopstress.
locke960 @SuperDre12 september 2023 20:37
Dit komt neer op prijsafspraken tussen detailhandelaren, waardoor de producten onnodig duur worden voor de consument. LG faciliteert en regisseert deze prijsafspraken.

Voordeel voor:
Detailhandelaar: Hogere marge op LG TV's
LG: Meer omzet, winst en marktaandeel. Want detailhandelaren zullen vooral producten met een hoge marge aanprijzen bij hun klanten.

Nadeel voor:
Concurrenten van LG: Minder omzet, winst en marktaandeel.
Consumenten: Betalen een hogere prijs dan nodig.

Hierdoor wordt LG natuurlijk wel duurder dan de concurrenten, maar blijkbaar is dat nadeel kleiner dan de voordelen. Ik denk vooral omdat die concurrenten hetzelfde doen, dat kan dan tegen elkaar weggestreept worden.
En dan blijft er nog maar een benadeelde over: De consument.
Tintel @GamingZeUs12 september 2023 14:29
Waarom is verschillende prijzen oneerlijk? Dat is het hele idee van handel. Zodra je overschot hebt => lagere prijzen. Meer vraag => hogere prijzen.

Juist een groot deel van de (ver)koop incentive bij bulk produkten komt vanuit de prijs. Bulk wordt gedaan om de kostprijs lager te krijgen en vervolgens wordt het prijseffect eruit gewerkt door de prijzen vast te zetten.

Het is een smerige truc om meer geld te verdienen en de handel te beinvloeden. Als je altijd 1 prijs wilt kunnen vragen die jezelf vaststelt dan moet je niet aan wederverkoop doen.

Overigens proberen meer bedrijven dit - games niet mogen doorverkopen is net zoiets en daar is bulk productie helemaal goedkoop. Zo ideaal zijn voor game distribuiteurs om ook de wederverkoop te controleren / aan te sturen.
Tintel @SuperDre13 september 2023 09:16
Je krijgt een min maar je hebt wel gelijk....

We verwonderen ons over hoe glazenwassers woonwijken onderling verdelen maar ondertussen doen de echt grote jongens precies hetzelfde...

Dat speculeren met energie-verkoop is leuk voor de speculanten en de energiebedrijven maar niet voor de kleinere afnemers (die we moeilijk speculant kunnen noemen). Precies wat de reguliere aandelenmarkt laat zien.
mrmrmr @Master FX12 september 2023 12:09
Ja, dat voordeel heeft LG. Een lage prijs kan bereikt zijn via grijze import. Dat mag gewoon tenzij het uit een niet-EU land komt, maar fabrikanten willen dat rijke landen meer betalen.

LG gebruikte cashbackacties die alleen bij door hen geselecteerde verkopers bestond. Als je niet deed wat LG wilde mocht je als verkoper niet meedoen.

Door prijzen hoog te houden wordt de marge voor LG ook hoger.

Daarbij komt dat LG tegelijkertijd een monopolie had op de techniek van OLED tv's en de techniek niet actief deelde met de concurrentie. Als je zo'n mooie tv wilde moest je lappen. Inmiddels doen ze dat wel, maar ze zijn jarenlang monopolist geweest.

LG benelux heeft een nieuwe legal department en management nodig. Jammer dat dit soort witte boord criminaliteit waarschijnlijk individuen in managementsposities niet persoonlijk zal raken. Als er vrijheidsstraffen aan worden verbonden zou dit veel minder vaak voorkomen. Boetes helpen onvoldoende.

Er kan een massaclaim komen via civiel recht, het koperspubliek zou het teveel betaalde terug moeten vragen.
whiner @mrmrmr12 september 2023 12:49
Wat ik niets snap is dat merken zoals Bose en Apple dit ook al jaren doen, waarom krijgen die de ACM niet achter zich aan?
Stef42 @whiner12 september 2023 17:34
Boete lijkt me enkel mogelijk bij enige vorm van bewijs, in deze casus o.a. doorgestuurde mails tussen inkoop van winkel(s) en LG. Dat is ook gelijk de meest stomme fout die LG kon maken. Overigens vind ik het goed dat ze tegen de lamp aanlopen.

Diverse andere merken vertonen dezelfde praktijken, maar doen dat bijvoorbeeld enkel telefonisch of zonder direct herleidbaar contact. Ik heb de inkoop van laptops van dichtbij gezien bij een zekere webwinkel, daar waren merken als HP, Asus en Lenovo ook niet te spreken als met prijzen werd gestunt. Even een belletje of gespreksonderwerp bij de maandelijkse meeting was dan het middel, wat niet door de ACM als bewijslast kan worden gebruikt (slechts een vermoeden).
wild_dog @Master FX12 september 2023 13:24
Door konstant oplopende prijzen af te dwingen voor jouw producten over de gehele markt, kun je de indruk gaan wekken dat jouw producten van een kwaliteit zijn dat die gewoonweg de waarde van dergelijke producten is. Je maakt kunstmatig de marge tussen inkoop prijs en verkoop prijs groter.

