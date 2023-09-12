ACM legt LG Benelux boete van 8 miljoen euro op wegens prijsafspraken

De Autoriteit Consument en Markt heeft LG Electronics Benelux Sales een boete van acht miljoen euro opgelegd voor het maken van prijsafspraken voor tv's. Het bedrijf zou vergaande invloed hebben uitgeoefend op de prijs die winkels en webshops vroegen voor LG-televisies.

Volgens de marktautoriteit gaf LG meer dan alleen adviezen over de prijzen die deze winkels vroegen voor tv's. "Onder het mom van prijsadviezen regisseerde LG prijsverhogingen van winkels naar de adviesprijs die LG geeft. LG verstoorde daarmee de concurrentie tussen winkels en dat leidde tot hogere prijzen voor consumenten." Het bedrijf zou winkels er consistent op hebben gewezen als de vraagprijs van hun tv's onder de adviesprijs bleek te liggen. LG zegt in een statement dat de Benelux-afdeling 'volledig in overeenstemming' is met lokale en Europese wetgevingen. Het bedrijf gaat daarom in beroep tegen de boete van de ACM.

De ACM zegt duizenden berichten en documenten in handen te hebben waaruit blijkt dat LG en winkels zich schuldig hebben gemaakt aan prijsafspraken en concurrentiebelemmering. Naast het afdwingen van adviesprijzen zou bijvoorbeeld ook blijken dat LG aan winkels heeft gevraagd of ze aanbiedingen niet wilden adverteren op prijsvergelijkingswebsites. Kassakortingen zouden niet online zichtbaar gemaakt mogen worden; pas als een consument ging afrekenen mocht de korting met de klant gecommuniceerd worden.

De betreffende winkels lijken verzoeken van LG om de prijzen overeen te laten komen met de adviesprijs, steevast te hebben opgevolgd. De ACM zegt ook communicatie tussen winkels en LG in handen te hebben waaruit blijkt dat deze winkels door middel van screenshots LG erop wezen dat concurrerende winkels wel een lagere prijs vroegen voor tv's. De ACM specificeert: "Een winkel stuurt een setje schermafbeeldingen op met de prijzen van andere winkels en vraagt aan LG: politiepet op vandaag? LG antwoordt: ga ik achteraan. De winkel stuurt daarna een emoticon van een politieauto."

In een reactie zegt ACM-woordvoerder Murco Mijnlieff dat het LG niet verboden is adviesprijzen met verkopers te delen en ook mogen winkels prijsinformatie communiceren met een leverancier. Het is daarentegen volgens hem de verantwoordelijkheid van beide partijen om niet op deze informatie in te gaan. Daarbij is ervoor gekozen om juist LG een boete op te leggen omdat het Zuid-Koreaanse bedrijf volgens hem 'de spin in het web' is en de concurrentiebelemmeringen 'regisseert'. Er zijn vooralsnog geen plannen om de betrokken winkels en webwinkels een boete op te leggen.

Het is niet voor het eerst dat er boetes worden opgelegd aan grote partijen in de tv-markt. Grofweg twee jaar geleden kreeg Samsung een boete van bijna 40 miljoen euro van de ACM omdat de techgigant op een vergelijkbare manier adviesprijzen afdwong. Overigens wordt het boetebedrag gebaseerd op de 'betrokken omzet' van de betreffende partij. Het feit dat de boete voor Samsung in 2021 aanzienlijk hoger was dan die van LG nu, heeft dus te maken met de omzet van de respectievelijke partijen, niet met de ernst van het vergrijp.