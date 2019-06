Valve stopt met Ubuntu-ondersteuning Steam

Valve heeft te kennen gegeven dat het gaat stoppen met het ondersteunen van Ubuntu op zijn Steam-dienst. Dat heeft er mee te maken dat Ubuntu niet langer 32bit-software gaat ondersteunen op 64bit-systemen.

Pierre-Loup Griffais, een ontwikkelaar die bij Valve in dienst is, geeft in een bericht op Twitter aan dat Ubuntu vanaf versie 19.10 niet meer wordt ondersteund. In plaats daarvan gaat Valve zich richten op Steam-ondersteuning voor een andere Linux-distributie, maar het is op dit moment nog niet bekend welke dat gaat zijn.

Dat Steam niet langer wordt ondersteund op Ubuntu heeft ermee te maken dat de makers van laatstgenoemde ervoor hebben gekozen om 32bit-ondersteuning te laten vallen. Dat maakten zij vorige week bekend, waarbij werd aangegeven dat met Valve naar een oplossing zou worden gezocht om Steam te laten functioneren in de toekomst. Dat lijkt dus niets te hebben uitgehaald.

Voorlopig zal Steam waarschijnlijk blijven werken op versies van Ubuntu met een versienummer lager dan 19.10. Het is echter mogelijk dat door het gebrek aan ondersteuning, in de toekomst nieuwere versies van Steam niet langer zullen werken met Ubuntu.