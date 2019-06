Taito gaat The Ninja Warrior-reboot uitbrengen in Europa

Het Japanse Taito gaat een reboot van SNES-game The Ninja Warrior uitbrengen in Europa. In Japan komt die game in juli uit met de naam The Ninja Warriors: Once Again voor de Nintendo Switch en de PlayStation 4. Wanneer de Europese release volgt is nog niet bekend.

In een persbericht meldt Taito dat de Ninja Warrior-reboot de eerste game is waarmee de Japanse ontwikkelaar terugkeert op de westerse markt. De game komt in Europa en in Noord-Amerika uit, al is onduidelijk wanneer en onder welke naam.

The Ninja Warrior kwam in 1994 uit voor de SNES. Het is een side-scroller waarin spelers zicht al vechtend een weg door de levels moeten banen. Het spel was sinds 1987 al te spelen in arcadehallen. De reboot van van het spel wordt gebaseerd op de SNES-versie. Voor de Japanse versie van de game heeft Taito al een website online gezet met details en screenshots.

Taito is een Japanse ontwikkelaar en uitgever van games. Decennia geleden had het bedrijf succes met arcadegames zoals Space Invaders, Arkanoid en Puzzle Bobble. Het bedrijf, dat onderdeel is van Square Enix, zegt terug te willen keren op de gamemarkt met bestaande en nieuwe titels.