Volgende versies kan je dan die vergrote marge weer gebruiken, door de inkoop prijs voor de winkelier te verhogen. De consument merkt nauwlijks iets, want die is een hogere prijs al gewend. Op die manier kun je er dus voor zorgen dat jouw producten kunstmatig in een hoger prijs segment komen: er zijn nooit (publiekelijk) grote stunt prijzen met jouw producten, dus men denkt dat het niet in een lager prijs segment thuis hoort.
Buurtjes60 @Master FX12 september 2023 18:50
De grote partijen (grote winkelketens) willen hun winstmarge veilig stellen. LG wordt dan gedwongen om zijn prijs voor deze ketens te verlagen. Doet LG dat niet, dan worden er opeens minder LG's verkocht, omdat door die ketens minder of geen LG reclame wordt gemaakt.
SunnieNL 12 september 2023 11:26
Dat had ik van LG niet verwacht. Als van een merk de TVs meestal onder de adviesprijs staan, dan is het wel van LG, kijk alleen al naar de OLED C series, denk dat je je best moet doen die op adviesprijs te vinden.
Kevinp @SunnieNL12 september 2023 13:18
uitvoering: Sony Alpha 1 Zwart

uitvoering: Nikon Z9 Zwart

uitvoering: Canon EOS R5 Zwart

En zo zijn er veel meer producten. Inderdaad de luxe smartphones ook allemaal

Maar niemand die er ooit iets tegen doet.
qlum
@Kevinp12 september 2023 13:32
Waar het hier om gaat is dat LG bij winkels die het onder de adviesprijs verkochten hier op gewezen heeft.
De ACM moet bewijzen dat hier afspraken gemaakt zijn onderling of dat de fabrikant deze heeft opgelegd.

Als de winkels onderling zonder afspraken te maken naar de concurrent kijken en denken prima prijs, gaan wij ook hanteren, of zelfstandig besluiten de adviesprijs te vragen dan mag dit.
Dus dat maakt het lastig om hier iets aan te doen.
Kevinp @qlum12 september 2023 13:53
je kan hier toch duidelijk zien dat er iets niet klopt.
qlum
@Kevinp12 september 2023 19:09
Alleen moet de ACM wel bewijzen dat het door afspraken komt.
sympa @qlum12 september 2023 20:01
Het zou daarom beter zijn als het resultaat - eenheidsprijzen - zou tellen als bewijs van prijsafspraken.

Oh ja, Foto Booms in Amsterdam had wel eens "open doos" modellen tegen een lagere prijs. Dus ik ga daarheen, ze pakken een doos uit de voorraad, halen het zegel door, en zeggen: "nu is het een open doos dus".
En 100 euro minder.

[Reactie gewijzigd door sympa op 25 juli 2024 03:13]

qlum
@sympa12 september 2023 20:33
Leuk idee maar eenheidsprijzen geven dan niet aan wie de afspraak gemaakt heeft en wie er moet wijzigen. Wanneer een product wordt gelanceerd met een bepaalde adviesprijs. Wie heeft er dan een afspraak en wie volgt zijn eigen prijs. Het zou best kunnen dat 4 van de 5 afgekeken hebben maar nummer 5 op eigen initiatief op deze prijs gekomen is.

Het zou ook een stuk makkelijker zijn als adviesprijzen in zijn algemeenheid in de ban te doen.
Kevinp @qlum12 september 2023 22:11
Tja, kijk bij camera's eens en hoe lang deze prijzen zo blijven:

deze camera is 6 jaar oud en de prijzen zijn online nog hetzelfde. Dat stinkt echt.
uitvoering: Nikon D850 Zwart

