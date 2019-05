ACM doet onderzoek naar prijsafspraken bij verkoop van tv's in webwinkels

Televisiefabrikanten worden ervan verdacht in Nederland minimumprijzen op te leggen aan webwinkels om de prijzen kunstmatig hoog te houden. Mogelijk gebeurt dat op verzoek van fysieke winkels.

De Autoriteit Consument & Markt doet volgens bronnen van de NOS onderzoek naar prijsafspraken door televisiefabrikanten. Samsung bevestigt dat er een onderzoek bezig is, Sony zegt niet betrokken te zijn en LG geeft geen commentaar. TP-Vision, de fabrikant die Philips-tv's maakt, zegt niet op de hoogte te zijn van een onderzoek.

Winkelier Corné van Willigen, die zowel fysieke winkels als een webshop heeft en tv's en audio-apparatuur verkoopt, zegt tegen de NOS dat hij veel last heeft van beperkingen die fabrikanten hem opleggen. Volgens hem laten leveranciers het niet toe om andere prijzen te hanteren dan zij opleggen en is dat de laatste jaren steeds erger geworden. Als hij toch de prijzen aanpast resulteert dat in sancties, zoals leveranciers die opeens niet meer kunnen leveren. Vrijwel alle grote merken doen hier aan mee volgens de winkelier.

De ACM doet zelf geen uitspraken over het onderzoek. Eind vorig jaar maakte de toezichthouder wel bekend onderzoek te doen naar prijsafspraken tussen fabrikanten, winkels en webwinkels die consumentengoederen aanbieden'. In april volgde een oproep van de ACM aan uitbaters van webwinkels om zich te melden als ze te maken hebben met opgelegde prijzen.

Het verzamelen van bewijs is lastig omdat dat soort afspraken vaak mondeling worden gemaakt. De uitkomst van het onderzoek zal vermoedelijk lang op zich laten wachten. De ACM gaf vorig jaar bij de start ervan tegenover Tweakers aan dat dit een of twee jaar kan duren.