Steam Link-app komt uit voor iOS en Apple TV

De Steam Link-app om games vanaf een pc naar andere apparaten binnen hetzelfde netwerk te streamen is beschikbaar voor iOS en Apple TV. Steam had de app vorig jaar al uit willen brengen, maar Apple keurde hem af.

De versie van de Steam Link-app die nu beschikbaar is voor Apple-hardware laat gebruikers geen games kopen vanuit de Steam-downloadwinkel. Dat is wel mogelijk bij de Android-versie. Mogelijk staat Apple vanwege die aanpassing de app nu toe.

Om de app te gebruiken is een iPhone of iPad met iOS 10 of nieuwer nodig, of een Apple TV. De computer met Steam mag een Windows-, Mac- of Linux-pc zijn, zolang deze binnen hetzelfde netwerk zit. Valve raadt aan om een 5GHz-netwerk te gebruiken.

Een jaar geleden kondigde Valve zijn Steam Link-app aan voor Android en iOS. Een week later bleek echter dat Apple de iOS-versie niet toestond in de App Store, omdat er 'conflicten waren met de apprichtlijnen die eerder niet aan het licht kwamen'.

De Steam Link-applicatie is de opvolger van het fysieke kastje dat Valve jaren geleden uitbracht. De app kwam vorig jaar uit voor Android en er kwam ook een bètaversie voor de Raspberry Pi.