En als het ACM het dan moet bewijzen lijkt mij dit iig voldoende voor een huiszoekingsbevel.
Forte @SunnieNL12 september 2023 11:33
Kan je nagaan wat de marges zijn :)
WillySis @SunnieNL12 september 2023 11:51
Het is niet ongewoon dat er naast een adviesprijs (openbaar) een minimum verkoopprijs wordt opgegeven. Wanneer een verkoper onder de minimumprijs verkoopt, dan loopt die de kans dat hij geen nieuwe voorraad krijgt.
Bij nieuwe modellen zie je ook vaak dat veel winkels precies dezelfde prijs rekenen. Dat geldt overigens niet alleen voor TV's. Je mag je afvragen hoe dat kan... De wereld zit gewoon nog vol met prijsafspraken.
Orky Rulez @WillySis12 september 2023 16:51
Tja ze zien natuurlijk ook de andere prijzen. En je hebt er ook die price matchen, zelfs na verkoop
SuperDre @WillySis12 september 2023 18:45
Tja, toch raar dat in andere markten zoals de energie sector, prijsafspraken totaal geen probleem is.
Maargoed, voor een bedrijf kan een consistentere prijs over de markt wel belangrijk zijn. Je wilt niet dat jouw product als een race naar de bodem gebruikt wordt, dat maakt het introduceren van een nieue model met een hogere kostprijs ook erg lastig.
Kijk naar een merk als Apple, die forceert ook gewoon prijzen.
raro007 @SunnieNL12 september 2023 11:42
Je kan zeggen advies prijs 2000 en dan bedrijven dwingen om die voor 1000 te verkopen inplaats van 800.
Ja idd onder de advies prijs maar klopt het wel?
En eerlijk ik sta er niet van te kijken.
Oled was de next big thing paar jaar geleden maar nu niet echt meer dus die prijzen hoorden allang te zakken wat niet gebeurt.

[Reactie gewijzigd door raro007 op 25 juli 2024 03:13]

Orky Rulez @raro00712 september 2023 16:46
Die prijzen zakken wel degelijk, zeker inflatie indachtig.

Kort gesteld heb ik wat betreft 'model vorig jaar' in 5j de 55" zien zakken van €1500 naar €1000 en de 65" van €2000 naar €1500
Steenw @SunnieNL12 september 2023 11:43
Als ik ik alleen al hier na kijk zegt het al genoeg over de manipulatie van lg
LG OLED evo C3 55" (C35) Zwart
Pieter_621 @SunnieNL12 september 2023 13:32
De boete gaat over de periode 2015 tot 2018. Het kan best dat het nu al anders is, ook omdat Samsung al eerder voor iets vergelijkbaars beboet is, ook met televisies.
Ik heb in 2017 zo'n LG TV gekocht. Dat er iets aan de hand was viel echt op. Één telefoontje naar de juiste winkel was honderden euro's korting. En daar hoefde je niet meer voor te doen dan één keer vragen naar een scherpere prijs, ik had nog nooit zo'n simpele onderhandeling met zo veel resultaat meegemaakt. Op het Tweakers forum is dit uitgebreid beschreven, inclusief bij welke winkels dat eenvoudig lukte. Datzelfde lukte ook bij een setje luidsprekers twee jaar terug. Best kans dat dit vaker gebeurt.
jLing 12 september 2023 11:26
Dit is waarom je bij apollo.nl altijd even moet mailen/bellen voor een leuke LG tv aanbieding =) Altijd al gedacht dat dit te maken had met LG en "advies"prijzen.
WillySis @jLing12 september 2023 11:44
Bij veel fysieke winkels valt er wel wat te onderhandelen. Uiteindelijk verdienen ze met een iets kleinere marge toch meer dan wanneer je niets koopt. Zo heeft mijn zoon (onbedoeld) toch een flinke korting op een fiets gekregen, simpelweg omdat de fiets eigenlijk boven zijn budget was. Uiteindelijk kocht hij het model van 2022 (alleen andere kleur, maar voor een lagere prijs) met ook nog eens 10% extra korting.
Joshuffle @jLing12 september 2023 11:35
Interessante website, zeker jammer dat het zo stiekem moet dus goede zaak dat acm er een stokje voor steekt.

Hoop ook dat ze bij apollo een keer die S95B verkopen van samsung, dan is mijn aankoop sowieso daar.
Loft @jLing12 september 2023 12:29
Bellen zeker, want de reguliere prijzen op de website liggen toch echt 10-20% te hoog vergeleken met andere goede (web)winkels in de pricewatch.
Leuk zaak, maar que prijzen niet zo.. ;)
DirtyBird 12 september 2023 11:34
Hoe is dit anders dan een prijsembargo bedingen wat volgens mij bij sommige merken standaard is (zoals apple en bose)?
Hermida @DirtyBird12 september 2023 12:57
Of vrijwel de hele fotografie markt. Camera's en lenzen van merken als Sony, Canon, Nikon, DJI en GoPro kosten bijna altijd exact hetzelfde bij elke winkel in de Pricewatch, inclusief dalingen en stijgingen.
sympa @Hermida12 september 2023 20:36
Het aparte is dat Kamera Express in Duitsland soms heel andere prijzen heeft dan in Nederland. Zouden we in Nederland te soepel zijn voor dit soort misdragingen?
Joooob 12 september 2023 11:37
Iemand die weet wat voor voordeel dit opleverde voor LG?

