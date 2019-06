Ubuntu staakt 32bit-ondersteuning vanaf versie 19.10

Vanaf de komende release van Ubuntu 19.10 stopt de Linux-distributie met de ondersteuning van 32bit-systemen en -software. Canonical heeft die beslissing nu definitief gemaakt, nadat daar al eerder over werd gediscussieerd.

Volgens Canonical heeft ongeveer één procent van de huidige Ubuntu-gebruikers een 32bit-systeem. Het blijven ondersteunen van de i386-architectuur kost de ontwikkelaars veel tijd en ze vinden het dat niet waard door het geringe aantal gebruikers. Nieuwe Ubuntu-releases zijn vanaf versie 19.10 alleen te installeren op 64bit-systemen en ook 32bit-software werkt niet meer in de nieuwe versies.

Om te zorgen dat gebruikers van een 32bit-systeem niet plots een besturingssysteem hebben dat geen updates meer krijgt, heeft Canonical er al voor gezorgd dat die systemen niet de upgrade konden maken van versie 18.04 naar 18.10. Eerstgenoemde is een LTS-versie die vijf jaar lang ondersteuning krijgt. Ubuntu 18.04 LTS kwam in april 2018 uit en krijgt tot april 2023 ondersteuning.

Vrijwel alle hardware van de afgelopen tien jaar kan overweg met de 64bit-versie van Ubuntu. Sommige software, waaronder Steam, is echter afhankelijk van 32bit-ondersteuning. Canonical zegt samen met Valve te kijken naar de beste oplossing. Volgens de ontwikkelaars is het misschien mogelijk om 32bit-games via Steam te spelen in een lxd container die draait op een 32bit-versie van Ubuntu 18.04 LTS. Ook voor het draaien van andere software, zoals 32bit-programma's via Wine, suggereren de makers een soortgelijk aanpak.