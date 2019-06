Render toont nieuwe details Motorola-smartphone met vier camera's aan achterkant

Er zijn vermoedelijk officiële renders van een Motorola-smartphone met vier camera's aan de achterkant verschenen. Opschriften op de behuizing geven nieuwe details zoals de cameraresolutie en het bereik van de lenzen.

De renders laten zien dat het toestel een 48-megapixelsensor met pixels van 1,6 micron heeft. Ook staat er 13-81mm op het toestel, wat verwijst naar brandpuntsafstanden. Daaruit is op te maken dat het toestel naast een reguliere camera ook een ultragroothoek- en een telelens krijgt. De functie van de vierde camera is onbekend, maar vaak is dat bij dergelijke opstellingen een camera voor diepte.

Volgens CashKaro, de website die de renders online heeft gezet, gaat het om persafbeeldingen die voor de promotie van het toestel gebruikt zullen worden. De afbeeldingen hebben een hoge resolutie en zijn erg gedetailleerd, waardoor dat aannemelijk is. In april toonde dezelfde site in samenwerking met OnLeaks al renders van een vergelijkbaar. Dat ging om onofficiële renders op basis van cad-bestanden.

Het toestel zou Motorola One Pro gaan heten. Vorige maand kondigde moederbedrijf Lenovo de Motorola One Vision aan; een midrange toestel met een gat in het scherm voor de frontcamera. Het nieuwe model heeft een druppelvormige inkeping.

Over de hardware van de vermoedelijke Motorola One Pro is nog niets bekend. Het One Vision-model dat eerder verscheen is uitgerust met een Exynos 9609-octacoresoc van Samsung, 4GB ram en 128GB flashopslag. De Pro-aanduiding geeft aan dat de variant met vier camera's hoger gepositioneerd is en dus vermoedelijk betere specificaties krijgt.