Ik zou toch verwachten dat LG gewoon een vaste inkoopprijs vraagt aan winkels, en dat zij dus gebaat zouden zijn bij een hogere afzet van winkels die de tv's voor minder verkopen? Ik mis 100% iets maar heb geen idee
the_stickie @Joooob12 september 2023 12:00
Winkels zullen producten met hogere marges promoten. Door ervoor te zorgen dat elke winkel een gelijk(aardige) hoge marge hanteert, blijft het incentive om LG te blijven inkopen.
Als er anderzijds prijsconcurrentie ontstaat, zullen bepaalde verkopers afhaken ten faveure van producten met betere marges.
Steenw @Joooob12 september 2023 11:56
Ketens als mediamarkt en bcc en webshops als coolblue kunnen niet mee met de prijzen omdat hogere kosten hebben dan een kleine webshop
Die jongens gaan dreigen dat ze stoppen met het verkopen van producten van LG als LG hier niks aan doet en dus zegt LG wij willen dat iedere winkel/webshop de zelfde prijs hanteert
En de kleinere webshops zijn voor LG niet interessant omdat ze maar een beperkt aanbod van LG producten verkopen dus worden ze niet gemist
Steenw 12 september 2023 11:38
Het is natuurlijk niet LG alleen maar natuurlijk speelt dit bij meer fabrikanten als je kijkt naar prijzen van receivers en speakers dan doet de trend zich daar ook voor
Zal een lage boete van 8 miljoen hier een eind aanmaken denk het niet laat de ACM eens komen met boetes van 100 miljoen of meer

En nog een leuk stukje over fabrikanten die proberen de markt te manipuleren
https://www.rtlnieuws.nl/...tens-maken-prijsafspraken
Lekker Ventje @Steenw12 september 2023 13:52
De boete is een bepaald percentage van de omzet. Bij een boete van 100 miljoen is LG Nederland failliet en dat schiet ook niet op natuurlijk. Die 8 miljoen kan LG Nederland best wel pijn doen en het management zal zo zijn targets niet halen. Hebben ze toch wat uit te leggen in Zuid-Korea. Tevens zal de boete een volgende keer hoger zijn.
Atomsk 12 september 2023 11:31
Bij sommige winkels kon je onderhandelen, of word je erop gewezen dat je kunt vragen naar de "speciale prijs", maar onzinnig dat het allemaal zo stiekem moet om LG niet tegen het hoofd te stoten.
Rixos 12 september 2023 16:54
Had al wel het vermoeden dat dit speelde. Heb het aan de lijve ondervonden toen ik 3 jaar terug een LG tv kocht.

Een paar belletjes naar webshops en je kan zo een prijs bedingen die 300 euro lager ligt dan de prijs online.

Er is enorm veel onderhandelingsruimte omdat de prijzen die geadverteerd worden kunstmatig hoog worden gehouden.

De nietsvermoedende consument die gewoon tegen de geadverteerde prijs koopt is uiteindelijk de sigaar.
dmantione
@Rixos12 september 2023 18:25
Of consumenten die met 25 euro korting zo blij als een kind werden...
HoppyF
12 september 2023 17:20
Deze praktijken zijn al jaren bekend bij de winkels en consumenten.
Het is wel terecht dat de ACM actie neemt. Niet alleen LG maar ook andere fabrikanten van TV’s gaan zo te werk.
Daarom bestaat hier op Tweakers ook het prijstopic waarbij je goed kunt zien wat de actuele prijzen zijn.
Iets anders dus dan de Pricewatch die niet altijd de goedkoopste prijzen laat zien voor TV’s.
forumtopic: OLED Televisies aanbiedingen- & kortingscodetopic
dmantione
@HoppyF12 september 2023 18:23
Het was zo verschrikkelijk duidelijk dat dit gaande was, dat ik mij verwonder dat LG überhaupt beroep gaat aantekenen, vooral omdat de ACM ook nog eens een dik dossier aan bewijsstukken heeft verzameld. Voor een rechter kan dit wel eens een hamerstuk gaan worden.
keuringsdienst 12 september 2023 21:24
Ik heb geen seconde de illusie dat dit alleen een akkefietje is wat bij LG aan de hand is.
De echte vraag is dan ook waarom komen prijsafspraken niet vaker naar buiten?

Soms kan je het ook letterlijk zien in de pricewatch dat er minimum verkoop bedrag bestaat.
Dus geen vrije handel. Want tientallen aanbieders die jaren lang niet onder bedrag X uitkomen, klopt niet.
In feite kan de ACM de pricewatch hier automatiseren en zoeken op zo'n onrealistisch patroon.

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